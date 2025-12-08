English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
पाणीपुरी विकून पुण्यात घेतला फ्लॅट, मराठी महिलेचा तुम्हालाही वाटेल अभिमान; 500 रुपये गुंतवून सुरुवात अन् आज दिवसाला...'

Punekar woman Inspirational Story: अपर्णा अनिल मानकर गेल्या दहा वर्षांपासून यशस्वीपणे पाणीपुरीचा स्टॉल चालवत आहेत.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 8, 2025, 08:24 PM IST
पाणीपुरी विकून पुण्यात घेतला फ्लॅट, मराठी महिलेचा तुम्हालाही वाटेल अभिमान; 500 रुपये गुंतवून सुरुवात अन् आज दिवसाला...'
फोटो सौजन्य- बेधडक चर्चा

Punekar woman Inspirational Story: मराठी माणूस त्यातही महिला व्यवसाय करु शकत नाही, असे म्हणून अनेकजण हिणवत असतात. पण त्यांच्या डोळ्यात अंजन घालणारी कामगिरी अनेक मराठी बांधव करतायत. पुण्यातील एक महिला गेल्या दहा वर्षांपासून पाणी पुरीचा व्यवसाय यशस्वीपणे सांभाळतेय. याच व्यवसायाच्या जोरावर तिने पुण्यात फ्लॅटही घेतलाय. काय आहे तिच्या यशाची कहाणी जाणून घेऊया. 

पुण्यातील पर्वती येथील शनी मंदिराजवळ अपर्णा अनिल मानकर गेल्या दहा वर्षांपासून यशस्वीपणे पाणीपुरीचा स्टॉल चालवत आहेत. याआधी त्या लेडीज शॉपी चालवायच्या, पण भाड्यातच सगळे पैसे निघून जायचे. एकदा भावाने सांगितले, “इथे जागा उत्तम आहे, पाणीपुरीचा व्यवसाय सुरू करून बघ. चालला नाही तर बंद करू.” अपर्णांनी हा सल्ला मानला आणि पहिल्याच दिवशी अपेक्षेपेक्षा खूप जास्त प्रतिसाद मिळाला. त्यानंतर मागे वळून बघावे लागले नाही. बेधडक चर्चा या युट्यूब चॅनलला दिलेल्या मुलाखतीत अपर्णा यांनी आपल्या यशाची कहाणी सांगितली आहे.  

अपर्णांचे शिक्षण फक्त दहावीपर्यंत झाले. काही कारणांमुळे पुढे त्यांना शिकता आले नाही. आता पाणीपुरी विकते म्हणून कोणीही माझी थट्टा किंवा हेटाळणी करत नाही, उलट सर्वजण कौतुक करतात, असे त्या सांगतात. “इतक्या स्वच्छ आणि छान पद्धतीने तुम्ही कसा काय व्यवसाय करता?” असा प्रश्न ग्राहक विचारतात. आजच्या काळात नोकरीतून जितका पगार मिळतो, त्यापेक्षा जास्त त्या या व्यवसायातून कमावतात, हे त्या अभिमानाने सांगतात.

त्यांच्या स्टॉलवर पाणीपुरी, दहीपुरी, रगडा पुरी, ओली-सुकी भेळ, चीज पाणीपुरी, दही पापडी चाट असे विविध चटकदार पदार्थ मिळतात. त्यांची चव आणि स्वच्छता यामुळे ग्राहक ठरलेले आहेत. एकदा खाऊन गेले की पुन्हा-पुन्हा येतातच. दुपारी 4 ते रात्री 10 वाजेपर्यंत स्टॉल सुरू असतो. रोजची सरासरी कमाई 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त होते.

सुरुवातीला फक्त ५०० रुपये गुंतवणूक केली होती. आधी लाकडी टेबल होते, नंतर स्टीलचे घेतले. आज हा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी जास्तीत जास्त 5 हजार रुपये पुरेसे आहेत, असे अपर्णा सांगतात. या छोट्याशा स्टॉलमधून मिळालेल्या कमाईतून मी स्वतःचा फ्लॅट विकत घेतला,असे त्या हसत हसत सांगतात. 

अपर्णा यांची कहाणी दाखवते की शिक्षण कमी असले तरी मेहनत, स्वच्छता आणि चांगली चव यामुळे छोटा व्यवसायही मोठे स्वप्न पूर्ण करू शकतो. स्वावलंबी होण्यासाठी मोठे भांडवल किंवा डिग्रीची गरज नाही; फक्त धैर्य आणि प्रामाणिक मेहनत पुरेशी आहे. आज त्यांचा स्टॉल केवळ व्यवसाय नसून अनेक महिलांसाठी प्रेरणास्थान बनला आहे. 

FAQ

१. प्रश्न: अपर्णा मानकर यांनी पाणीपुरीचा व्यवसाय कधी आणि का सुरू केला?

उत्तर: याआधी त्या लेडीज शॉपी चालवायच्या, पण भाड्यातच सगळे पैसे निघून जायचे. भावाच्या सल्ल्याने पर्वती शनी मंदिराजवळील चांगल्या जागेचा फायदा घेऊन दहा वर्षांपूर्वी त्यांनी पाणीपुरीचा स्टॉल सुरू केला. पहिल्याच दिवशी अपार प्रतिसाद मिळाल्याने त्यांनी हा व्यवसाय कायम ठेवला.

२. प्रश्न: अपर्णा यांची दैनिक कमाई किती आहे आणि त्यातून त्यांनी काय साध्य केले?

उत्तर: त्यांच्या स्टॉलवरून रोज सरासरी २,००० रुपयांपेक्षा जास्त कमाई होते. फक्त ५०० रुपये सुरुवातीच्या गुंतवणुकीतून सुरू केलेल्या या छोट्या व्यवसायातून त्यांनी स्वतःचा फ्लॅट विकत घेतला आणि स्वतःला फ्लॅट मालकीण बनवले.

३. प्रश्न: अपर्णा यांच्याकडे कोणते पदार्थ मिळतात आणि ग्राहक का परत परत येतात?

उत्तर: स्टॉलवर पाणीपुरी, दहीपुरी, रगडा पुरी, ओली-सुकी भेळ, चीज पाणीपुरी आणि दही पापडी चाट असे विविध पदार्थ मिळतात. स्वच्छता, उत्तम चव आणि प्रामाणिक सेवा यामुळे ग्राहक एकदा आले की पुन्हा-पुन्हा येतात. दुपारी ४ ते रात्री १० वाजेपर्यंत स्टॉल सुरू असतो.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

