'एकनाथ शिंदेंकडून याचा बदला इथं नाही तर मुंबईत नक्की घेऊ', जरांगे संतापले; 'आमच्या उरावर नाचायला...'

न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीने शोधलेल्या 58 लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे 58 लाख मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र आणि व्हॅलीडिटी द्या या प्रमुख मागणीसाठी पुन्हा एकदा उपोषणाला बसलेले मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना थेट इशारा दिला आहे. परभणीचे खासदार बंडू जाधव यांना फोनवरुन थेट उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचा कार्यक्रम रद्द पाडण्याचा इशारा दिला आहे. परभणीतील उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा कार्यक्रम रद्द न केल्यास उपोषण सोडून थेट परभणीत येऊन शिंदेंचा कार्यक्रम रद्द करीन. त्यामुळे तुम्हीच हा कार्यक्रम रद्द करा असा थेट इशाराच जरांगे यांनी परभणीच्या खासदाराला दिला आहे. हा कार्यक्रम रद्द न झाल्यास जरांगे परभणीकडे कूच करणार आहेत. जरांगे यांना परभणीला जाण्यासाठी गाड्यांचा ताफा सज्ज ठेवण्यात आला आहे.
"परभणीतील कार्यक्रम रद्द कसा होत नाही ते मि बघतो. कार्यक्रम रद्द झाला नाही तर बंडू जाधव संपेल. एकनाथ शिंदेंना आमच्या उरावर नाचायला आणतो का?" असं म्हणत जरांगेंनी आपला संताप व्यक्त केला आहे. "शिंदेंची पंचाईत करू नको बंडू जाधव, कार्यक्रम रद्द करेपर्यंत त्यांचे आमचे संबंध चांगले होऊ शकत नाही. तुम्ही कार्यक्रम घेतला तर दंगल घडवून आणण्यासाठी कार्यक्रम घेतला असा त्याचा अर्थ होईल. शिरसाठचा कार्यक्रम बंडू जाधव घेत आहे. कुणीही असो कार्यक्रमाला यायच नाही अन्यथा परिणाम वाईट होतील," असा इशारा जरांगे यांनी एकनाथ शिंदेंना दिला आहे.
पत्रकारांशी बोलल्यानंतर जरांगेंनी पुन्हा संजय जाधव यांना फोन केला. कार्यक्रम रद्द करा नाहीतर मी परभणीला येईल असे सांगितले आहे. "शिरसाठ प्रमाणपत्र रद्द करतो आणि हे मराठवाड्यात येऊन कार्यक्रम घेता का?" असं म्हणत जरांगेंनी इशारा दिला. यावर संजय जाधव यांनी, "आता कार्यक्रम रद्द होणार नाही. एकनाथ शिंदेंचा मेळावा होणार. जरांगेंनी रात्री सांगितलं असतं तर कार्यक्रम रद्द केला असता. माझ्यावर टीका करण्याचा जरांगेंचा नैतिक अधिकार आहे," असं सांगितलं.
जरांगेंनी पत्राकरांशी बोलून झाल्यानंतर काही वेळाने परभणीला न जाण्याचा निर्णय जाहीर केला. "मी परभणीला जाणार नाही त्यांनी आता पोलिस लावून सीमा सील केल्या आहेत. पण याचा बदला बंडू जाधव, एकनाथ शिंदेंकडून घेऊ. इथं नाही जाणार मात्र मुंबईत याचा बदला घेऊ," असं जरांगे म्हणालेत.
परभणीचे खासदार संजय उर्फ बंडू जाधव यांनी ३० ऑगस्ट २०२६ रोजी परभणीत शेतकरी शिवसैनिक संवाद मेळावा आयोजित केला आहे. या कार्यक्रमाला शिवसेना (शिंदे गट) चे नेते आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित राहणार आहेत. शिंदे या मेळाव्यात स्थानिक शेतकरी आणि शिवसैनिकांशी संवाद साधणार आहेत. ही माहिती बंडू जाधव यांनी २२ ऑगस्ट रोजी पत्रकार परिषदेत दिली होती.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटलांनी अंतरवाली सराटी येथे उपोषण सुरु केलं आहे. आज जरांगे यांच्या उपोषणाचा दुसरा दिवस आहे.कालपासून जरांगे यांनी सुरू केलेल्या उपोषणाला मराठा समाजाचा मोठा प्रतिसाद दिसून आला. त्यामुळे आज देखील अंतरवाली सराटी येथे मराठा आंदोलकांची गर्दी होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान अंतरवाली सराटी येथील आमरण उपोषण सुरूच राहणार असून सरकारने मागण्यांची अंमलबजावणी न केल्यास मुंबईत आंदोलन करण्यासाठी 12 सप्टेंबर रोजी तारीख ठरवली जाणार असल्याची घोषणा जरांगेंनी केलीय. ही तारीख ठरवण्यासाठी 12 सप्टेंबर रोजी राज्यभरातील मराठ्यांनी अंतरवालीत येण्याचं आवाहन जरांगेंनी केलंय.