अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या मोर्चाला मराठी जनता देणार उत्तर; 15 लाख चालकांना 2 लाख मराठी भिडणार, एकीकरण समितीची घोषणा

Marathi Ekikaran Samiti: महाराष्ट्र सरकारने रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यभर चर्चा रंगलीय. कारण या सक्तीच्या विरोधात 15 लाख रिक्षा टॅक्सी चालक संपावर जाणार असल्याची घोषणा युनियनने केलीय. याला मराठी एकीकरण समितीने जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. समितीनं महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाला पूर्ण पाठिंबा दिला असून, अंमलबजावणीसाठी रस्त्यावर उतरून मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. सुमारे दोन लाख मराठी नागरिक या आंदोलनात सहभागी होतील, असे समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनी सांगितले. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
महाराष्ट्र सरकारने रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा बोलणे अनिवार्य केले आहे. यामुळे स्थानिक प्रवाशांशी थेट संवाद साधता येईल, सुरक्षितता वाढेल आणि मराठीची प्रतिष्ठा टिकवली जाईल. परिवहन विभागाने यासाठी कडक नियम तयार केले आहेत. हा निर्णय फक्त कागदावर राहणार नाही, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.
राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. रिक्षा-टॅक्सी परवान्यांची नव्याने तपासणी करताना चालक मराठी बोलू शकतो का, याची कसून चौकशी करावी. एक महिन्याच्या आत मराठी न येणाऱ्या चालकांचे परवाने थेट रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंत्री सरनाईक यांनी वारंवार सांगितले आहे की, कितीही विरोध आला तरी हा निर्णय मागे घेतला जाणार नाही. त्यांचा हा ठाम पवित्रा राज्यातील मराठी भाषा प्रेमींसाठी मोठा दिलासा आहे.
प्रत्येक रिक्षा-टॅक्सी चालकाच्या परवान्याची पुन्हा तपासणी सुरू झाली आहे. चालकाला साध्या मराठीत बोलता येतो का, याची शहानिशा केली जाईल. फक्त कागदावर सही करणे पुरेसे नाही, तर प्रत्यक्ष बोलणे आणि समजणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि कठोर असेल. जे चालक स्थानिक भाषा शिकण्यास तयार असतील त्यांना मदत केली जाईल, पण जाणीवपूर्वक टाळणाऱ्यांना मात्र परवान्याची मुदत संपवली जाईल. यामुळे खऱ्या अर्थाने स्थानिक रोजगार संरक्षण होईल.
या निर्णयामुळे राज्यात काही ठिकाणी विरोध दिसून येत आहे. काही संघटना आणि व्यक्तींनी निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. मात्र, मंत्री सरनाईक यांनी याला स्पष्ट नकार दिला आहे. ते म्हणतात, “मराठी ही आमची मातृभाषा आहे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी ही सक्ती आवश्यक आहे.” विरोधकांचे प्रयत्न सुरू असले तरी शासन ठाम आहे. यामुळे मराठी अस्मितेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
मराठी एकीकरण समितीने सरकारच्या या निर्णयाला मनापासून पाठिंबा जाहीर केला आहे. “ही सक्ती फक्त नियम नाही, तर मराठी भाषेच्या रक्षणाची गरज आहे.”, असे समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनी सांगितले. समिती आता अंमलबजावणीसाठी सक्रिय होणार आहे. दोन लाखांहून अधिक मराठी नागरिक रस्त्यावर उतरून समितीला साथ देतील, असे देशमुख यांनी स्पष्ट केले. हा पाठिंबा फक्त शब्दात नाही, तर कृतीत दाखवला जाणार आहे.
समितीने आंदोलनाची घोषणा केली आहे. रस्त्यावर उतरून जनजागृती करणे, सभा घेणे आणि सरकारला पूर्ण सहकार्य देणे असा कार्यक्रम असेल. यात केवळ समितीचे कार्यकर्ते नव्हे तर सामान्य मराठी नागरिक, विद्यार्थी आणि सामाजिक संघटनाही सामील होतील. आंदोलन शांततेत आणि कायद्याच्या चौकटीत राहील, असे आश्वासन समितीने दिले आहे. यामुळे निर्णयाची अंमलबजावणी वेगाने होईल आणि मराठी भाषेचे महत्त्व सर्वांना कळेल.
काही ठिकाणी रिक्षा चालकांना मराठी शिकवण्याचे उपक्रम राबवले जात आहेत. मात्र, मराठी एकीकरण समितीने याला स्पष्ट विरोध दर्शवला आहे. समितीचे म्हणणे आहे की, “ज्यांना मराठी येत नाही त्यांना फक्त शिकवून ‘चमकेशगिरी’ करणे चुकीचे आहे. स्थानिक रोजगारात सहभागी होण्यासाठी मराठी शिकणे ही जबाबदारी चालकांची आहे.” शासनाने सक्ती केली आहे त्यामुळे वेगळे उपक्रम नकोत. यामुळे खऱ्या मराठी रक्षणाला बळ मिळणार आहे. हा निर्णय केवळ रिक्षा-टॅक्सी क्षेत्रापुरता मर्यादित नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठी अस्मितेचा प्रश्न आहे. प्रवाशांना स्थानिक भाषेत सेवा मिळाली तर विश्वास वाढेल, अपघात कमी होतील आणि रोजगारातील स्थानिकांचा वाटा वाढेल, असे सांगण्यात आले आहे. मराठी एकीकरण समितीचे हे आंदोलन यशस्वी झाल्यास भाषेच्या रक्षणात नवा अध्याय लिहिला जाणार आहे.