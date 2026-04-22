अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांच्या मोर्चाला मराठी जनता देणार उत्तर; 15 लाख चालकांना 2 लाख मराठी भिडणार, एकीकरण समितीची घोषणा

Marathi Ekikaran Samiti: सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यात काही ठिकाणी विरोध दिसून येत आहे. काही संघटना आणि व्यक्तींनी निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Apr 22, 2026, 07:17 PM IST
मराठी विरुद्ध अमराठी

Marathi Ekikaran Samiti: महाराष्ट्र सरकारने रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यभर चर्चा रंगलीय. कारण या सक्तीच्या विरोधात 15 लाख रिक्षा टॅक्सी चालक संपावर जाणार असल्याची घोषणा युनियनने केलीय. याला मराठी एकीकरण समितीने जोरदार प्रत्युत्तर दिलंय. समितीनं महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाला पूर्ण पाठिंबा दिला असून, अंमलबजावणीसाठी रस्त्यावर उतरून मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे. सुमारे दोन लाख मराठी नागरिक या आंदोलनात सहभागी होतील, असे समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनी सांगितले. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.   

शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय

महाराष्ट्र सरकारने रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा बोलणे अनिवार्य केले आहे. यामुळे स्थानिक प्रवाशांशी थेट संवाद साधता येईल, सुरक्षितता वाढेल आणि मराठीची प्रतिष्ठा टिकवली जाईल. परिवहन विभागाने यासाठी कडक नियम तयार केले आहेत. हा निर्णय फक्त कागदावर राहणार नाही, तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.

प्रताप सरनाईक यांचे कठोर आदेश

राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. रिक्षा-टॅक्सी परवान्यांची नव्याने तपासणी करताना चालक मराठी बोलू शकतो का, याची कसून चौकशी करावी. एक महिन्याच्या आत मराठी न येणाऱ्या चालकांचे परवाने थेट रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मंत्री सरनाईक यांनी वारंवार सांगितले आहे की, कितीही विरोध आला तरी हा निर्णय मागे घेतला जाणार नाही. त्यांचा हा ठाम पवित्रा राज्यातील मराठी भाषा प्रेमींसाठी मोठा दिलासा आहे.

SSC HSC Result: प्रतीक्षा संपली; उद्या जाहीर होणार दहावी-बारावीचा निकाल; कसा तपासायचा?

परवाना तपासणीची प्रक्रिया कशी असेल?

प्रत्येक रिक्षा-टॅक्सी चालकाच्या परवान्याची पुन्हा तपासणी सुरू झाली आहे. चालकाला साध्या मराठीत बोलता येतो का, याची शहानिशा केली जाईल. फक्त कागदावर सही करणे पुरेसे नाही, तर प्रत्यक्ष बोलणे आणि समजणे आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि कठोर असेल. जे चालक स्थानिक भाषा शिकण्यास तयार असतील त्यांना मदत केली जाईल, पण जाणीवपूर्वक टाळणाऱ्यांना मात्र परवान्याची मुदत संपवली जाईल. यामुळे खऱ्या अर्थाने स्थानिक रोजगार संरक्षण होईल.

राज्यभर तापले वातावरण 

या निर्णयामुळे राज्यात काही ठिकाणी विरोध दिसून येत आहे. काही संघटना आणि व्यक्तींनी निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे. मात्र, मंत्री सरनाईक यांनी याला स्पष्ट नकार दिला आहे. ते म्हणतात, “मराठी ही आमची मातृभाषा आहे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणि सुरक्षिततेसाठी ही सक्ती आवश्यक आहे.” विरोधकांचे प्रयत्न सुरू असले तरी शासन ठाम आहे. यामुळे मराठी अस्मितेचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

Explained: सरकारचा एक निर्णय अन् महाराष्ट्रातील 30 हजार शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात; काय नेमकं प्रकरण?

मराठी एकीकरण समितीचा पूर्ण पाठिंबा

मराठी एकीकरण समितीने सरकारच्या या निर्णयाला मनापासून पाठिंबा जाहीर केला आहे. “ही सक्ती फक्त नियम नाही, तर मराठी भाषेच्या रक्षणाची गरज आहे.”, असे समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनी सांगितले. समिती आता अंमलबजावणीसाठी सक्रिय होणार आहे. दोन लाखांहून अधिक मराठी नागरिक रस्त्यावर उतरून समितीला साथ देतील, असे देशमुख यांनी स्पष्ट केले. हा पाठिंबा फक्त शब्दात नाही, तर कृतीत दाखवला जाणार आहे.

रस्त्यावर उतरून आंदोलनाची तयारी

समितीने आंदोलनाची घोषणा केली आहे. रस्त्यावर उतरून जनजागृती करणे, सभा घेणे आणि सरकारला पूर्ण सहकार्य देणे असा कार्यक्रम असेल. यात केवळ समितीचे कार्यकर्ते नव्हे तर सामान्य मराठी नागरिक, विद्यार्थी आणि सामाजिक संघटनाही सामील होतील. आंदोलन शांततेत आणि कायद्याच्या चौकटीत राहील, असे आश्वासन समितीने दिले आहे. यामुळे निर्णयाची अंमलबजावणी वेगाने होईल आणि मराठी भाषेचे महत्त्व सर्वांना कळेल.

8th Pay Commission: मिळणार 10 लाख रुपयांचा एरिअर्स, भारतातील 1 कोटी सरकारी कर्मचारी-पेन्शनर्ससाठी मोठी अपडेट!

भाषा शिकवण्याच्या उपक्रमांना ठाम विरोध

काही ठिकाणी रिक्षा चालकांना मराठी शिकवण्याचे उपक्रम राबवले जात आहेत. मात्र, मराठी एकीकरण समितीने याला स्पष्ट विरोध दर्शवला आहे. समितीचे म्हणणे आहे की, “ज्यांना मराठी येत नाही त्यांना फक्त शिकवून ‘चमकेशगिरी’ करणे चुकीचे आहे. स्थानिक रोजगारात सहभागी होण्यासाठी मराठी शिकणे ही जबाबदारी चालकांची आहे.” शासनाने सक्ती केली आहे त्यामुळे वेगळे उपक्रम नकोत. यामुळे खऱ्या मराठी रक्षणाला बळ मिळणार आहे. हा निर्णय केवळ रिक्षा-टॅक्सी क्षेत्रापुरता मर्यादित नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठी अस्मितेचा प्रश्न आहे. प्रवाशांना स्थानिक भाषेत सेवा मिळाली तर विश्वास वाढेल, अपघात कमी होतील आणि रोजगारातील स्थानिकांचा वाटा वाढेल, असे सांगण्यात आले आहे. मराठी एकीकरण समितीचे हे आंदोलन यशस्वी झाल्यास भाषेच्या रक्षणात नवा अध्याय लिहिला जाणार आहे.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

इतर बातम्या

राजीनामा दिल्यावर कंपनी Notice Periodसाठी दबाव आणते? काय आह...

