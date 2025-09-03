महाराष्ट्र सरकारनं मराठा आरक्षणाचा GR काढला आणि मराठा नेत्यांमध्ये वाद पेटला

Maratha Reservation : सरकारनं जीआर काढला आणि जरांगे पाटलांनी उपोषण सोडलं. यावरून ओबीसी नेते आक्रमक झालेले असतानाच मराठा नेत्यांनीही काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी यावरुन सरकारवर निशाणा साधला आहे. सरकारनं घेतलेला निर्णय नसून माहिती पुस्तिका असल्याचा दावा विनोद पाटलांनी केला आहे. तसंच या जीआरचा काहीही फायदा होणार नाही असंही त्यांनी म्हटलंय. विनोद पाटलांच्या टीकेला जरांगे पाटलांनी प्रत्युत्तर दिलंय.
राधाकृष्ण विखे पाटलांवरही विनोद पाटलांनी निशाणा साधलाय.. सरकारनं काढलेल्या जीआरचा नेमका काय फायदा होणार आहे हे विखे पाटलांनी सांगावं असा टोला विनोद पाटलांनी लगावला. दरम्यान, वेगवेगळे मतप्रवाह करून काय मिळणार असा सवाल विखेंनी केलाय. दरम्यान, जीआर काढल्यानंतर ओबीसी संघटनाही आक्रमक झाल्यात. हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्यासाठी राज्य सरकारनं मनोज जरांगे यांच्या हट्टाखातर GR काढला. हा GR म्हणजे OBC समाजाच्या आरक्षणाचं डेथ वॉरंट आहे. त्याला कोर्टात आव्हान देऊन हा बेकायदेशीर GR रद्द केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा OBC चळवळीचे कार्यकर्ते मृणाल ढोले पाटील यांनी दिलाय. जीआर काढल्यानंतर मराठा आंदोलकांनी गुलाल उधळला..जरांगेंनी विजय झाला म्हणत उपोषण थांबवलं. मात्र आता मराठा नेते विनोद पाटलांनी मात्र या जीआरला काहीच अर्थ नसल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे जीआरवरून मराठा समाजातही दोन मतप्रवाह दिसतात.
केंद्रांत आणि राज्यात सरकार कोणाचं आहे? 250 खासदार कोणाचे आहेत? तरीही मराठा आरक्षम का दिलं जात नाही, असा सवाल खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला. मराठा आरक्षणाबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत, मात्र राज्यातलं सरकार याबाबत असंवेदनशील असल्याची टीका, त्यांनी केली. मुख्यमंत्र्यांनी जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा केली पाहिजे. तसंच मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी. त्यात जरांगे पाटलांच्या शिष्टमंडळालाही बोलवावं, त्यातून योग्य तो मार्ग निघेल अशा विश्वास सुप्रिया सुळेंनी व्यक्त केला.