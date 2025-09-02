सर्वात मोठा प्रश्न! मराठ्यांना आरक्षण कोणत्या प्रवर्गातून देणार? महाराष्ट्र सरकारची भूमिका अस्पष्ट; OBC समाज मोठ्या संभ्रमात

Maratha Reservation Manoj Jarange Patil Morcha : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला मोठं यश मिळाले आहे. सरकारने जरांगेंच्या 8 पैकी 6 मागण्या मान्य केल्या आहेत. जरांगेंच्या मागण्यांचा सरकार जीआर काढणार आहे. मनोज जरांगे यांच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या असल्या तरी मराठ्यांना आरक्षण कोणत्या प्रवर्गातून देणार याबाबत कोणताही माहिती समोर आलेली आहे. एकूणच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी करताना सरकारची भूमिका अस्पष्ट आहे. यामुळे OBC समाज मोठ्या संम्रभात आहे.
OBC समाजाचा सरकारला इशारा
मनोज जरांगेंच्या मागण्या मान्य करणं हे सरकारचं अपयश असून, राज्य सरकार झुंडशाहीला बळी पडल्याची टीका, OBC नेते नवनाथ वाघमारे यांनी केली. आगामी निवडणुकीत OBC समाज सरकारला जागा दाखवल्यशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा इशाराही वाघमारे यांनी सरकारला दिला आहे. सरकारने जरांगेंच्या 6 मागण्या मान्य करत हैद्राबाद आणि सातारा गॅझेट लागू करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. सरकारच्या या निर्णयावर वाघमारेंनी सडकून टीका केली. हैद्राबाद आणि सातारा गॅझेट लागू करण्याच्या हालचाली उपसमिती आणि सरकारने सुरु केल्या आहेत. ओबीसीच्या पाठीत खंजीर खूपसलं असून सरकारचं अपयश म्हणावं लागेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसीच्या तोंडाला पान पुसण्याचं काम केलं अतिशय गंभीर असल्याचे ओबीसी नेते नवनाथआबा वाघमारे यांनी फडणवीस यांच्यावर आरोप केला. येणाऱ्या निवडणुकीत ओबीसी समाज तुम्हांला तुमची जागा दाखवल्यशिवाय स्वस्थ बसणार नाही असा इशारा वाघमारे यांनी सरकारला दिला. या निर्णया विरोधात रस्त्यावर उतरू वेळप्रसंगी कोर्टात जाऊ, आंदोलन केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, हे राज्य सरकारला परवडणारे नाही असेही वाघमारे यांनी म्हटले.
सरकारच्या मसुद्यावर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने देखील प्रतिक्रिया दिलसी आहे. आंदोलनकर्त्यांची मागणीनुसार हैदराबाद गॅजेट आणि सातारा गॅजेट लागू करणार अशा पद्धतीच्या बातम्या येत आहे. हे दोन्ही गॅजेट कशा पद्धतीने लागू करण्यात याबद्दल सविस्तर माहिती माहिती आलेली नाही. त्याची अंमलबजावणी करणार काय तरतुदी असणार याबद्दल सविस्तर माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचत नाही, तोपर्यंत आम्ही त्यावर भाष्य करणार नाही. सरकार जो GR आंदोलकांना दाखवणार आहे तो ड्राफ्ट आम्हाला पाठवून आमची सुद्धा संमती सरकारने घ्यावी अशी अपेक्षा आहे. यामध्ये असणाऱ्या तरतुदी समावेश केलाय, त्याने ओबीसीचा नुकसान होणार नाही हे स्पष्ट होऊ द्यावे.
1) हैद्राबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय (GR)
2) सातारा गॅझेट महिनाभरात लागू करण्याचा निर्णय (स्वतंत्र GR)
3) मराठा व कुणबी एक असल्याचा निर्णय तांत्रिक बाबी तपासून जलदगतीने घेतला जाणार
4) आंदोलकांवरील केसेस मागे घेण्याचा GR काढला
5 आंदोलनात बलिदान दिलेल्या आंदोलकांना शासकीय नोकरी देण्याचा निर्णय
6) मुंबईत आंदोलकांच्या वाहनांना RTO कडून करण्यात आलेला दंड माफ