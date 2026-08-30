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'एकनाथ शिंदेंकडून याचा बदला इथं नाही तर मुंबईत नक्की घेऊ', जरांगे संतापले; 'आमच्या उरावर नाचायला...'

जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाचा दुसरा दिवस असून त्यांनी आज परभणीमध्ये होणाऱ्या उपमुख्यमंत्री शिंदेंच्या कार्यक्रमाला विरोध करताना खासदाराला थेट इशारा दिला आहे. नेमकं हे प्रकरण काय जाणून घ्या

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 30, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 12:09 PM IST
'एकनाथ शिंदेंकडून याचा बदला इथं नाही तर मुंबईत नक्की घेऊ', जरांगे संतापले; 'आमच्या उरावर नाचायला...'
Image Credit: जरांगेंची आक्रमक भूमिका (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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