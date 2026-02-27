English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
कोण आहेत राहुल पाटील? राज ठाकरेंच्या पोस्टमध्ये एकाच नावाचा उल्लेख अन् सूचक वक्तव्य

Marathi Bhasha Gaurav Din : 'काहीसा मागे पडलेला मराठी माणूस खूप मोठं साम्राज्य उभं करू शकेल', राज ठाकरेंचं सूचक वक्तव्य, काय करायचं हेही सांगितलं. एका मोठ्या संकटाला कसं थोपवून धरायचं यासंदर्भात लिहिली पोस्ट   

सायली पाटील | Updated: Feb 27, 2026, 09:55 AM IST
कोण आहेत राहुल पाटील? राज ठाकरेंच्या पोस्टमध्ये एकाच नावाचा उल्लेख अन् सूचक वक्तव्य
Marathi Bhasha Gaurav Din : जागतिक स्तरावर दर क्षणाला तंत्रज्ञान अतिशय झपाट्यानं बदलत असताना त्यात मराठी माणसाला घट्ट पाय रोवून कसं उभं राहता येईल? नोकऱ्या कशा टीकतील? असे असंख्य प्रश्न सातत्यानं उपस्थित करण्यात येत आहेत. याच प्रश्नांचं उत्तर देत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मराठी भाषा गौरव दिनाचं निमित्त साधलं. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचं पसरणारं आणि प्रचंड वेगानं जगावर व्याप्ती मिळवणारं जाळं पाहता सद्यस्थितीला मराठी टीकवण्यासाठी आणि या स्पर्धेत उडी मारण्यासाठी नेमके कोणते प्रयत्न गरजेचे आहेत हेसुद्धा त्यांनी सांगितलं. एका खास पोस्टमध्ये त्यांनी अतिशय समर्पक असा फोटो शेअर केला ज्यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे द्योतक दिसत असून केंद्रस्थानी ठळक अक्षरांत 'मराठी' असं लिहिण्यात आलं आहे. 

काहीसा मागे पडलेला मराठी माणूस स्वतःच खूप मोठं साम्राज्य उभं करू शकेल, असा विश्वास राज ठाकरे यांनी आपल्या पोस्टमधून व्यक्त करताना 'राहुल पाटील' या एकमेव व्यक्तीच्या नावाचा उल्लेख केला. आता ही व्यक्ती कोण? तर त्याचाही उलगडा त्यांनी पोस्टमध्येच केला. 

राज ठाकरेंनी मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त लिहिलेली पोस्ट, वाचा जशीच्या तशी...

''आज मराठी भाषा गौरव दिवस. सर्वप्रथम सर्व मराठी भाषिकांना आणि जे मराठी भाषिक नाहीत पण जे मराठी भाषेचा इथे राहून आदर करतात आणि बोलतात किंवा बोलायचा प्रयत्न करतात त्यांना देखील मनःपूर्वक शुभेच्छा. 

आजच्या दिवसाची ही पोस्ट लिहिताना गेले काही दिवस सर्वत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता याबद्दल जी चर्चा सुरु आहे, त्याचे संदर्भ आहेत.  त्यात दिल्लीत एआय परिषद झाली त्या सगळ्याचे संदर्भ पण डोक्यात घोळत होते. 

त्यातच अँथ्रोपिकच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणालीने जगभरात जी घुसळण सुरु केली आहे.  त्या अँथ्रोपिकचा मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी श्री. राहुल पाटील ही मराठी व्यक्ती आहे ही पण बाब महत्वाची होतीच . 
या निमित्ताने कृत्रिम बुद्धिमत्ता या क्षेत्रातील लोकांशी चर्चा केली, त्यांचं म्हणणं समजवून घेतलं आणि त्यातून जे जाणवलं ते आज मराठी भाषा गौरव दिवसाच्या निमित्ताने मांडत आहे. 

आज फक्त मराठीच नाही तर जगातील सगळ्याच स्थानिक भाषा ज्यांना स्वतःची लिपी आहे अशा सगळ्यांसाठी एक खूप मोठी संधी आहे. 

मध्यंतरी मला काही कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या प्रणाली दाखवल्या. त्या बघितल्यावर एक लक्षात आलं ते म्हणजे आता ज्ञान मिळवायला किंवा व्यक्त व्हायला किंवा अर्थार्जन करायला या प्रणालींचा हवा तसा वापर करणं शक्य आहे. आणि त्यासाठी तुम्हाला तुमची मातृभाषा उत्तम येत असेल तरी तुम्ही मागे पडू शकत नाही. 

दहा हजार वर्षांपूर्वी शेतीचा शोध लागला आणि त्यानंतर जमीन ही मोठी शक्ती ठरली. औद्योगिक क्रांतीनंतर मशिन्स ही मोठी शक्ती वाटायला लागली. जसं डिजिटल युग सुरु झालं तसा डेटा शक्तिवान ठरला आणि आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या काळात हा डेटा ज्या भाषांमधून तयार होईल त्या भाषा शक्तिशाली ठरतील. 

आणि म्हणूनच माझे महाराष्ट्र सैनिक असोत की इतर मराठी जनांनी, मराठी भाषेतून अतिप्रचंड पण उत्तम दर्जाचा डेटा तयार होईल हे बघितलं पाहिजे. 

यासाठी जास्तीत जास्त प्रमाणात समाज माध्यमांवर मराठीमध्ये व्यक्त व्हा. तुम्ही ज्या क्षेत्रांत तज्ज्ञ असाल त्याचे मराठीत ब्लॉग्स सुरु करा, मराठी पॉडकास्टस सुरु करा. कम्प्युटरवर कोडिंग करण्यापासून ते मराठी भाषिकांनी सुरु केलेले डिजिटल विश्वकोश तयार होऊ देत. शाळांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता विषय, ती प्रणाली कशी हाताळायची हे सगळं मराठीत मुलांना शिकवलं जावं. या सगळ्यातून मराठी भाषा ही डिजिटल जगातील ज्ञानाची वाहक बनेल आणि जितका मोठा डेटा (विदा ) या सगळ्या कृत्रिम बुद्धी प्रणालींना मिळेल तितकी ही सर्व सॉफ्टवेअर्स उत्कृष्ट संधी मराठीत उपलब्ध करून देतील. 

आपण मराठी भाषा आणि मराठी प्रांत याच्या सार्वभौमत्वासाठी आवाज उठवत आलो आहोत, आता या कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे मराठी भाषेतून ज्ञान मिळ्वण्याबाबतचं सार्वभौमत्व मिळवणं शक्य आहे. ही संधी सोडू नका. 

कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे अनेक नोकऱ्या कमी होतील अशी भीती सर्वत्र बोलली जात आहे. ती सार्थ असेल देखील. पण नक्की काय घडेल याचा अचूक अंदाज कोणीच व्यक्त करू शकत नाही. पण एक असं तंत्रज्ञान तुमच्या हातात आलं आहे जे आत्मसात केलं तर पारंपरिक उधोगधंद्यात काहीसा मागे पडलेला मराठी माणूस स्वतःच खूप मोठं साम्राज्य उभं करू शकेल. आज जगातील अनेक बलाढ्य कंपन्या या गेल्या २० /३० वर्षांत उभ्या राहिल्या आहेत आणि ते जी संपत्ती निर्माण करत आहेत ते १०० वर्ष जुन्या उद्योगसमूहांना पण शक्य होत नाही. त्यासाठी डिजिटल जगात मराठी मोठ्या प्रमाणावर उमटेल हे पहा. समाज माध्यमांवर मराठीत टीका, द्वेष पसरवण्यापेक्षा नवीन सकारात्मक माहिती टाका. 

तुम्हा सर्वांना मराठी भाषा गौरव दिनाच्या पुन्हा एकदा मनःपूर्वक शुभेच्छा.

राज ठाकरे ।''

