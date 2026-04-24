हातात मंगळसूत्र अन् डोक्यावर बाशिंग... कर्मचारी संपामुळे विवाह नोंदणी कार्यालयाला लागलं कुलुप

हिंगोलीमधील एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.  महिन्याभरापूर्वी रीतसर अर्ज करून त्यांना आजची लग्नाची तारीख मिळालेल्या वधु आणि वराच्या लग्नामध्ये संपाचं विघ्न आलं आहे. 

शुभांगी मेरे | Updated: Apr 24, 2026, 10:20 PM IST
जुनी पेन्शन योजना त्याचबरोबर न्याय मागण्यांसाठी 21 एप्रिलपासून सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. मात्र या संपाची झळ आता सर्वसामान्यांच्या थेट लग्नसोहळ्यांनाही बसू लागली आहे, या प्रकरणाला सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर हिन्याभरापूर्वी रीतसर अर्ज करून त्यांना आजची लग्नाची तारीख मिळाली होती. पण आता त्या संपामुळे लग्न लांबणीवर गेले आहे हा हिंगोलीतील एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणाच्या संदर्भात सविस्तर माहिती तुम्हाला या लेखामध्ये सांगणार आहोत. 

कर्मचारी संपामुळे विवाह नोंदणी रखडली

हातामध्ये मंगळसूत्र आणि डोक्यावर बाशिंग एवढेच नाही तर नवरीच्या हातावरची मेहंदी आणि हिरवा चुडा असूनही विवाह नोंदणी रखडल्याची घटना समोर आली आहे. हिंगोलीचे चंद्रशेखर कांबळे आणि तेजल खंदारे यांच्यासाठी लग्नाचा दिवस खास होता, महिन्याभरापासून जोरदार लग्नाची तयारी सुरु होती. महिन्याभरापूर्वी रीतसर अर्ज करून त्यांना आजची लग्नाची तारीख मिळाली होती. लग्नगाठ बांधून हे दोघं नवं जीवन सुरु करणार होते. त्यासाठी दोघं मोठ्या उत्साहात निबंधक कार्यालयात देखील पोहोचले होते पण लग्नात संपाचं विघ्न आलं. 

संप सुरु असल्यामुळे या दोघांच्या आनंदावर विरजण पडलं ते सरकारी कर्मचा-यांच्या बेमुदत संपामुळे असा प्रकार घडला आहे. ज्या कार्यालयाने या दोघांना लग्नाची तारीख दिली, त्याच कार्यालयाला आज संपाच्या नावाखाली कुलूप लावण्यात आले होते. गेल्या तीन दिवसांपासून राज्यातील सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर आहेत. हिंगोलीचं निबंधक कार्यालयातील कर्मचारीही या संपात सहभागी झालेत. त्यामुळे इथं आलेल्या नववधू-वरांचे लग्न सोहळे रखडले आहेत. 

ज्या हातांनी आज सुखी संसाराची नोंदणी व्हायला हवी होती, तेच हात आज बंद दरावाजासमोर हतबल होऊन एकमेकांना धीर देत आहेत. केवळ हिंगोलीतच नाही तर अकोल्यातही अनेक लग्नाळूंची लग्न कर्मचारी संपामुळे रखडली आहेत. राज्य सरकारने हा संप बेकायदेशीर ठरवला आहे, त्यासाठी काम नाही, वेतन नाही हे धोरण लागू करण्यात आले आहे. अत्यावश्यक सेवांमध्ये 'मेस्मा' लागू करण्याचा इशारा देखील देण्यात आला आहे. मात्र तरिही कर्मचारी संपावर ठाम आहेत आणि त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे. 

About the Author

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे.  ...Read More

