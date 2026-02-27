English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मायबोली मराठीचा बोलीभाषेतील गोडवा ते मराठी गझल; झी 24तासवर दिवसभर 'म मराठीचा'

Marathi Bhasha Gaurav Din : मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त राज्यभरात विविध कार्यक्रमांचं आयोजन केलं जात असतानाच, झी 24तासकडूनही या मायबोली मराठीचा जागर दिवसभर... विविध कार्यक्रमांची रेलचेल.   

सायली पाटील | Updated: Feb 27, 2026, 11:26 AM IST
मायबोली मराठीचा बोलीभाषेतील गोडवा ते मराठी गझल; झी 24तासवर दिवसभर 'म मराठीचा'
Marathi Bhasha Gaurav Din special shows on zee 24 taas poems politicians test and many more

Marathi Bhasha Gaurav Din : मराठी... मायबोली... या मराठी भाषेचा उल्लेख अनेक कवींनी, लेखकांनी 'माय मराठी' असाही केला आहे. भाषेलाच आईचा दर्जा दिलं जाणं ही जणू एक अभिमानाची गोष्ट आणि हा सार्थ अभिमान महाराष्ट्रातील आणि महाराष्ट्राबाहेरील प्रत्येक मराठीजनांच्या मनात आहे यात वाद नाही. कवीवर्य कुसुमाग्रज यांच्या जन्मदिनाच्या निमित्तानं त्यांनी भरभरून साहित्यसंपदा लिहिलेल्या याच मराठी भाषेचा गौरव दिन सर्वदूर साजरा केला जात आहे. त्या निमित्तानं आज (27 फेब्रुवारी 2026) रोजी झी 24तासच्या वतीनंसुद्धा बहुविध मार्गांनी मराठीचा जागर केला जाणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

हेसुद्धा वाचा : कोण आहेत राहुल पाटील? राज ठाकरेंच्या पोस्टमध्ये एकाच नावाचा उल्लेख अन् सूचक वक्तव्य

'म मराठीचा' उपक्रमाअंतर्गत या भाषेचा गोडवा असणारी तिचीच अनेक रुपं, साहित्यप्रकार या क्षेत्रातील मंडळी झी 24तासच्या प्रेक्षकांसाठी सादर करणार आहेत. दिवसभरातील बातमीपत्रांसमवेत मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त या वाहिनीवर भाषेचा गोडवा फक्त कविताच नव्हे तर गझल मैफिलीच्या माध्यमातूनही प्रेक्षकांना अनुभवता येणार आहे. याशिवाय शालेय स्तरावर आयोजित केल्या जाणाऱ्या कार्यक्रम आणि उपक्रमांची झलकही प्रेक्षकांना पाहता येणार आहे. 

मराठी भाषा गौरव दिन स्पेशल, मधील मुख्य आकर्षण...  

बोली भाषेतील कविता आणि सादरकर्ते

अहिराणी (खान्देशी) - वसुंधरा लांडगे कवयित्री 

अहिराणी - सुभाष अहिरे, अहिराणी साहित्य 

मालवणी - महेश केळुस्कर 

आगरी – अरुण म्हात्रे

वऱ्हाडी – विजय विल्हेकर  

झाडीपट्टी – लोकराम शेंडे, झाडीबोली भाषा साहित्यिक 

बंजारा – कविताज्योती राजेश चव्हाण 

कोल्हापुरी भाषा -  महानंदा मोहिते 

आदिवासी बोली- मल्हार 

सोनोपंत दांडेकर महाविद्याय पालघर येथील मराठी वाड्मयाच्या विद्यार्थ्यांनी कांचन भुयाळ, मयुरी भोईर, संस्कृती राहे यांचं कविता सादरीकरण

पाहायला मिळणार, आमदारांचं शासकीय कामकाजातील मराठी ज्ञान

मराठी भाषा दिनानिमीत्त 'मराठी बोला' असा आग्रह सगळेच करतात. मात्र याच मराठी भाषेतील रोजच्या वापरातले किती शब्द आपण विसरतोय याचा आढावा झी २४ तासनं घ्यायचं ठरवलं. विधीमंडळाचं अधिवेशन सुरुय आणि आपले लोकप्रतिनीधी आमदार, मंत्री यांना शासकीय कामकाजातील किती मराठी शब्द माहितीयेत तेसुद्धा पाहाच. 

परीक्षार्थी नेतेमंडळी

  • मनीषा कायंदे 
  • भास्कर जाधव
  • सुनिल प्रभु 
  • अमोल मिटकरी 
  • विश्वजीत कदम
  • भरत गोगावले

मराठी गझल मैफिल..

मराठी भाषेतून व्यक्त होणारा भाव हा कवितेच्या ओळींमधून वेगळ्याच पद्धतीनं काळजाला भिडतो आणि जेव्हा तो खुद्द गझलनवाज भीमराव पांचाळे सादर करतात तेव्हा त्याला खऱ्या अर्थानं चांदण्याचं कोंदण मिळतं असं म्हणायला हरकत नाही. तेव्हा मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त खास मराठी गझल आणि झी 24तासवर पाहता येतील मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त विविध शाळांचे अभिनव उपक्रम. दिवसभर, जागर मराठीचा... म मराठीचा...

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
marathi bhasha gaurav dinMarathi Bhasha Gaurav Din dateMarathi Bhasha Gaurav Din themeMarathi Bhasha Gaurav Din Wishes

इतर बातम्या

मराठी भाषा गौरव दिन कार्यक्रमाला आमदारांची दांडी; कारण,...

महाराष्ट्र बातम्या