हायकोर्टाचे मराठा आंदोलकांना हटवण्याचे आदेश, CM फडणवीसांची पहिली प्रतिक्रिया; म्हणाले, 'यांची शिस्त...'

Devendra Fadnavis on HC Maratha Protest: मुंबईत सुरु असलेल्या मराठा आरक्षण आंदोलनावरुन हायकोर्टाने खडसावल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावर भाष्य केलं आहे. कोर्टाने मुंबईतल्या ज्या ज्या ठिकाणी रस्ते अडवण्यात आले आहेत, रस्ते ब्लॉक करण्यात आले आहेत त्या सर्व ठिकाणाहून आंदोलकांना उद्यापर्यंत हटवा. उद्या संध्याकाळी ४ पर्यंत ही कारवाई करा असा आदेश दिला आहे. यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी कोर्टाच्या आदेशानुसार कारवाई केली जाईल असं म्हटलं आहे.
"मी प्रवासात असल्याने कोर्टाने नेमकं काय म्हटलं हे ऐकलेलं नाही. जे समजलं आहे त्यानुसार कोर्टाने परवानगी देताना दिलेल्या अटी-शर्थी, तसंच रस्त्यावर जे सुरु आहे त्यासंदर्भात नाराजी जाहीर केली असून, काही निर्देश दिले आहेत. कोर्टाच्या निर्देशाचं पालन करणं प्रशासनाला क्रमप्राप्त असून त्याचं पालन केलं जाईल," असं देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितलं आहे.
"बैठकीत आम्ही सर्व कायदेशीर पर्यायांचा विचार केला. तसंच जिथे मार्ग काढता येऊ शकतात ते कायदेशीररित्या कोर्टात कसे टिकवू शकतो यासंदर्भातही चर्चा झाली. त्यातील अधिकची माहिती मागितली आहे. कायदेशीर मार्ग शक्य असल्यास काढण्याची आमची मानसिकता आहे," असंही ते म्हणाले.
"पत्रकारांवर हल्ला आणि महिला पत्रकारांचा विनयभंग हे गालबोट लावणारं आहे. आपण 30 पेक्षा जास्त मराठे मोर्चे, त्यांची शिस्त पाहिली आहे. त्या मोर्चांनंतर सरकारने सकारात्मकपणे त्या काळात घेतलेला निर्णयही पाहिला आहे. पत्रकार आपले काम करत असतात. लोकशाहीत तुमची भावना पोहोचवत असताना असा हल्ला होणं महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला शोभणारं नाही. याचा सर्व स्तरावर निषेध झालाच पाहिजे," असं मत त्यांनी मांडलं आहे.
"सुप्रियांसहित सर्वांनी सामाजिक प्रश्नावर राजकीय पोळी भाजणं बंद करावं, यामुळे आपलंच तोंड पोळतं हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. हा प्रश्न त्यांनी मराठा समाजाचे प्रश्न का चिघळले आणि तोडगा कोणी काढला याचा विचार करायला हवा. अडीच वर्षं यांचं सरकार असताना मराठा समाजासंदर्भात एकही निर्णय घेतला नाही. याउलट आमचं सरकार असताना निर्णय झाले आहेत. त्यामुळे राजकीय पोळी भाजणं बंद केलं पाहिजे," असा टोला त्यांनी लगावला आहे.
"कायदा सुव्यवस्था कोलमडली असं म्हणता येणार नाही. बंद आणि रास्ता रोको झाले तिथे पोलिसांनी काही मिनिटात परिस्थिती पूर्ववत केली. काही घटना भूषणावाह नाहीत अशा घडल्या आहे. आंदोलकांकडून अशा अपेक्षाा नाहीत. त्याचंही समर्थन होणार असेल तर महाराष्ट्राची संस्कृती कुठे चालली आहे हा प्रश्न आहे. आपण शिवरायांचं नाव सांगणारे आहोत. इतिहास सांगत असताना अशाप्रकारे वागलो तर छत्रपतींचा, त्यांच्या संस्कृतीचा अपमान करतोय का असा प्रश्न आहे. सरकारचा सामंजस्याने गोष्टी झाल्या पाहिजेत असा प्रयत्न असतो," असं त्यांनी सांगितलं.
"कोर्टाने कडक आदेश दिल्यानंतर आता कडक कारवाई करावी लागेल. सरकारला आडमुठेपणाची भूमिका घेता येत नाही. सरकार अहंकार ठेवत नाही. जो शक्य आहे तो मार्ग काढत आहोत. जर चर्चेला कोणी समोर आलं तर लवकर होईल. कायदेतज्ज्ञांनी आणि सुप्रीम कोर्टाने हा केंद्राच्या नाही तर राज्याच्या अख्त्यारित असल्याचं स्पष्ट केलं आहे," अशी माहिती त्यांनी दिली.
"पहिल्या दिवशी काही लोकांनी धुडगूस घातला त्यामुळे व्यापारी दुकानं बंद ठेवून गेले. यानंतर आम्हाला उपाशी ठेवण्याचा प्रयत्न झाला असे आरोप झाले. कोणीही व्यापाऱ्यांना तसं सांगितलं नसतं. नंतर आम्ही त्यांना पोलीस संरक्षण देऊ सांगितल्यानंतर दुकानं उघडी ठेवली आहेत," असंही त्यांनी सांगितलं.
FAQ
1) सध्या मराठा आंदोलन कुठे आणि कधी सुरू आहे?
उत्तर: सध्याचे मराठा आंदोलन 29 ऑगस्ट 2025 पासून मुंबईतील आझाद मैदान येथे सुरू आहे. 1 सप्टेंबर 2025 पर्यंत हे आंदोलन चौथ्या दिवसात आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपोषण तीव्र केले असून, ते आता पाणीही पिणार नाहीत, असे जाहीर केले आहे.
2) मराठा आंदोलनाची प्रमुख मागणी काय आहे?
उत्तर: मराठा समाजाला OBC अंतर्गत कुणबी दर्जा देऊन 10% आरक्षण देणे, विशेषतः मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देणे, ही प्रमुख मागणी आहे. यासाठी सरकारने तात्काळ शासकीय ठराव (GR) काढावा, अशी अपेक्षा आहे.
3) या आंदोलनामुळे मुंबईत काय परिणाम झाले?
उत्तर: आंदोलनामुळे दक्षिण मुंबईत मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली आहे. सीएसएमटी, मरीन ड्राइव्ह, डीएन रोड, आणि इतर प्रमुख रस्ते बंद आहेत. रेल्वे सेवा 20-25 मिनिटे उशिराने धावत आहेत, आणि काही बससेवा रद्द झाल्या आहेत. आंदोलकांनी आझाद मैदान आणि सीएसएमटी परिसरात ठिय्या मांडला आहे