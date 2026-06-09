मराठी अभिनेत्री पूजा सावंतच्या कारचा अपघात, साताऱ्यात 3 वाहने एकमेकांवर आदळली

Satara News : मराठी अभिनेत्री पूजा सावंतच्या कारचा अपघात झाला आहे. 3 वाहने एकमेकांना धडकल्याने हा अपघात झाला आहे. सातारा येथे हा अपघात झाला आहे. हा अपघात गंभीर होता. यात वाहनांचे मोठे नुकसान झाले आहे. मात्र, कोणालाही दुखापत झाली नसल्याची प्रथामिक माहिती समोर आली आहे.
आगामी 'कप बशी' या चित्रपटाच्या प्रमोशननिमित्त सांगलीला जाताना अभिनेत्री पूजा सावंतच्या कारचा अपघात झाला. यावेळी तिच्यासोबत अभिनेता ऋषी मनोहर आणि चित्रपटाचे प्रसिद्धी प्रमुख दर्शन मुसळेसुद्धा होते. सुदैवाने या अपघातात कोणालाही गंभीर दुखापत झालेली नाही, यात कारचे नुकसान झाले आहे. वाहनातील सर्वजण सुखरुप असल्याची माहिती समोर येत आहे.
हा अपघात नेमका कसा झाला, याबद्दलची सविस्तर माहिती अद्याप समोर आली नाही. मात्र काशीळ इथं तीन वाहनं एकमेकांना आदळली आणि त्यातल्या एका वाहनातून पूजा सावंत, ऋषी मनोहर प्रवास करत होते. त्यांच्या आगामी 'कप बशी' या चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी ते एकत्र निघाले होते. या अपघाताचे काही फोटो समोर आले असून यामध्ये कारचे बरंच नुकसान झाल्याचं पहायला मिळत आहे.
जळगावच्या अमळनेरमध्ये भीषण अपघात झाला आहे. एसटी बस, कार आणि दुचाकीची जोरदार धडक झाली. अपघातात 6 जणांचा जागीच मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या अपघातात कारमधीलमधील एकाच कुटुंबातील दोन्ही भाऊ व देरानी जेठानी अशा चौघांचा तर दुचाकीवरील दोघांचा अशा एकूण सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. कारमधील सुरेश विक्रम महाजन, अनिता सुरेश महाजन, निर्मला नंदलाल महाजन, नंदलाल गोपाल महाजन अशी मृतांची नावे आहेत. दुचाकीवरील 25 वर्षीय निलेश सुखदेव तावडे आणि 22 वर्षीय फालगुनी एकनाथ भोई हे दोन्ही देखील जागीच ठार झाले आहेत.
कारचालक आदित्य चंद्रकांत महाजन हा गंभीर जखमी असून त्याला धुळे येथील खाजगी रुग्णालयात हलवण्यात आला आहे, त्याची देखील प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती आहे. घटनास्थळावरील अपघातग्रस्त वाहन तसेच मृतदेह हलवण्यात आले असून पोलिसांकडून पंचनामा केला जात आहे.
विशेष म्हणजे दुचाकीस्वाराने डोक्यात हेल्मेट परिधान केलेले होतं. मात्र कारची धडक एवढी जोरदार होती की हेल्मेट घातलेले असताना देखील त्याचा जागीच मृत्यू झाला आहे. भरधाव कार ने समोर चालणाऱ्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली त्यानंतर दुचाकी समोरून येणाऱ्या बसवर आदळली असा अपघात झाल्याची पोलिसांची माहिती. घटनास्थळापासून अवघ्या पाच किलोमीटर अंतरावर अंमळनेर होतं त्या ठिकाणच्या साखरपुड्याच्या कार्यक्रमासाठी महाजन कुटुंब येत असताना पोहोचण्यापूर्वीच त्यांच्यावर काळाने घाला घातला.