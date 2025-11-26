महाराष्ट्रातील तब्बल 600 मराठी शाळा बंद पडणार? कारणही तितकंच धक्कादायक!

Maharashtra School Closed: महाराष्ट्रातील तमाम मराठीप्रेमी नागरिकांसाठी धक्कादायक बातमी समोर येतेय. महाराष्ट्रात मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्याचा आनंद साजरा होत असताना दुसरीकडे भीषण वास्तवाला सामोरे जावं लागतंय. महाराष्ट्रात मराठी माध्यमाच्या सुमारे 600 शाळांवर बंद होण्याची वेळ आलीय. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
शिक्षण विभागाच्या शिक्षक समायोजन प्रक्रियेमुळे शाळांवर ही परिस्थिती उद्भवल्याचे म्हटले जात आहे. ही प्रक्रिया शिक्षकांची संख्या आणि विद्यार्थी प्रमाणावर आधारित असते. 15 मार्च 2024 च्या शासन निर्णयानुसार 2024-25 च्या शैक्षणिक वर्षासाठी सेवकसंच जाहीर झाला. पण त्यात अनेक शाळांमध्ये एकही शिक्षक पद मंजूर झालेले नाही. यामुळे ग्रामीण आणि लहान शाळा प्रभावीपणे चालवणे अशक्य होत आहे. मुख्याध्यापक संघ महामंडळाने या धोक्याविरोधात तात्काळ कारवाईची मागणी केलीय. ज्यामुळे मराठी शिक्षणाच्या भविष्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
समायोजन प्रक्रियेमुळे 600 शाळांमध्ये शिक्षकांची संख्या निम्म्याहून कमी झाली आहे, ज्यामुळे शाळा पूर्णपणे शिक्षकविहीन होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्यभरातील विशेषतः ग्रामीण भागातील शाळा याचा सर्वाधिक फटका सोसत आहेत. यामुळे शाळा बंद पडण्याची भीती प्रत्यक्षात येताना दिसतेय. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणाक आहे. ही प्रक्रिया अचानक आणि अपूर्ण माहितीवर आधारित असल्याने त्रुटींमुळे शाळांचे अस्तित्व धोक्यात आल्याची माहिती संघटनांनी दिलीय. याचा थेट परिणाम मराठी माध्यमाच्या प्रसारावर होणार असून इंग्रजी माध्यमाकडे विद्यार्थी वळण्यास भाग पडत असल्याची परिस्थिती आहे.
या समायोजनामुळे 25 हजारांपेक्षा जास्त विद्यार्थी शाळाबाह्य होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः लहान शाळांमधील विद्यार्थी प्रभावित होतील, ज्यांच्यासाठी पर्यायी शाळा उपलब्ध नसतील, असे संघटनांनी म्हटलंय. यामुळे ग्रामीण भागात शिक्षणाची उपलब्धता कमी होईल, ज्यामुळे ड्रॉपआऊट दर वाढेल आणि मुलींच्या शिक्षणावरही परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. यामुळे राज्यातील शैक्षणिक असमतोल वाढण्याची शक्यता आहे.हे नुकसान टाळण्यासाठी तात्काळ हस्तक्षेपाची मागणी संघटनांनी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळाने या संदर्भात शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना निवेदन दिलंय. अध्यक्ष तानाजी माने, कार्याध्यक्ष व शिक्षक आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे आणि सचिव नंदकुमार सागर यांच्या नेतृत्वात हे निवेदन देण्यात आलंय. समायोजन प्रक्रिया तूर्त थांबवावी आणि 2025-26 च्या शैक्षणिक वर्षासाठी सेवकसंच मंजूर झाल्यानंतरच ती राबवावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय शिक्षण संचालकांनाही तसेच निवेदन देण्यात आले असून सेवकसंचातील त्रुटी दुरुस्त करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. सेवकसंचातील त्रुटींमुळे राज्यभरातील शाळा आणि संघटनांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या पण न्यायालयाने त्या फेटाळल्या. त्यानंतर शिक्षण संचालकांनी 5 डिसेंबर 2025 पर्यंतची अंतिम मुदत दिली ज्यात सर्व तक्रारींचे निराकरण करणे अपेक्षित आहे.
