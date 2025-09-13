English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महाराष्ट्रात आरक्षणाचा विषय धक्कादायक वळणवार ! शिंदे मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला दिलेले 10 टक्के आरक्षण रद्द होणार?

शिंदे मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला देण्यात आलेलं 10 टक्के आरक्षण रद्द होणार का? अशी चर्चा आता सुरू झालीय. कारण मराठा समाजाच्या या 10 टक्के आरक्षणाविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आलीय. या आरक्षणावर आज कोर्टात युक्तिवाद देखील झाला आहे. तर, दुसरीकडे या आरक्षणावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप देखील सुरू झाले आहेत.

वनिता कांबळे | Updated: Sep 13, 2025, 10:18 PM IST
Maratha Reservation: शिंदे मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला देण्यात आलेलं 10 टक्के आरक्षण रद्द होणार का? अशी चर्चा आता सुरू झालीय. कारण मराठा समाजाच्या या 10 टक्के आरक्षणाविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आलीय. या आरक्षणावर आज कोर्टात युक्तिवाद देखील झाला आहे. तर, दुसरीकडे या आरक्षणावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप देखील सुरू झाले आहेत.

राज्य सरकारनं मराठा समाजाला एसईबीसीमधून दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलंय. वकील प्रदीप संचेतींनी दहा टक्के आरक्षणाविरोधात कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.  एकाच समाजाच्या दोन आरक्षणावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. एकीकडे हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. तर दुसरीकडे एसईबीसीनुसार देखील मराठा समाज लाभ घेत असल्याचं त्यांनी निदर्शनास आणून दिलंय. एवढंच नव्हे तर मराठा समाजा मागास नसल्याचंही संचेती यांनी कोर्टात युक्तिवाद केला आहे. 

राज्य सरकारनं मराठा समाजाला दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणावर कोणताही आक्षेप नसल्याचं छगन भुजबळांनी स्पष्ट केले.  ईडब्लूएस, एसईबीसीमधून मराठा समाजाला आरक्षण असताना देखील ओबीसीतून आरक्षण का हवंय? असा सवाल भुजबळांनी उपस्थित केलाय तर 10 टक्के आरक्षण ही फक्त हूल आहे ते कोर्टात टिकणार नाही, त्यामुळे ओबीसीतून आरक्षण हवं असल्याचं जरांगेंनी म्हटलंय. मराठा समाजाला एसईबीसीमधून दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणावरून विजय वडेट्टीवारांनी सरकारला धारेवर धरलंय. 52 टक्क्यावरून 72 टक्के आरक्षण सरकारला करताच येत नाही.. तसंच आरक्षणावरून सरकार बनवाबनवी करत असल्याचा हल्लाबोल वडेट्टीवारांनी केलाय.. तर पवारांच्या राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदेनी देखील सरकारवर टीका केली आहे. 

मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटलांनी मुंबईत धडक दिली होती. दरम्यान त्यांच्या मागण्या पूर्ण देखील करण्यात आल्यात. त्यामुळे एकीकडे हैदराबाद गॅझेटच्या माध्यमातून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे. तर दुसरीकडे एसईबीसीचं आरक्षण देखील तसंच आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला असलेल्या दुहेरी आरक्षणावर सरकार 4 ऑक्टोबरला कोणता निर्णय घेणार याकडे आता लक्ष लागलंय..

कोर्टात काय युक्तीवाद झाला

प्रदीप संचेती -
काही पात्र मराठ्यांना कुणबी दाखले देणार
असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे
न्यायाधीश-
तुम्हाला आता 2 आरक्षण आहेत
न्यायाधीश-
कोणतं आरक्षण कायम ठेवायचं?
सरकाने निर्णय घेतला आहे का? 
महाधिवक्ता-
राज्यात 28% मराठा समाज, त्यातील 25%
गरिब
प्रदीप संचेती-
मराठा समाज मागास नाही
न्यायाधीश-
मराठा समाज मागास नाही पटवून द्या
प्रदीप संचेती-
अनेक मराठा श्रीमंत आणि
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत. 
न्यायाधीश-
सक्षम असण्याची व्याख्या काय आहे ? 
प्रदीप संचेती - मराठा समाजातील
लोकांकडे फ्लॅट, पक्की घरं मग मागास
कसे?
न्यायाधीश- संचेती तुम्ही जे म्हणता
आणि प्रत्यक्ष आकडेवारी यात फरक
दिसते. उच्च शिक्षणात मराठा मुलींची
संख्या कमी होते

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
maratha reservationThe 10 percent reservation given to the Maratha community will be canceledमराठा आरक्षणमराठा आरक्षण वादमराठा 10 टक्के आरक्षण

