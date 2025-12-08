पाणीपुरी विकून पुण्यात घेतला फ्लॅट, मराठी महिलेचा तुम्हालाही वाटेल अभिमान; 500 रुपये गुंतवून सुरुवात अन् आज दिवसाला...'

Punekar woman Inspirational Story: मराठी माणूस त्यातही महिला व्यवसाय करु शकत नाही, असे म्हणून अनेकजण हिणवत असतात. पण त्यांच्या डोळ्यात अंजन घालणारी कामगिरी अनेक मराठी बांधव करतायत. पुण्यातील एक महिला गेल्या दहा वर्षांपासून पाणी पुरीचा व्यवसाय यशस्वीपणे सांभाळतेय. याच व्यवसायाच्या जोरावर तिने पुण्यात फ्लॅटही घेतलाय. काय आहे तिच्या यशाची कहाणी जाणून घेऊया.
पुण्यातील पर्वती येथील शनी मंदिराजवळ अपर्णा अनिल मानकर गेल्या दहा वर्षांपासून यशस्वीपणे पाणीपुरीचा स्टॉल चालवत आहेत. याआधी त्या लेडीज शॉपी चालवायच्या, पण भाड्यातच सगळे पैसे निघून जायचे. एकदा भावाने सांगितले, “इथे जागा उत्तम आहे, पाणीपुरीचा व्यवसाय सुरू करून बघ. चालला नाही तर बंद करू.” अपर्णांनी हा सल्ला मानला आणि पहिल्याच दिवशी अपेक्षेपेक्षा खूप जास्त प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर मागे वळून बघावे लागले नाही. बेधडक चर्चा या युट्यूब चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत अपर्णा यांनी आपल्या यशाची कहाणी सांगितली आहे.
अपर्णांचे शिक्षण फक्त दहावीपर्यंत झाले. काही कारणांमुळे पुढे त्यांना शिकता आले नाही. आता पाणीपुरी विकते म्हणून कोणीही माझी थट्टा किंवा हेटाळणी करत नाही, उलट सर्वजण कौतुक करतात, असे त्या सांगतात. “इतक्या स्वच्छ आणि छान पद्धतीने तुम्ही कसा काय व्यवसाय करता?” असा प्रश्न ग्राहक विचारतात. आजच्या काळात नोकरीतून जितका पगार मिळतो, त्यापेक्षा जास्त त्या या व्यवसायातून कमावतात, हे त्या अभिमानाने सांगतात.
त्यांच्या स्टॉलवर पाणीपुरी, दहीपुरी, रगडा पुरी, ओली-सुकी भेळ, चीज पाणीपुरी, दही पापडी चाट असे विविध चटकदार पदार्थ मिळतात. त्यांची चव आणि स्वच्छता यामुळे ग्राहक ठरलेले आहेत. एकदा खाऊन गेले की पुन्हा-पुन्हा येतातच. दुपारी 4 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत स्टॉल सुरू असतो. रोजची सरासरी कमाई 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त होते.
सुरुवातीला फक्त ५०० रुपये गुंतवणूक केली होती. आधी लाकडी टेबल होते, नंतर स्टीलचे घेतले. आज हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी जास्तीत जास्त 5 हजार रुपये पुरेसे आहेत, असे अपर्णा सांगतात. या छोट्याशा स्टॉलमधून मिळालेल्या कमाईतून मी स्वतःचा फ्लॅट विकत घेतला,असे त्या हसत हसत सांगतात.
अपर्णा यांची कहाणी दाखवते की शिक्षण कमी असले तरी मेहनत, स्वच्छता आणि चांगली चव यामुळे छोटा व्यवसायही मोठे स्वप्न पूर्ण करू शकतो. स्वावलंबी होण्यासाठी मोठे भांडवल किंवा डिग्रीची गरज नाही; फक्त धैर्य आणि प्रामाणिक मेहनत पुरेशी आहे. आज त्यांचा स्टॉल केवळ व्यवसाय नसून अनेक महिलांसाठी प्रेरणास्थान बनला आहे.
उत्तर: याआधी त्या लेडीज शॉपी चालवायच्या, पण भाड्यातच सगळे पैसे निघून जायचे. भावाच्या सल्ल्याने पर्वती शनी मंदिराजवळील चांगल्या जागेचा फायदा घेऊन दहा वर्षांपूर्वी त्यांनी पाणीपुरीचा स्टॉल सुरू केला. पहिल्याच दिवशी अपार प्रतिसाद मिळाल्याने त्यांनी हा व्यवसाय कायम ठेवला.
उत्तर: त्यांच्या स्टॉलवरून रोज सरासरी २,००० रुपयांपेक्षा जास्त कमाई होते. फक्त ५०० रुपये सुरुवातीच्या गुंतवणुकीतून सुरू केलेल्या या छोट्या व्यवसायातून त्यांनी स्वतःचा फ्लॅट विकत घेतला आणि स्वतःला फ्लॅट मालकीण बनवले.
उत्तर: स्टॉलवर पाणीपुरी, दहीपुरी, रगडा पुरी, ओली-सुकी भेळ, चीज पाणीपुरी आणि दही पापडी चाट असे विविध पदार्थ मिळतात. स्वच्छता, उत्तम चव आणि प्रामाणिक सेवा यामुळे ग्राहक एकदा आले की पुन्हा-पुन्हा येतात. दुपारी ४ ते रात्री १० वाजेपर्यंत स्टॉल सुरू असतो.