मुंबईतील मराठा आंदोलन अत्यंत धक्कादायक वळणावर! कोर्टाने दिलेली 3 वाजेपर्यंतची मुदत संपली; आता आंदोलकांवर...

Maratha Reservation Manoj Jarange Patil Morcha : मुंबईतील मराठा आंदोलन अत्यंत धक्कादायाक वळणावर आले आहे. मुंबई आंदोलकांनी कोर्टाने दिलेली 3 वाजेपर्यंतची मुदत संपली आहे. 2 सप्टेंबर रोजी दुपारी 3 वाजेपर्यंत मुंबई सोडण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. कोर्टाने आंदोलकांना दिलेली मुदत संपली आहे. अद्यापही आंदोलकांनी मुंबई सोडलेली नाही. यामुळे आता आंदोलकांवर काय कारवाई होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्याम, मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडून आंदोलनाची मुदत वाढवून घेण्यासाठी रीतसर अर्ज देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. मात्र आझाद मैदान पोलिसांनी अर्ज स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. मुंबईतील आझाद मैदानात सुरु असलेल्या मराठा आंदोलनाविरुद्ध मुंबई हायकोर्टात सुनावणी पार पडली. यावेळी आझाद मैदानात आंदोलनास परवानगी नसल्याने जरांगेंना आझाद मैदान सोडण्याचे आदेश कोर्टाने दिले. कोर्टाच्या आदेशानंतर पोलीस अॅक्शन मोडवर आले. CSMT चौकातून आंदोलकांना त्यांची वाहनं काढण्याचं आवाहन करण्यात आले. रस्त्यावरील वाहनं न काढल्यास दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा पोलिसांना मराठा आंदोलकांना दिला. मुंबई खाली करण्याचे आदेशही कोर्टाने आंदोलकांना दिले.
हायकोर्टाच्या निर्देशानंतर मुंबई पोलीस अॅक्शन मोडवर आलेत. मुंबई पोलिसांनी बीएमसीसमोरचा रस्ता अखेर मोकळा केलाय. स्त्यावरुन मराठा आंदोलकांच्या गाड्या हटवल्या...जे जे उड्डाणपूलाचा रस्ता मोकळा केलाय. मराठा आंदोलकांना केवळ भुयारी मार्गाचा वापर करण्याचे निर्देश दिलेत. तर दुसरीकडे सीएमएमटी स्टेशनवरूनही पोलिसांनी आंदोलकांना हटवलंय. मुंबईकरांना त्रास होऊ नये असे निर्देश कोर्टाने दिल्यानंतर आज मुंबई पोलीस अॅक्शन मोडवर आलेत.
जुहू परिसरातील एका प्रकरणात मराठा आंदोलकांवर हा गुन्हा दाखल झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. मराठा आंदोलक आणि बेस्ट बस प्रवाशांमध्ये झालेल्या मारहाणीप्रकरणी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जुहू पोलीस ठाण्यात अज्ञातांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांचं आंदोलन सुरू झाल्यापासून हा पहिला गुन्हा दाखल झाला आहे. रविवारी जुहू बस स्थानकात आंदोलक आणि प्रवाशांमध्ये तुफान हाणामारी झाली होती. यानंतर मराठा आंदोलकांनी हाणामारीत बसच्या काचा फोडल्या होत्या. त्यामुळे पोलिसांनी त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. याशिवाय, सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ सध्या व्हायरल होत आहे. या व्हिडीओत मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये मराठा आंदोलक आणि प्रवाशांमध्ये शाब्दिक चकमक झाल्याचे दिसत आहे.