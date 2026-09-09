'भाजपने जैन पर्युषणमुळे मांस-मासे विक्रीवर बंदी घातली मग स्थानिक आगरी-कोळी...'; मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

पर्युषण पर्वाच्या पार्श्वभूमीवर मीरा-भाईंदर शहरात दोन दिवस मांस-मासे विक्रीवर महापालिकेने बंदी घातली आहे. मात्र या निर्णयाला मराठी एकीकरण समितीने तीव्र विरोध केला आहे. या निर्णयाविरोधात समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन बंदीचे पत्रक तातडीने मागे घेण्याची मागणी केली. कुणी शाकाहारी आहे म्हणून सर्वांनी मांस-मासे विक्री बंद करावी, हा तुघलकी निर्णय आहे. महापालिकेने जारी केलेले पत्रक तातडीने मागे घ्यावे, असे निवेदन मराठी एकीकरण समितीने अतिरिक्त आयुक्तांना दिले. मिरा-भाईंदर महानगरपालिका क्षेत्रात (भाईंदर) जैन धर्माच्या पर्युषण पर्वानिमित्त मासे, मांस, चिकन इत्यादी विक्रीवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाविरुद्ध हा आवाज उठवण्यात आला आहे.
एखाद्या धर्माच्या धार्मिक भावनांचा आदर करणे आणि त्या आधारे इतर नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर निर्बंध लादणे यात फरक आहे. मांस-मासे विक्री बंदीचा थेट परिणाम आगरी-कोळी समाजातील मासे विक्री करणाऱ्या व्यावसायिकांवर होणार आहे. महापालिका ठरावाच्या अधिकारावरही समितीने प्रश्न उपस्थित केला. 'पालिका ठराव करते म्हणजे तो नागरिकांवर लादण्याचा अधिकार मिळतो का, उद्या बहुमताच्या जोरावर शहराचे नाव बदलण्याचा ठराव केला तर तो नागरिकांनी स्वीकारायचा का,' असा सवाल यावेळी मराठी समितीचे पदाधिकारी गोवर्धन देशमुख यांनी केला.
लोकांच्या सेवेसाठी नेमलेले सेवेकरी आणि लोकप्रतिनिधी आहात याचे भान ठेवावे. शहरात संघर्ष वाढवू नका, दंगे वाढवू नका आणि समाजात तेढ निर्माण होईल असे निर्णय घेऊ नका, असे आवाहन मराठी एकीकरण समितीने पालिका प्रशासनाला यावेळी केले. तुम्ही इंग्रज नाही लोकसेवक आहात, अशी आठवण देशमुख यांनी प्रशासनाला करुन दिली आहे. "भाजपने जैन पर्युषणमुळे मांस-मासे विक्रीवर बंदी घातली मग स्थानिक आगरी-कोळी मासे विक्री करणाऱ्या महिलांच्या उदरनिर्वाहाचे काय? पालिका ठराव करते म्हणजे काय? उद्या पालिका ठराव करेल शहर मेहताला विकले या शहराचे नाव मेहता अँड मेहता आहे मग? बहू मतात आहात म्हणून असे ठराव मांडता? मी टोपी घालतो म्हणून आयुक्तांनी आणि अतिरिक्त आयुक्तांनी घालावी हे चालेल का? मान्य आहे का?" असा सवाल गोवर्धन देशमुख यांनी केला.
केवळ मराठी एकीकरण समितीच नाही तर जैन धर्मगुरूंसाठी रस्त्यावर पांढरी पट्टी मारण्याचा विषय लावून धरणारा सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर आणि युट्यूबर प्रसाद वेदपाठकनेही पर्युषण पर्वात मांस-मासे विक्रीबंदीच्या निर्णयावर आक्षेप घे्तला आहे. "ज्यांच्या पिढ्यान्पिढ्या समुद्राशी जोडलेल्या आहेत, ज्यांचा उदरनिर्वाह मासेमारी आणि मासळी विक्रीवर चालतो, त्यांच्या रोजीरोटीवर धार्मिक कारणांनी निर्बंध आणणे, याला नेमकं काय म्हणायचं? तुम्हाला काय खायचं नाही, हा तुमचा अधिकार. पण दुसऱ्याने काय खायचं, काय विकायचं आणि कसं जगायचं, हा अधिकार तुम्हाला कुणी दिला? श्रद्धा मनात असावी, समाजावर लादलेली नसावी. अहिंसा म्हणजे फक्त एखाद्या जीवाला वाचवणं नाही; समोरच्या माणसाची प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्य आणि रोजीरोटी यांचा आदर करणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे," अशी पोस्ट प्रसादने सोशल मीडियावरुन केली आहे.
त्यामुळे आता मराठी एकीकरण समितीच्या मागणीला प्रशासनाकडून काय उत्तर दिलं जातं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.