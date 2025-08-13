अत्रे ऐकताय ना! मुंबईत मराठी माणूस परका झालाय का?

संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात अग्रणी राहिलेल्या आचार्य अत्रे यांची आज जयंती आहे. आचार्य अत्रेंच्या जयंतीच्या दिवशीच मराठीच्या मुद्यावर मराठी माणसाला मुंबईत आंदोलन करावं लागलं. मराठी माणसानं रक्त सांडून मुंबई मिळवली. पण आज राज्यकर्त्यांच्या धोरणांमुळं मुंबईत मराठी माणूस परका झालाय का असं वाटू लागलं आहे.
आचार्य प्रल्हाद केशव अत्रे.... आज तुमची जयंती... आणि बघा हा काय दुर्दैवी योगायोग म्हणावा... नेमकं आजच मराठीसाठी आंदोलन करणाऱ्या मराठी एकीकरण समितीला पोलिसांनी अडवलं आहे.
अत्रे साहेब... अहो महाराष्ट्राला मुंबई मिळावी यासाठी तुम्ही रान उठवलं... गेल्या ' दहा हजार ' वर्षांत मराठी प्रांतांत झाली नाही अशी चळवळ तुम्ही संयुक्त महाराष्ट्रासाठी उभारली... दिल्लीच्या तख्तालाही थेट डोळ्यात डोळे घालून तुम्ही मुंबई महाराष्ट्राची आहे हे ठणकावून सांगितलं... मराठातून तुम्ही लेखणी परजली... पंडित नेहरु असोत की सका पाटील, कुणा कुणाला तुमच्या लेखणीनं सोडलं नाही. सका पाटील, मोरारजी देसाईंना तर तुमच्या मराठामधून रोज शाब्दिक फटके बसत... अत्रे साहेब, मुंबई महाराष्ट्राला मिळाली खरी... पण मुंबई आपल्या ताब्यात नाही ही ठसठस कायम काहींच्या मनात राहिली... आजही आहे... त्याच धनदांडग्यांनी मुंबईवर आणि महाराष्ट्रावर डुख धरला... अलंकार आणि सोळा शृंगारानं सजलेली मुंबई महाराष्ट्राचा मुकूटमणी आहे हे कायम त्यांच्या मनात सलत राहिलं.
मुंबईत मराठी माणूस बहुसंख्य होता... हा आवाज पद्धतशीरपणे क्षीण करण्यात आला...
अत्रे साहेब ज्या मराठी माणसासाठी तुम्ही मराठी द्वेष्ट्यांना दे माय धरणी ठाय करून सोडलं त्याच मराठी माणसावर पहिला आघात झाला तो गिरण्यांच्या संपानं... गिरण्यांचा संप चिघळला... मुंबईच्या जिवावर श्रीमंत झालेल्या गिरणीमालकांनी गिरण्य़ांना टाळं ठोकलं... गिरणीकामगार मराठी माणूस देशोधडीला लागला... उपासमार सुरु झाली म्हणून मराठी माणूस गावाकडं गेला... गिरणीची धुराडी सुरुच झाली नाही त्यामुळं अनेकांनी मुंबईची वाट धरलीच नाही...
आणि जे मुंबईत उरले त्यांचा सुरु झाला वनवास.... नेमका इथंच मुंबईवर डोळा असल्यांनी डाव साधला... मुंबईत ठिकठिकाणी उंचउंच इमारती उभ्या राहू लागल्या... कोटींच्या किंमतींचीचेच फ्लॅट विक्रीसाठी ठेवण्यात आले. मराठी माणसाच्या आवाक्याबाहेर सगळं राहिल याची काळजी घेतली जाऊ लागली... मग सोसायट्यांच्या आवारात मंदिरं उभी राहू लागली. हळूच मंदिरं आहेत त्यामुळं शाकाहारी रहिवासीच हवेत अशी भक्तीमय अट घातली जाऊ लागली. अत्रे साहेब तुमच्या मराठी माणसाच्या जेवणाचा वास सुद्धा आता या मुंबईत नकोसा झाला ... त्याला त्याच्या खाण्या वरून हिणवलं जातय, त्याचा आवाज ऐकू येतोय का अत्रे साहेब ?
आता तर हळूहळू गोड अटीचं रुपांतर बंदीत कधी झालं ते कळलंच नाही....
अहो अत्रे साहेब, 106 हुतात्म्यांनी रक्त सांडून मिळवलेली मुंबई बळकवण्याचा कट यशस्वी झाल्यानंतर मुंबईत परप्रांतीयांच्या आवाजाला तर आता धार चढू लागली आहे... अत्रे साहेब ज्या मुंबईत तुम्ही तुम्ही ओघातव्या शैलीत भाषणं ठोकून अनेकांना दरदरून घाम फोडला, त्याच मुंबईत मराठी बोलणार नाही असं तोंडावर बोललं जाऊ लागलं... हा माज ऐकू येतोय का तुम्हाला अत्रे साहेब ??
अहो आचार्य, आता तुमच्या या मुंबईत मराठी माणसाचे मोर्चे क्वचितच निघतात, पण मराठी माणसाशी, मराठी भाषेबद्दल अपमान झाला म्हणून त्यांना धडा शिकवला तर त्याविरोधात आता मोर्चे निघू लागले आहेत.. माणसं मरतात म्हणून कबुतरखाने नकोत अशी भूमिका घेतली गेली. त्याविरोधात आंदोलन करण्यात आलं. काही लोक उठतात , थेट चाकूसु-या घेऊन रस्त्यावर उतरतात... शांतीदूत म्हणवून घेणारी लोकं हिंसेची भाषा करतात. मुख्यमंत्र्यांना एकेरी उल्लेखानं बोलतात.. तुमच्या महाराष्ट्रात ही मुजोरी राजकारणी मतांच्या लालसेनं सहन करुन घेतायेत.
अत्रे साहेब, तुम्ही असतात तर मराठीशी प्रतारणा करणा-यांना रांगेत उभं करुन एक हजार चाबकांच्या फटक्यांची शिक्षा द्यायला मागंपुढं पाहिलं नसतं.... जेव्हा जेव्हा मुंबईकर मराठी माणसाचा आवाज दाबला जातो ना तेव्हा तेव्हा तुमची आठवण येते... आम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराज, लोकमान्य टिळक, किंवा अगदी कालचे बाळासाहेब ठाकरे फक्त मराठी माणूस अन्यायग्रस्त होतो तेव्हाच आठवतात... तसेच तुम्हीही आठवतात..
अत्रे साहेब... आज मुंबईत सुरु झालंय उद्या पुणे, नाशिक, ठाण्यातही मराठी माणसाला दाबलं जाईल चेपलं जाईल... आचार्य तुम्ही आज हवा होता...
जिथे असाल तिथे मराठी माणसाचा हा दबलेला आवाज एकदा ऐका...
अत्रे ज्या मुंबईत तुम्ही मराठी स्वाभिमानासाठी स्फुल्लिंग चेतवलं ना, त्याच तुमच्या मुंबईत मराठी माणसाला घर दिलं जात नाही... अत्रे साहेब, नोकरीसाठी जाहिरात दिली जाते पण त्यात लिहिलं जातं की मराठी माणसानं अर्ज करू नये म्हणून... अत्रे साहेब... पुढील दहा हजार वर्षांनी मराठी माणूस डायनासोर सारखा नष्ट होईल मुंबईतून...
आज आम्हाला, महाराष्ट्राला तुमच्या सारख्या नेत्याची गरज आहे......
अत्रे ऐकताय ना ???