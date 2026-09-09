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'भाजपने जैन पर्युषणमुळे मांस-मासे विक्रीवर बंदी घातली मग स्थानिक आगरी-कोळी...'; मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

जैन धर्माच्या पर्युषण पर्वानिमित्त मासे, मांस, चिकन इत्यादी विक्रीवर बंदी आहे. पर्युषण पर्व श्वेतांबर परंपरेनुसार 8 ते 15 सप्टेंबरपर्यंत आहे. काही ठिकाणी आठ दिवसांची पूर्ण बंदी मागितली गेली होती, पण महापालिकेने शासन निर्देशानुसार फक्त पहिला आणि शेवटचा दिवस ठेवला आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Sep 09, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Sep 09, 2026, 08:45 AM IST
'भाजपने जैन पर्युषणमुळे मांस-मासे विक्रीवर बंदी घातली मग स्थानिक आगरी-कोळी...'; मराठी एकीकरण समिती आक्रमक
Image Credit: थेट आयुक्तांकडे मांडली आपली भूमिका (फोटो सोशल मीडिया आणि रॉयटर्सकडून साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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