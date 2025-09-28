English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maharashtra Marathwada Flood: चार तालुक्यांत झालेल्या अतिवृष्टीत शनिवारी 63 गावांचा संपर्क तुटला आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 28, 2025, 09:50 AM IST
पुण्यातील भाजीविक्रेत्याची माणुसकी! पूरग्रस्तांसाठी स्वतःच्या रोजच्या बचतीतून 'लाख'मोलाची मदत, मुख्यमंत्र्यांकडे सोपवला चेक
Maharashtra Marathwada Flood: महाराष्ट्रात पूरस्थितीचे संकट गंभीर होत चाललंय. मराठवाड्यात आलेल्या पूराने हाहाकार माजला आहे. शेतीचे व पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील सीना नदीला मोठा पूर आल्यानंतर गावच्या गावं उद्ध्वस्त झाले आहेत. हजारो हेक्टरवरील शेती खरडून निघाली आहे. मराठवाड्यावर आलेले हे महासंकट सावरण्यासाठी हजारो लोक मदतीचा हात पुढे करत आहेत. अशातच सध्या पुण्यातील एका भाजीविक्रेत्याची जोरदार चर्चा आहे. या भाजीविक्रेत्याने शेतकऱ्यांसाठी लाखमोलाची मदत केली आहे. 

भाजी विक्रेत्या चरण नामदेव वनवे यांनी राज्यातील पूरग्रस्तांसाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीला एक लाख 13 हजार 740 रुपयांचा निधी दिला आहे. आपण नेहमी समाजाला काही देत राहावं, या भावनेने त्यांनी पूरग्रस्तांसाठी मदत केली आहे.

'माझ्या घरात शंकर महाराजांच्या पादुका आहेत. शंकर महाराजांच्या पादुकांसमोर एक डबा ठेवला आहे. दररोज जी कमाई झाली त्यातील थोडासा हिस्सा मी त्या डब्यात ठेवतो. ज्या वेळेस राज्यावर नैसर्गिंक आपत्ती येईल तेव्हा तो डब्बा फोडायचा. किती निघालेत काय ते बघायचे नाही. त्यात आपल्या खिशातील 4-5 हजार टाकायचे. मी काल तो डबा फोडला. त्यात 1 लाख 13 हजार 740 रुपये निघाले. ती कॅश मी बँकेत जमा केली आणि चेक बनवून तो मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द केला,' असं चरण वनवे यांनी म्हटलं आहे.

'मी शेतकऱ्यांची दुखः जवळून बघितली आहे. मी ताटावर बसलो असताना त्यांचे आभार मानल्याशिवाय जेवत नाही. मी शेतकऱ्यांच्या आशीर्वादावर रोज इतकी छान भाजी विकतो ती त्यांच्या जीवावर शेतकरी हा जगला पाहिजे. आपण नेहमी समाजाला काही देत राहावं,' असंही त्यांनी म्हटलं आहे. 

मराठवाड्याला पूराने झोडपले

छत्रपती संभाजीनगर मुंबई पूरस्थिती आणि अतिवृष्टीने मराठवाड्याला शनिवारी पुन्हा अतिवृष्टीने जोरदार तडाखा दिला. त्यामुळे नद्या-नाल्यांचे पूर ओसरत नाहीत तोच प्रकल्पांमधून विसर्ग सुरू झाल्याने अनेक जिल्ह्यांत पूरस्थिती ओळवून जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. लातूर, परभणी, हिंगोली, धाराशित, बीड जिल्ह्याला सर्वाधिक फटका बसला. शुक्रवारी रात्रीपासून शनिवारी दिवसभर विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांनाही पावसाने झोडपून काढले. मराठवाडयात शनिवारी 141 मंडळाअंतर्गत येणान्या 2,880 गावांना अतिवृष्टीचा फटका बसला.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

