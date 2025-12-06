'मारवाडी, जैनांनाच फ्लॅट दिला जाईल', महाराष्ट्रात मराठी माणसाचा अपमान कधी थांबणार?

Marathi People Denied House: भाईंदरमध्ये मराठी असल्यानं फ्लॅट नाकारल्याची घटना घडलीय. असं पहिल्यांदा घडलेलं नसलं तरी इथल्याच मराठी माणसाला तुम्ही मारवाडी, जैन आणि ब्राह्मण असाल तरच फ्लॅट मिळेल, असं सांगितलं. भाईंदर पश्चिम इथल्या श्री स्कायलाइन प्रकल्पातला जात विचारून फ्लॅट नाकारल्याचा आरोप होतोय.
जगातली सर्वोत्तम राज्यघटना भारताची आहे.. प्रत्येकाला कुठेही राहण्याचा, कुठल्याही धर्माचं पालन करण्याचा काहीही खाण्याचा अधिकार याच संविधानानं आपल्याला दिलाय.. मात्र काही ठिकाणी संविधानानं दिलेले हक्क आणि अधिकारांचं उल्लंघन झाल्याचं समोर येतं. महाराष्ट्रात खासकरून मुंबई उपनगरालगतच्या मिरा भाईंदर या शहरात एका मराठी माणसाला फ्लॅट नाकारला गेला. कारण काय तर, तुम्ही मारवाडी, ब्राह्मण असाल तरच फ्लॅट मिळेल, हा साधा नियम सांगितला.
मांसाहार करणा-यांना याआधीही भाईंदरमध्ये फ्लॅट नाकारल्याच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र त्यावर कारवाई काही झालेली नाही.त्यामुळे या अशा मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांची मुजोरी सुरूच राहिलीय. हा प्रकार ज्यांच्यासोबत घडला त्या रवी खरात यांनी या विरोधात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, समाजकल्याण मंत्री, MahaRERA आणि पोलीस आयुक्तालय अशा अनेक अधिकाऱ्यांकडे अधिकृत तक्रार दाखल केलीय.“घटनात्मक अधिकारांसाठी माझी लढा सुरूच राहील,” अशी ठाम भूमिकाही त्यांनी मांडलीय.
यावर शिवसेना UBT चे नेते अंबादास दानवेंनीही प्रतिक्रिया दिलीय. कुणी काय खावं हा ज्याचा प्रश्न पण घर नाकारणं अयोग्य आहे, याबाबत गेल्या अधिवेशनात कायदा करावा, अशी मागणी आम्ही केली पण सरकार त्याकडे गांभीर्यानं पाहत नाही, अशी टीकाही त्यांनी केलीय.
जिथे गुजराती मारवाडी वस्ती जास्त तिथे हमखास मराठी माणसाला घर नाकारलं जातं. त्यासाठी मांसाहार हे कारण दिलं जातं. पण मराठी माणसाच्याच जमिनी खरेदी करून त्यावर टोलेजंग इमारती बांधायच्या आणि त्यालाच घर नाकारायचं हे अयोग्य.. असंच होत राहिलं तर पुढच्या काळात मराठी माणसांना कुठेच घर मिळणार नाही. त्यामुळे सरकारनंही याकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे.
