English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

मराठवाड्यावर पुन्हा अस्मानी संकट! सीना नदीने पुन्हा ओलांडली धोक्याची पातळी, पूरस्थिती भयंकर

Marathwada Flood Update: आस्मानी संकट कोसळून मराठवाड्यातील शेतीचे अतोनात नुकसान झालेले आहे.शेतपिकांचे नुकसान झाल्यामुळे मराठवाड्यातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे.   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 27, 2025, 10:47 AM IST
मराठवाड्यावर पुन्हा अस्मानी संकट! सीना नदीने पुन्हा ओलांडली धोक्याची पातळी, पूरस्थिती भयंकर
Marathwada flood live updates heavy rain continues schools closed red alert in solapur

Marathwada Flood Update: मराठवाड्यासह राज्यावर पुन्हा एकदा अस्मानी संकट आलंय. दोन दिवस विश्रांती घेतलेल्या पावसाने रात्रीपासून पुन्हा जोरदार बरसायला सुरुवात केलीय. मराठवाड्यातील बीड, धाराशिव, लातूरला पावसाने झोडपलंय. तर तिकडे हिंगोलीत ढगफुटीसदृश पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झालंय. सोलापूर जिल्ह्यात सीना नदीच्या पुरामुळे धोक्याचा इशारा देण्यात आलाय. त्यातच जिल्ह्यात पुन्हा एकदा पावसाला सुरुवात झालीय. 

Add Zee News as a Preferred Source

धाराशिव जिल्ह्यात पावसाचा हाहाकार

धाराशिव जिल्ह्यात पावसानं पुन्हा धुमाकूळ घातलाय. भूम, परंडा वाशी परिसरात पुन्हा पूर परिस्थिती निर्माण झालीये. नद्यांना पूर आल्यानं अनेक गावांचा संपर्क तुटला. भूम आणि परंडा या भागात एनडीआरफच्या दोन टीम मागवण्यात आल्यात. खबरदारी म्हणून जिल्ह्यातील सर्व शाळांना प्रशासनाने सुट्टी जाहीर केलीये. नागरिकांनी सतर्कता बाळगावी असं आवाहन प्रशासनाकडून देण्यात आलंय.

हिंगोलीत ढगफुटीसदृश्य पाऊस

हिंगोली जिल्ह्यात मध्यरात्रीपासून ते पहाटे पर्यंत मुसळधार पाऊस झालाय, वसमत, कळमनुरी आणि औंढा नागनाथ तालुक्याला पावसाने अक्षरश: झोडपून काढलं, ईसापूर धारणाच्या 11 गेट मधून पैनगंगेच्या पात्रात 18 हजार 668 क्यूसेक्सने विसर्ग केला जात असल्याने मराठवाड्यातून  विदर्भात जाणारा माळेगाव  शेम्बाल पिंपरी  पुसद मार्ग वाहतुकीसाठी बंद पडलाय, या पावसामुळे नदी ओढे नाले तुडूंब भरून वाहत आहेत, वसमत तालुक्यातील पांघरा शिंदे, दांडेगाव दांडेगावकडे जाणारे मार्ग ओढ्याला पाणी आल्याने बंद पडलेत, यामुळे अनेक गावांचा संपर्क तुटला आहे.

बीड जिल्ह्यात मुसळधार

बीड जिल्ह्यात  मध्यरात्रीपासून पावसाने पुन्हा हजेरी लावली आहे. तीन दिवस पावसाने उघडीप दिली होती. त्यामुळे जनजीवन पूर्वरत होत असतानाचा मध्यरात्री पुन्हा जोरदार पावसाने धुमाकुळ घातला आहे. अनेक ठिकाणी सखल भागात पाणी शिरले असून बीडच्या ग्रामीण पोलिस स्टेशनमध्येही पाणी शिरले आहे. संपूर्ण पोलिस ठाणे पाण्याखाली गेल्याने कामकाज बंद आहे.

नांदेड जिल्ह्यात शाळांना सुट्टी

हवामान खात्याने आज नांदेड जिल्ह्याला ऑरेंज अलर्ट जारी केलाय.  खबरदारीचा उपाय म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांनी नांदेड जिल्ह्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर केलीय. मागच्या आठवडाभरात नांदेड जिल्ह्यात अतिवृष्टी किंवा मुसळधार पाऊस झाला नव्हता. मात्र गोदावरी नदीत धरणांचं पाणी सोडण्यात येत असल्याने पुर परिस्थिती कायम होती. विष्णुपुरी प्रकल्पाचे 16 दरवाजे उघडून अजूनही पाण्याचा विसर्ग सुरु आहे. आज सकाळपासून नांदेड जिल्ह्यात पाऊस सुरुय.

सीना नदीच्या पाणीपातळी पुन्हा वाढ

सोलापूर करमाळा भागात मुसळधार पाऊस. सीना नदीच्या पाणीपातळीत पुन्हा वाढ झाली असून करमाळा तालुक्यातील 20हून अधिक रस्ते बंद करण्यात आले आहेत. तर पाऊस आणि पूर स्थितीमुळे आज दिवसभरात सुमारे 300 ग्रामस्थांचे स्थलांतर होणार आहे.  सीना खोऱ्यामध्ये परत एकदा पहाटेपासून जोरदार मुसळधार पाऊस सुरू झालेला आहे. त्यामुळे सीना कोळेगाव धरणातून 50 हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग पूर नियंत्रणासाठी नदीमध्ये सोडण्यात आला आहे यामुळे माढा आणि करमाळा तालुक्यातील सीना नदीकाठी पुन्हा एकदा पूरस्थिती तयार होऊ लागलेली आहे करमाळा तालुक्यातील 22 रस्ते बंद झालेले आहेत. माढा तालुक्यातील उंदरगाव येथील सीना नदीवरील पूल पाण्याखाली गेलेला आहे पुलावरून वाहतूक बंद करण्यात आलेली आहे मदतीसाठी एक ndrf  पथक तर मिलिटरी पथक सुद्धा दुपारपर्यंत या ठिकाणी तैनात ठेवण्यात आलेला आहे 

लातूरला रेड अलर्ट

लातूर जिल्ह्यात मध्यरात्रीपासून पावसाचा जोर वाढला. प्रशासनाकडून लातूर जिल्ह्याला रेड अलर्ट. जिल्ह्यातील शाळा महाविद्यालयांना आज  सुट्टी जाहीर. जिल्ह्यातील अनेक मार्ग बंद. तेरणा आणि मांजरा नदीला आला पूर. नदीकाच्या गावाला सतर्कतेचा इशारा.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

Tags:
Marathwada FloodCentral Maharashtra floodsmarathwada flood hitsmaharashtra rain updatesमहाराष्ट्र पाऊस अपडेट

इतर बातम्या

लाडक्या बहिणींना आता 40,000 ते 1 लाखापर्यंत कर्ज मिळणार, पण...

महाराष्ट्र बातम्या