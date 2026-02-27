मायबोली मराठीचा बोलीभाषेतील गोडवा ते मराठी गझल; झी 24तासवर दिवसभर 'म मराठीचा'

Marathi Bhasha Gaurav Din : मराठी... मायबोली... या मराठी भाषेचा उल्लेख अनेक कवींनी, लेखकांनी 'माय मराठी' असाही केला आहे. भाषेलाच आईचा दर्जा दिलं जाणं ही जणू एक अभिमानाची गोष्ट आणि हा सार्थ अभिमान महाराष्ट्रातील आणि महाराष्ट्राबाहेरील प्रत्येक मराठीजनांच्या मनात आहे यात वाद नाही. कवीवर्य कुसुमाग्रज यांच्या जन्मदिनाच्या निमित्तानं त्यांनी भरभरून साहित्यसंपदा लिहिलेल्या याच मराठी भाषेचा गौरव दिन सर्वदूर साजरा केला जात आहे. त्या निमित्तानं आज (27 फेब्रुवारी 2026) रोजी झी 24तासच्या वतीनंसुद्धा बहुविध मार्गांनी मराठीचा जागर केला जाणार आहे.
'म मराठीचा' उपक्रमाअंतर्गत या भाषेचा गोडवा असणारी तिचीच अनेक रुपं, साहित्यप्रकार या क्षेत्रातील मंडळी झी 24तासच्या प्रेक्षकांसाठी सादर करणार आहेत. दिवसभरातील बातमीपत्रांसमवेत मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त या वाहिनीवर भाषेचा गोडवा फक्त कविताच नव्हे तर गझल मैफिलीच्या माध्यमातूनही प्रेक्षकांना अनुभवता येणार आहे. याशिवाय शालेय स्तरावर आयोजित केल्या जाणाऱ्या कार्यक्रम आणि उपक्रमांची झलकही प्रेक्षकांना पाहता येणार आहे.
बोली भाषेतील कविता आणि सादरकर्ते
• अहिराणी (खान्देशी) - वसुंधरा लांडगे कवयित्री
• अहिराणी - सुभाष अहिरे, अहिराणी साहित्य
• मालवणी - महेश केळुस्कर
• आगरी – अरुण म्हात्रे
• वऱ्हाडी – विजय विल्हेकर
• झाडीपट्टी – लोकराम शेंडे, झाडीबोली भाषा साहित्यिक
• बंजारा – कविताज्योती राजेश चव्हाण
• कोल्हापुरी भाषा - महानंदा मोहिते
• आदिवासी बोली- मल्हार
सोनोपंत दांडेकर महाविद्याय पालघर येथील मराठी वाड्मयाच्या विद्यार्थ्यांनी कांचन भुयाळ, मयुरी भोईर, संस्कृती राहे यांचं कविता सादरीकरण
मराठी भाषा दिनानिमीत्त 'मराठी बोला' असा आग्रह सगळेच करतात. मात्र याच मराठी भाषेतील रोजच्या वापरातले किती शब्द आपण विसरतोय याचा आढावा झी २४ तासनं घ्यायचं ठरवलं. विधीमंडळाचं अधिवेशन सुरुय आणि आपले लोकप्रतिनीधी आमदार, मंत्री यांना शासकीय कामकाजातील किती मराठी शब्द माहितीयेत तेसुद्धा पाहाच.
परीक्षार्थी नेतेमंडळी
मराठी भाषेतून व्यक्त होणारा भाव हा कवितेच्या ओळींमधून वेगळ्याच पद्धतीनं काळजाला भिडतो आणि जेव्हा तो खुद्द गझलनवाज भीमराव पांचाळे सादर करतात तेव्हा त्याला खऱ्या अर्थानं चांदण्याचं कोंदण मिळतं असं म्हणायला हरकत नाही. तेव्हा मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त खास मराठी गझल आणि झी 24तासवर पाहता येतील मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त विविध शाळांचे अभिनव उपक्रम. दिवसभर, जागर मराठीचा... म मराठीचा...