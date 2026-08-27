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'सुप्रिया सुळेंकडे पण ओबीसी प्रमाणपत्र, अर्ध्या मराठ्यांनी OBC...', दाव्याने एकच खळबळ; 'मला आज राहुलजींना...'

मराठा आरक्षणाच्या मागणीवरुन पुन्हा एकदा मराठा आणि ओबीसी नेते आमने-सामने आल्याचं चित्र पाहायला मिळत असतानाच थेट सुप्रिया सुळेंचं नाव घेत कोणी केलाय हा गंभीर दावा आणि त्यावर सुप्रिया सुळे काय म्हणाल्यात जाणून घ्या

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 27, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 11:51 AM IST
'सुप्रिया सुळेंकडे पण ओबीसी प्रमाणपत्र, अर्ध्या मराठ्यांनी OBC...', दाव्याने एकच खळबळ; 'मला आज राहुलजींना...'
Image Credit: बड्या नेत्याचा खळबळजनक दावा (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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