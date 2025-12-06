English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
'मारवाडी, जैनांनाच फ्लॅट दिला जाईल', महाराष्ट्रात मराठी माणसाचा अपमान कधी थांबणार?

Marathi People Denied House: महाराष्ट्रात खासकरून मुंबई उपनगरालगतच्या मिरा भाईंदर या शहरात एका मराठी माणसाला फ्लॅट नाकारला गेला.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 6, 2025, 09:25 PM IST
प्रातिनिधिक फोटो

Marathi People Denied House: भाईंदरमध्ये मराठी असल्यानं फ्लॅट नाकारल्याची घटना घडलीय. असं पहिल्यांदा घडलेलं नसलं तरी इथल्याच मराठी माणसाला तुम्ही मारवाडी, जैन आणि ब्राह्मण असाल तरच फ्लॅट मिळेल, असं सांगितलं. भाईंदर पश्चिम इथल्या श्री स्कायलाइन प्रकल्पातला जात विचारून फ्लॅट नाकारल्याचा आरोप होतोय.

जगातली सर्वोत्तम राज्यघटना भारताची आहे.. प्रत्येकाला कुठेही राहण्याचा, कुठल्याही धर्माचं पालन करण्याचा काहीही खाण्याचा अधिकार याच संविधानानं आपल्याला दिलाय.. मात्र काही ठिकाणी संविधानानं दिलेले हक्क आणि अधिकारांचं उल्लंघन झाल्याचं समोर येतं. महाराष्ट्रात खासकरून मुंबई उपनगरालगतच्या मिरा भाईंदर या शहरात एका मराठी माणसाला फ्लॅट नाकारला गेला. कारण काय तर, तुम्ही मारवाडी, ब्राह्मण असाल तरच फ्लॅट मिळेल, हा साधा नियम सांगितला.

मांसाहार करणा-यांना याआधीही भाईंदरमध्ये फ्लॅट नाकारल्याच्या घटना घडल्या आहेत. मात्र त्यावर कारवाई काही झालेली नाही.त्यामुळे या अशा मोठ्या बांधकाम व्यावसायिकांची मुजोरी सुरूच राहिलीय. हा प्रकार ज्यांच्यासोबत घडला त्या रवी खरात यांनी या विरोधात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, समाजकल्याण मंत्री, MahaRERA आणि पोलीस आयुक्तालय अशा अनेक अधिकाऱ्यांकडे अधिकृत तक्रार दाखल केलीय.“घटनात्मक अधिकारांसाठी माझी लढा सुरूच राहील,” अशी ठाम भूमिकाही त्यांनी मांडलीय.

यावर शिवसेना UBT चे नेते अंबादास दानवेंनीही प्रतिक्रिया दिलीय. कुणी काय खावं हा ज्याचा प्रश्न पण घर नाकारणं अयोग्य आहे, याबाबत गेल्या अधिवेशनात कायदा करावा, अशी मागणी आम्ही केली पण सरकार त्याकडे गांभीर्यानं पाहत नाही, अशी टीकाही त्यांनी केलीय.

जिथे गुजराती मारवाडी वस्ती जास्त तिथे हमखास मराठी माणसाला घर नाकारलं जातं. त्यासाठी मांसाहार हे कारण दिलं जातं. पण मराठी माणसाच्याच जमिनी खरेदी करून त्यावर टोलेजंग इमारती बांधायच्या आणि त्यालाच घर नाकारायचं हे अयोग्य.. असंच होत राहिलं तर पुढच्या काळात मराठी माणसांना कुठेच घर मिळणार नाही. त्यामुळे सरकारनंही याकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे.

१. प्रश्न: भाईंदरमध्ये नेमकी काय घटना घडली? मराठी व्यक्तीला फ्लॅट का नाकारला?

उत्तर: भाईंदर (प.) येथील श्री स्कायलाइन हा नवीन प्रकल्पात रवी खरात या मराठी व्यक्तीला फ्लॅट दाखवताना बिल्डरने थेट सांगितले की, “तुम्ही मारवाडी, जैन किंवा ब्राह्मण असाल तरच फ्लॅट मिळेल.” मराठी असल्याने आणि मांसाहार करतात या कारणास्तव फ्लॅट नाकारला गेला. ही पहिली घटना नसून यापूर्वीही मांसाहारी व्यक्तींना फ्लॅट नाकारल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत.

२. प्रश्न: पीडित व्यक्तीने याबाबत काय पावले उचलली?

उत्तर: रवी खरात यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, समाजकल्याण मंत्री, MahaRERA आणि मिरा-भाईंदर पोलीस आयुक्त यांच्याकडे अधिकृत लेखी तक्रार दाखल केली आहे. “भारतीय संविधानाने दिलेल्या ‘कुठेही राहण्याचा अधिकार’ मी मिळवल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी घेतली आहे.

३. प्रश्न: या प्रकारावर राजकीय नेत्यांची काय प्रतिक्रिया आहे?

उत्तर: शिवसेना (उबाठा) नेते आ. अंबादास दानवे यांनी सरकारवर टीका करताना म्हटले की, “कोण काय खावे हा वैयक्तिक प्रश्न आहे, पण घर नाकारणे हे चुकीचे आहे. गेल्या अधिवेशनात यावर कायदा करण्याची मागणी आम्ही केली होती, पण सरकार दुर्लक्ष करत आहे.” गुजराती-मारवाडी वस्ती असलेल्या भागात मराठी माणसाला हमखास घर नाकारले जाते, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली. जर असेच चालू राहिले तर भविष्यात मराठी माणसांना आपल्याच राज्यात घर मिळणे कठीण होईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

