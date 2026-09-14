मराठी माझी आई, तर इतर भाषा मावशीसारख्या - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नवी मुंबई : मराठी ही माझी आई आहे, आणि देशातील इतर भाषा मावशी सारख्या आहेत. आईचा गौरव करताना मावशांचाही सन्मान राखला पाहिजे अशा शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदी दिवस आणि हिंदी संमेलनात आपली भूमिका स्पष्ट केली. तसेच हिंदी, मराठी प्रमाणे इतर भाषांचाही परस्पर आदर राखण्याचा सर्वांनी संकल्प केला पाहिजे, असे आवाहनही यावेळी फडणवीस यांनी केले.
नवी मुंबईतील वाशी या ठिकाणी सिडको प्रदर्शन सेंटरला हिंदी दिवस आणि हिंदी संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी मंचावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. मातृभाषा शिकलीच पाहिजे, याचा समावेश नव्या शिक्षण धोरणातही केला गेला आहे. मातृभाषेसोबतच इतर एक भाषा शिकण्याचा समावेश त्यात आहे असेही फडणवीस यांनी सांगितले. हे संमेलन कधीकाळी औपचारिकता म्हणून केलं जायचं पण अमित शहांनी निर्णय घेतला आणि हे संमेलन कालांतराने राज्यात व्हावं हे निश्चित झालं. त्यानंतर या संमेलनासाठी महाराष्ट्र निवडला गेला, असेही मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.
इंग्रजकाळात कामकाज हिंदीत व्हायचं, अनेकांनी हिंदीचा स्वीकार केला. १९६३ मध्ये हिंदी आणि इंग्रजीला पुन्हा एकदा राजभाषा म्हटलं गेलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जेव्हापासून पंतप्रधान झालेत तेव्हापासून देशात मातृभाषा आणि राजभाषेचा सन्मान झाला. जागतिक पातळीवर पंतप्रधान मोदी जातात, हिंदी बोलतात तेव्हा छाती अभिमानाने फुगते. संयुक्त राष्ट्रसंघात हिंदी बोलणारे तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अटलबिहारी वाजपेयी होते, त्यावेळी त्यांनी देशाचा सन्मान वाढविला होता, अशीही आठवण यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी काढली.
हिंदी ही जगात सर्वाधिक बोलणाऱ्या भाषांमध्ये तिसऱ्या क्रमांकाची भाषा आहे. या भाषेला लोकभाषेचे व्यापक रूप देण्यात मुंशी प्रेमचंद यांच्या सारख्या साहित्यिकांचे मोठे योगदान आहे. प्रेमचंद यांच्या 'गोदान' सारख्या साहित्याने माणसाची वेदना आणि संघर्ष प्रभावीपणे मांडले. स्वातंत्र्य लढ्यात देशाला जोडण्यात हिंदी भाषेने संपर्क भाषेचे काम केल्याचेही फडणवीस यांनी नमूद केले.