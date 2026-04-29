रिक्षा चालकांना मराठी शिकवण्यासाठी सरकारने छापले पुस्तक

रिक्षा चालकांसाठी सरकारने पुस्तक छापले आहे. या पुस्तकाच्या मदतीने मराठी भाषा शिकण्याचे आवाहन सरकारने केले आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 29, 2026, 02:54 PM IST
Marathi Composition For Auto Taxi Driver : रिक्षाचालकांना मराठी भाषा सक्तीची करण्यात आली आहे.  रिक्षा-टॅक्सीवाल्यांसाठी 1 मेपासून मराठीची सक्ती करण्यात येणार होती, मात्र आता मराठी शिकण्यासाठी 15 ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. परप्रांतीय रिक्षा-टॅक्सी संघटनांच्या मागणीनंतर ही मुदतवाढ देण्यात आली आहे. रिक्षा चालकांना मराठी भाषा शिकता यावी यासाठी पुस्तिका छापण्यात आली आहे.  

रिक्षा चालकांना मराठी शिकवण्यासाठी नवीन पुस्तीका तयार करण्यात आली आहे.  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मंत्रिमंडळ बैठकीत या  पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. प्रत्येक रिक्षा चालकाला हे पुस्तक मराठी शिकवण्यासाठी दिले जाणार आहे. या पुस्तकात प्रवाशांसह संवाद साधण्यासाठी आवश्यक असलेले महत्वाचे  शब्द प्रयोग देण्यात आले आहेत. यामुळे रिक्षा चालकांना लवकरात लवकर मराठी भाषा शिकण्यास मदत होणार आहे. महाराष्ट्र माझा... मराठी माझी बोली भाषा..! सौजन्यशील सेवा... प्रवाशांच्या मनात विश्वासाची आशा असे या पुस्तकाचे शीर्षक आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक हे या पुस्तकाचे प्रकाशक आहेत. 

दरम्यान, राज्यात सध्या रिक्षा टॅक्सी चालकांना मराठी सक्ती करण्याच्या मुद्द्यावरुन वातावरण तापल आहे.  हजारो रिक्षा-टॅक्सी चालक ‘महाराष्ट्र गीत’ गाणार आहेत. मुंबईतील आझाद मैदान येथे हजारो चालक ‘महाराष्ट्र गीत’चे सामूहिक गायन करणार आहेत.राज्यात सुरू असलेल्या मराठी भाषा वादाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व भाषिक रिक्षा, टॅक्सी आणि कॅब चालक एकत्र येत ऐक्याचा संदेश देण्याचा प्रयत्न करणार आहेत.

1  मेपासून राज्यभर RTOची तपासणी मोहीम सुरू होणार

राज्यातील रिक्षा व टॅक्सी चालकांच्या परवान्यांची सर्वंकष पडताळणी करण्यासाठी परिवहन विभागामार्फत 1 मेपासून राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेत चालकांचे अनुज्ञप्ती (लायसन्स), बॅच व इतर परवान्यांची तपासणी करण्यात येणार असून, त्यांना व्यवहारिक मराठीचे ज्ञान आहे की नाही याचाही आढावा घेतला जाणार आहे.
तपासणीदरम्यान बनावट कागदपत्रे आढळल्यास किंवा नियमांचे उल्लंघन केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित चालकांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे. मात्र, मराठी भाषा बोलता येत नाही म्हणून कोणावरही कारवाई केली जाणार नाही. उलट अशा चालकांना प्राथमिक स्तरावरील मराठी शिकण्यासाठी मार्गदर्शन व मदत केली जाणार आहे. ही मोहीम 15 ऑगस्टपर्यंत चालणार असून, त्यानंतरच्या अहवालाच्या आधारे पुढील कार्यवाही निश्चित करण्यात येईल.

महाराष्ट्र हे देशातील अग्रगण्य प्रगत राज्य असून रोजगारनिर्मिती हा सरकारचा प्रमुख उद्देश आहे. त्यामुळे कोणत्याही रिक्षा किंवा टॅक्सी चालकाचा रोजगार हिरावून घेणे हा या मोहिमेचा हेतू नाही. मात्र, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे परवाने मिळवल्याच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार राज्यातील सर्व परवानाधारक चालकांच्या कागदपत्रांची तपासणी करणे आवश्यक आहे. ज्या चालकांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे परवाने मिळवले आहेत, त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल. तसेच, ज्या अमराठी भाषिकांना ‘व्यवहारिक मराठी’ बोलता येत नाही, त्यांना मराठी शिकण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल. जनजागृतीसह आवश्यक ते सर्व सहकार्य परिवहन विभागाकडून केले जाईल. मात्र, मराठी भाषेला विरोध करणाऱ्यांवर कायद्याच्या चौकटीत योग्य ती कारवाई केली जाईल, अशी स्पष्ट भूमिका परिवहन आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी मांडली. 

मिरा-भाईंदरची ‘लिटमस टेस्ट’

एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात मीरा-भाईंदर येथे रिक्षा चालकांच्या परवान्यांची तपासणी मोहीम राबविण्यात आली होती. या मोहिमेत एकूण 3,443 ऑटो रिक्षांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी 565 चालकांना मराठी भाषा बोलता येत नसल्याचे आढळले. या चालकांना मराठी शिकण्याचे आवाहन करण्यात आले असता त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून लवकरच मराठी भाषा आत्मसात करू, असे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व अमराठी चालकांना मराठी शिकवण्यासाठी परिवहन विभाग विविध ऑटो रिक्षा व टॅक्सी चालक संघटना तसेच मुंबई मराठी साहित्य संघ व कोकण मराठी साहित्य परिषद यांच्या माध्यमातून आवश्यक ती मदत करण्यात येणार आहे. 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

