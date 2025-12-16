English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'मुंबईत ठरवून बंद पाडल्या जातायत शाळा', मराठी अभ्यास केंद्र आक्रमक; घेतला मोठा निर्णय!

Marathi School: मुंबईतील मराठी शाळा बंद होत असल्याने मराठी भाषा केंद्राच्या वतीने मोर्चाचे आयोजन करण्यात आलंय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 16, 2025, 02:59 PM IST
'मुंबईत ठरवून बंद पाडल्या जातायत शाळा', मराठी अभ्यास केंद्र आक्रमक; घेतला मोठा निर्णय!
मराठी शाळा

Marathi Abhyas Kendra Morcha: मुंबईतील विविध ठिकाणच्या मराठी शाळा एकामागोमाग एक बंद झाल्या आहेत. मुंबईतील माहीम, गोवंडी, शिवडी, मानखुर्द, खार, वांद्रे, भांडूप, कुलाबा यासारख्या विविध भागांतील मराठी माध्यमाच्या शाळा जाणीवपूर्वक बंद केल्या जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आलाय. याविरोधात मराठी भाषाप्रेमींनी एकत्र येऊन लढा देण्याची आवश्यकता  मराठी अभ्यास केंद्राच्या वतीने व्यक्त करण्यात आलीय. 

Add Zee News as a Preferred Source

परिषदेचे आयोजन 

मराठी शाळांच्या अस्तित्वाच्या समस्येवर ठोस तोडगा काढण्यासाठी मराठी अभ्यास केंद्राने 'ठरवून बंद पाडलेल्या मराठी शाळांची परिषद' आयोजित केली. ही परिषद रविवारी दादर येथील शिवाजी मंदिरातील राजर्षी शाहू सभागृहात झाली. शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि पालकांनी यात भाग घेतला. शाळांच्या सद्य परिस्थितीवर सविस्तर चर्चा होऊन पुढच्या आंदोलनाची रणनीती ठरली.

आंदोलनासोबत कृतीशील उपक्रमांची गरज

मराठी शाळा आणि भाषा वाचवण्यासाठी फक्त आंदोलने पुरेशी नाहीत, तर प्रत्यक्ष कृतीही आवश्यक आहे. मराठी भाषेचा आदर करणाऱ्या पालकांनी आपली मुले आणि नातवंडे मराठी शाळांत घालावेत. आंदोलनाने शाळांचे पाडकाम थांबवता येईल, पण नवीन इमारतीत मराठी शाळाच चालू राहण्यासाठी विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवणे गरजेचे असल्याची प्रतिक्रिया डॉ. पवार यांनी व्यक्त केली. 

महापालिकेकडून काय अपेक्षित?

महापालिकेने मुंबईतील मराठी शाळांची सद्यस्थिती दाखवणारा अहवाल तयार करावा. शाळांच्या जागेवर नवीन बांधकाम झाल्यास तेथे फक्त शाळाच उभी राहावी, याची हमी घ्यावी. आंदोलनाने शाळांची जागा व्यावसायिक वापरासाठी जाता कामा नये. शाळा बंद होण्याचे प्रमाण थांबवण्यासाठी सरकार आणि पालिकेने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी करण्यात आली.

मोर्चाचे नियोजन 

मराठी शाळा बंद होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिका मुख्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेतला. केंद्राचे अध्यक्ष डॉ. दीपक पवार यांनी 18 डिसेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता हा मोर्चा निघणार असल्याची घोषणा केली.

परिषदेतील विविध शाळांबाबतची मांडणी

परिषदेत अनेकांनी मुंबईतील वेगवेगळ्या शाळांच्या समस्या मांडल्या. लोअर परळच्या राजूजी मानाजी चाळ शाळेबाबत विजय मोरे, गोवंडी रफीकनगरबाबत जालिंदर सरोदे, मानखुर्द चेंबूर माध्यमिकबाबत संतोष सुर्वे, शिवडी ऑक्टोबर वसाहतबाबत शिवनाथ दराडे, माहीम आणि मोरी रोडबाबत प्रणाली राऊत, विक्रोळी टागोरनगरबाबत डॉ. योगेश भालेराव, मानखुर्द गाव शाळेबाबत संगीता कांबळे यांनी बोलले. तसेच सुरेश हेगिष्टे, दीपक डोके आणि उत्पल बा. यांनी शाळा वाचवण्याच्या मोहीमेसाठी मार्गदर्शन केले.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Marathi Shalamarathi schoolMarathi Abhyas KendraProtest marchBMC headquarters

इतर बातम्या

1 लाखाच्या कर्जाची 74 लाख वसूली, सावकाराने शेतकऱ्याला किडनी...

महाराष्ट्र बातम्या