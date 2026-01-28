English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • घरातलं कुणी आपल्यात राहिलं नाही असं... अजित पवारांच्या अकाळी निधनावर संकर्षण कऱ्हाडेची प्रतिक्रिया

'घरातलं कुणी आपल्यात राहिलं नाही असं...' अजित पवारांच्या अकाळी निधनावर संकर्षण कऱ्हाडेची प्रतिक्रिया

Sankarshan Karhade on Ajit Pawar: अजित पवार यांच्या निधनाने केवळ राजकीय वर्तुळातच नव्हे तर सिनेसृष्टीवरही शोककळा पसरली आहे. हिंदी सिनेसृष्टीपासून तर मराठी कलाक्षेत्रापर्यंत सर्वांनीच भावनिक पोस्ट शेअर करत हळहळ व्यक्त केली. दरम्यान अभिनेता संकर्षण कऱ्हाडे काय म्हणाला पहा?

प्रिती वेद | Updated: Jan 28, 2026, 03:58 PM IST
'घरातलं कुणी आपल्यात राहिलं नाही असं...' अजित पवारांच्या अकाळी निधनावर संकर्षण कऱ्हाडेची प्रतिक्रिया

Marathi Actors On Ajit Pawar: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेत आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं आज (28 जानेवारी 2026) अपघाती निधन झालं. आज सकाळी 9 च्या सुमारास बारामती जवळ एक शेतात त्याचं विमान क्रॅश होऊन मोठा स्फोट झाला. त्यामध्ये अजित पवार यांच्यासह 6 जाणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. कमी दृश्यमानता असल्यामुळे हा भयानक अपघात झाल्याचे बोलले जात आहे. मात्र अद्याप कोणतंच ठळक कारण समोर आलेलं नाही. अजित पवारांचं विमान खाली कोसळून मोठा स्फोट झाला. संपूर्ण महाराष्ट्र आणि देशाच्या राजकारणासाठी धक्का असून अजित दादांचे चाहते, कार्यकर्ते, सर्व बारामतीकर हे शोकाकुल आहेत. 

दरम्यान अभिनेता संकर्षण कऱ्हाडे यांने ह्रदय पिळवटून टाकणारी पोस्ट शेअर केली आहे. अभिनेता म्हणाला... 'मा. अजीत पवार सरांचं जाणं फार दूर्दैवी. काही माणसं कोणत्या पक्षाची आहेत, कोणत्या पदावर आहेत ह्यापेक्षा ती महाराष्ट्राच्या राजकारणात दिसत राहिली कि , आधार वाटतो... त्यातले अजीतदादा पवार हे तसे आधार वाटायच. आज घरातलं कुणीतरी आपल्यात नाही असं वाटतं आहे... खूप त्रास होतोय...
गंभिर प्रश्नांवर पण मिश्किल उत्तर देऊन पत्रकार परिषद गप्पांमध्ये बदलायची त्त्यांची शैली कमाल होती.

पुढे अभिनेता म्हणाला 'त्यांच्या पंखाखाली असलेले अनेक कार्यकर्ते आज पोरके झाले हि भावना मी समजू शकतो. विमान अपघातात त्यांच्यासह प्राण गमवलेल्यांनाही श्रद्धांजली अर्पण करतो. अजीत दादा... खूप आठवण येत राहील... '

संकर्षण कराऱ्डेसह रितेश देशमुख, सुरज चव्हाण, अजय देवगण, कंगना रनैत यांच्यासह अनेक कलाकारांनी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली. 

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

Tags:
Sankarshan KarhadeAjit Pawar Death State MourningNational Mourning India RulesIs today a holiday in MaharashtraAjit Pawar Plane Crash Updates

