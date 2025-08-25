English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Manoj Jarange Maratha Reservation: मनोज जरांगे मुंबई मोर्चावर ठाम आहेत. 29 ऑगस्टला मनोज जरांगे मुंबईत दाखल होणार आहेत. त्यांनी सर्व मराठ्यांना नोकरीवर रजा टाकून, धंदे बंद करुन मोर्चात सहभागी होण्याचं आवाहन केलं आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Aug 25, 2025, 04:53 PM IST
'मी 288 आमदारांना फोन केला, 2 महिन्यांपूर्वी फडणवीसांनी...', मनोज जरांगेंचा मोठा खुलासा; मुंबईत येण्यावर ठाम

Manoj Jarange Maratha Reservation: मनोज जरांगे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईच्या दिशेने कूच करण्यावर ठाम आहेत. 29 ऑगस्टला मनोज जरांगे मुंबईत दाखल होणार असून, त्यांनी पत्रकार परिषद घेत मोर्चाचा संपूर्ण कार्यक्रम सांगितला आहे. 27 ऑगस्टला सकाळी 10 वाजता मनोज जरांगे अंतरवालीतून मुंबईकडे निघणार आहेत. पत्रकार परिषदेतून त्यांनी सर्व मराठ्यांना धंदे, व्यवसाय बंद करुन, नोकरीवर रजा टाकून आंदोलनात सहभागी होण्याचं आवाहन केलं असून, ना भूतो ना भविष्यो असा सोहळा असेल असा दावा केला आहे. तसंच त्यांनी आंदोलनात सहभागी होताना पाण्याचे टँकर सोबत ठेवण्यास आणि डॉक्टरांनाही सहभागी होण्याचं आवाहन केलं आहे. आपण दोन महिन्यांपूर्वी देवेंद्र फडणवीसांना फोन केला होता असा खुलासाही त्यांनी केला आहे. 

"पैठण-घोट-तळणी-शेवगाव-पांढरीपूल-कल्याण फाटा-नारायणगाव-शिवनेरीगड येथे मुक्काम असणार आहे. 28 ला शिवनेरी गड येथे दर्शन घेऊन चाकणमार्गे 28 ला संध्याकाळी आझाद मैदानावर पोहचणार. 29 ला सकाळी आझाद मैदानावर बेमुदत उपोषण सुरू करणार," असं त्यांनी सांगितलं आहे. 

'हैद्राबाद, सातारा, बॉम्बे गॅझेटीयर लागू करा'

"मुंबईला मागण्या पूर्ण करण्यासाठी जाणं आवश्यक आहे. फडणवीस यांना सांगतो की, आझाद मैदानाला जाणारा कोणताही एक मार्ग आम्हाला द्या, आम्हाला कोणालाही त्रास द्यायला जायचं नाही. मराठा कुणबी एक आहे हा अध्यादेश काढा हैद्राबाद, सातारा, बॉम्बे गॅझेटीयर लागू करून अंमलबजावणी करा. ओबीसीच्या विरोधाचा फडणवीस यांनी विचार करू नये. आमच्या नोंदी असताना आम्हाला कुणाचाही विरोध असता कामा नये. सगे सोयरे कायद्याची अंमलबजावणी करा.  ज्याची कुणबी नोंद सापडली त्यांच्या सगे सोयऱ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र द्या. फडणवीस यांनी राज्य अस्थिर करू नये,हा राज्यकर्त्यांना अधिकार नाही," असंही ते म्हणाले आहेत. 

'मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र द्या'

"मराठ्यांची उपजात कुणबी आहे. ओबीसीमधील जातींच्या उपजाती जशा ओबीसीमध्ये घेतल्या, तशी आमची मराठा जात कुणबीची उपजात म्हणून ओबीसीमध्ये घ्या. मराठवाड्यातील सर्व मराठा हा कुणबी आहे. आमचा व्यवसाय एक आहे म्हणून मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र द्या. मराठे आणि कुणबी यांची पोटजात एकच आहे. व्यवसाय शेती आहे .तत्सम जाती आहे म्हणून मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र द्या," अशी मागणी त्यांनी केली आहे. 

'....तर सरकार उलथवून टाकू'

"आमच्या भावनेशी मुख्यमंत्र्यांनी खेळू नये. फडणवीस साहेब तुम्ही वाकड्यात शिरू नये. फडणवीस मुद्दामून आरक्षण देत नाही. मराठयांना खुन्नस देतात. दोन दिवसांपूर्वी 29 जाती फडणवीस यांनी ओबीसीत घातल्या. मराठ्यांना का देत नाही? आमच्या आरक्षणाच्या मागणीची अंमलबजावणी करा. आमच्या मागण्या पूर्ण करा आम्ही मुंबईत येत नाहीत. आम्हाला आरक्षण दिलं नाही तर सरकार उलथवून टाकू," असा इशाराही मनोज जरांगे यांनी दिला आहे. 

'मी सर्व 288 आमदारांना फोन केला'

"आम्ही मुंबई आंदोलनाची तारीख 4 महिन्यांपूर्वी जाहीर केलेली आहे. 4 महिन्यात सरकारने काय केलं आहे? मी सर्व 288 आमदारांना फोन केला होता. 2 महिन्यांपूर्वी फडणवीस यांना फोन करून अंतरवालीमध्ये बोलावलं होतं," असा खुलासाही त्यांनी केला. यात आमची काय चूक? असा सवालही त्यांनी मुंबईकरांना केला आहे. 

"आडमुठे कोण मराठे की फडणवीस हे मुंबईकरांनी ठरवावं. गिरीष महाजन म्हणाले होते मराठे कुणबी एकच असल्याचा अध्यादेश काढण्यासाठी आधार लागतो. त्यानंतर शिंदे समिती गठीत झाली. 58 लाख नोंदी सापडल्या. याच नोंदीचा आधार आता घ्यावा. राज्यातील सर्व मराठ्यांनी काम धंदे बंद करावेत. आता मुंबई कडेजायची तयारी करा. आता जगाच्या पाठीवर पुन्हा असा सोहळा होणार नाही. त्यामुळे या विजयाच्या सोहळ्यात सहभागी व्हा. डॉक्टरांनी गोळ्या, अॅम्ब्युलन्स, औषधं सोबत घ्या. स्वतःच्या गाड्या सोबत घ्या. सर्व मराठ्यांनी आंदोलन शांततेत करावेत. सरकार या आंदोलनात एखादी टोळी पाठवू शकतो," अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. 

"मराठयांनी मुंबईत गर्दी केल्यास देश बंद पडू शकतो. या मोर्चात प्रत्येक मराठ्याने स्वयंसेवक म्हणून काम करावे. मुंबईत जी परिस्थिती उदभवेल त्या परिस्थितीत आंदोलन करा. पाऊस सुरु झाला की पावसातही आंदोलन करा," असं आवाहन त्यांनी केलं. 

राजकीय पदावर बसलेल्या मराठ्यांनी यावेळी समाजाचे रक्षण करावे, समाजाच्या पाठीशी उभे राहा. मराठ्यांनी एक घर एक गाडी याप्रमाणे मुंबईत यावे. जातवाण मराठ्यांनी घरी न राहता मुंबईत यावे. फडणवीस साहेब मी आणि माझा समाज आडमुठा नाही, तुम्ही कुणाचंही ऐकू नका. माझ्या एकाही पोराला काठी लागली तर अख्ख सरकार उखडून फेकेन. फडणवीस तुम्ही ओबीसींसाठी  लढणार असं म्हणायला नको होतं," असंही त्यांनी सांगितलं. 

"मी फडणवीस यांच्या आईवर काहीही बोललेलो नाही. पण काही बोललो असेल तर शब्द मागे घेतो. पण तुमच्या आईप्रमाणे आमच्याही आईला तोला. द्या आरक्षण, कोण प्रवक्ता आहे त्यांचा शेण खातो, कोण वाघीण हे ती. आमची आई रक्ताच्या थारोळ्यात मेली तेव्हा तुला नाही कळलं का? तू माझ्या नादाला लागू नको. नादाला लागली तर सगळं बाहेर काढीन," असा इशारा त्यांनी चित्रा वाघ यांनी दिला आहे. 

FAQ

1) मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबई मोर्चाचा उद्देश काय आहे?
मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये इतर मागासवर्गीय (OBC) प्रवर्गात आरक्षण मिळवून देण्यासाठी हा मोर्चा आहे. जरांगे यांनी हा मराठा आरक्षणासाठीचा "अंतिम लढा" असल्याचे म्हटले आहे.

2) मुंबई मोर्चा कधी आणि कुठे होणार आहे?
हा मोर्चा २७ ऑगस्ट २०२५ पासून जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथून सुरू होईल आणि २९ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत मुंबईत पोहोचेल. आंदोलन आझाद मैदानावर होईल, तसेच मंत्रालयाजवळ निदर्शने करण्याची योजना आहे.

3) मोर्चाचा मार्ग कोणता आहे?
मोर्चा अंतरवाली सराटी येथून सुरू होऊन शहागड, पैठण, शेवगाव, पंढरी पूल, आळेफाटा, शिवनेरी दर्शन, कल्याण, वाशी आणि चेंबूर मार्गे आझाद मैदानापर्यंत जाईल.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

