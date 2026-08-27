'सुप्रिया सुळेंकडे पण ओबीसी प्रमाणपत्र, अर्ध्या मराठ्यांनी OBC...', दाव्याने एकच खळबळ; 'मला आज राहुलजींना...'

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील पुन्हा आक्रमक झाले असून ते आता मुंबईमध्ये आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत. असं असतानाच याचसंदर्भात बोलताना काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी एक धक्कादायक दावा केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळेंकडेही ओबीसी प्रमाणपत्र असल्याचा दावा वडेट्टीवार यांनी केला आहे. यासंदर्भात 'झी 24 तास'शी बोलताना सुप्रिया सुळेंनी पहिली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. नेमकं वडेट्टीवार काय म्हणालेत आणि त्यावर सुप्रिया यांनी काय प्रतिक्रिया दिलीये जाणून घेऊयात...
"अर्ध्या मराठ्यांनी ओबीसी प्रमाणपत्र घेतलं आहे. जरांगे पाटलांना माहीत नसेल पण सुप्रिया सुळे यांच्याकडे पण ओबीसी प्रमाणपत्र आहे. सगळ्यांनी ओबीसी प्रमाणपत्र घेऊन ठेवले आहे," असा दावा वडेट्टीवार यांनी केला आहे. "मला वाटतं आता ओबीसींनी जनरल व्हावं आणि ओबीसी होऊन जावं, त्यांना द्यायचं त्यांना देऊन टाका. 27 टाक्क्यांमध्ये घुसखोरी वाढली आहे. आरक्षण वाढत नाही मात्र घुसखोरी झाली आहे. त्यामुळे उद्या ओबीसींच्या वाटोळं होईल," असंही वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे. "सगळ्या नेत्यांकडे ओबीसी प्रमाणपत्र आहे. सुप्रिया सुळे नाहीतर अनेक! पवार साहेबांकडे आहे की नाही मला माहित नाही. हे प्रमाणपत्र केव्हा घेतले मला माहित नाही पण प्रमाणपत्र आहे," असं वडेट्टीवार यांनी म्हटलं आहे.
सुप्रिया सुळे यांना यासंदर्भात विचारलं असता त्यांनी वडेट्टीवार यांच्या या विधानावरुन नाराजी व्यक्त करताना थेट दिल्लीत तक्रार करण्यासंदर्भातील प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. "काँग्रेसचं काय चाललंय? मला आज राहुलजींना फोन करावाच लागेल. मी जरा काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांशी, दिल्लीतल्या नेत्यांशी बोलते आणि जरुर तुम्हाला अर्ध्या तासात बाईट देते. हे हास्यास्पद आहे. अरे माझ्याकडे सर्टिफिकेट कसं असेल ओ? मला हसू येत आहे. किती खोटे आरोप करायचे एखाद्या माणसावर? त्याची पण एक मर्यादा असते. दुर्देवी आहे की काँग्रेसचे नेते का मला टार्गेट करुन माझ्याबद्दल खोटं परसवत आहेत याच्याबद्दल मी आता काँग्रेस नेतृत्वाशी बोलणार आहे," असं सुप्रिया सुळेंनी म्हटलं आहे. "हे आता अती झालं असून आमच्याबद्दल कशाला खोटं पसरवत आहेत?" असंही सुप्रिया सुळे म्हणाल्यात.
"या प्रश्नांची उत्तरं त्यांना विचारा जे बोलत आहेत. माझ्याकडे ओबीसी प्रमाणपत्र कसं असेल?" असा सवाल सुप्रिया सुळेंनी केला आहे.