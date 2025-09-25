English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मराठवाड्यातील पूरस्थितीनंतर नेत्यांचे दौरे; पण का व्हायरल होतोय शरद पवारांचा जुना व्हिडीओ? तुम्ही पाहिला का?

Marathwada Flood : मराठवाड्यावर संकट आलं आणि या संकटानं बळीराजा बेजार झाला. वाहून गेलेलं पिक, आडवी झालेली शेतं पाहून काळजाचं पाणी झालं.. पण...  

Sep 25, 2025
मराठवाड्यातील पूरस्थितीनंतर नेत्यांचे दौरे; पण का व्हायरल होतोय शरद पवारांचा जुना व्हिडीओ? तुम्ही पाहिला का?
Marathwada Flood : महाराष्ट्रात यंदाच्या वर्षी सरासरीहून अधिक पाऊस पडला आणि त्याचं प्रमाण मराठवाड्यात तुलनेनं जास्त असल्याची अधिकृत आकडेवारी यंत्रणांनी सादर केली. मागील काही दिवसांपासून सातत्यानं मराठवाड्याती पूरस्थितीचे असंख्य व्हिडीओ समोर आले. जिथं शेतकऱ्यांचा आक्रोश, त्यांचे अश्रू, नेत्यांचे दौरे, आश्वासनं... असं सारंकाही पाहायला मिळालं. याच व्हिडीओंमध्ये एका अशा व्हिडीओनं लक्ष वेधलं, ज्या घटनेच्या आठवणी कटू असल्या तरीही पीडितांच्या मदतीसाठी पुढे सरसावलेल्या एका नेत्यानं अनेकांपुढं आदर्श ठेवला. 

मुख्यमंत्रीपदी असताना शरद पवार यांनी... 

1993 मध्ये मराठवाड्याच्या लातूर इथं, किल्लारी गावाला भूकंपानं उध्वस्त केलं आणि या आपत्तीनं अनेक निष्पाप बळी घेतले. कोलमडलेल्या या गावाला पुन्हा उभं करण्यात मदत करण्यासाठी म्हणून घटनास्थळी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार पोहोचल्याच्या क्षणांचा हा व्हिडीओ

'किल्लारीच्या भूकंपात मुख्यमंत्री पवार साहेब थेट धावून गेले, जनतेच्या जिव्हाळ्याने आधार बनले. आजच्या पूरस्थितीत मात्र मुख्यमंत्री कार्यक्रमांच्या चमचमत्या दिव्यांमध्ये गुंग आहेत, थोडी टीका काय झाली तर दौरा काढला पण जनता पाण्यात तडफडतेय आणि सरकार बघ्याची भूमिका घेतंय. आज अशा वेळी पवार साहेबांची आठवण नक्कीच येते!', असं या व्हिडीओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आलं असून राजकीय दृष्टीकोन बाजुला ठेवत महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोलाचं योगदान देणाऱ्या पवारांचं हे रुपही अनेकांची मनं जिंकत आहे. 

यादी तयार करायची, प्रत्येकाचं नाव... घरात माणसं कितीयेत. ती यादी तयार करून जो काय मदतीसाठी सामान येईल त्याचं समान वाटप सर्वांसमोर कराय़चं. आईव़डील गेल्यावर कोणाचा जमीनजुमला असेल त्यांच्या नावावर नोंदी झाल्या पाहिजेत, त्यांच्या संपत्तीला कोणी हात लावणार नाही, ती त्यांचीच झाली पाहिजे, अशा सूचना ते अधिकाऱ्यांना करताना दिसले. मी पहिल्या दिवसापासून इथं आहे असं सांगत त्यांनी किल्लारी गाव पुन्हा उभं करण्यासाठी केलेला निर्धार इथं पाहायला मिळत आहे. 

व्हिडीओ पाहताना राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी परिस्थीती निभावून नेत स्थानिकांना आणि या संकटाचा मारा सोसलेल्यांना दिलेला धीर पाहून अनेकांनीच पुन्हापुन्हा हा व्हिडीओ पाहत या मतब्बर नेत्याचं कौतुक केलं. 

सायली पाटील

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. 

