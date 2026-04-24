हातात मंगळसूत्र अन् डोक्यावर बाशिंग... कर्मचारी संपामुळे विवाह नोंदणी कार्यालयाला लागलं कुलुप

जुनी पेन्शन योजना त्याचबरोबर न्याय मागण्यांसाठी 21 एप्रिलपासून सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. मात्र या संपाची झळ आता सर्वसामान्यांच्या थेट लग्नसोहळ्यांनाही बसू लागली आहे, या प्रकरणाला सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर हिन्याभरापूर्वी रीतसर अर्ज करून त्यांना आजची लग्नाची तारीख मिळाली होती. पण आता त्या संपामुळे लग्न लांबणीवर गेले आहे हा हिंगोलीतील एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणाच्या संदर्भात सविस्तर माहिती तुम्हाला या लेखामध्ये सांगणार आहोत.
हातामध्ये मंगळसूत्र आणि डोक्यावर बाशिंग एवढेच नाही तर नवरीच्या हातावरची मेहंदी आणि हिरवा चुडा असूनही विवाह नोंदणी रखडल्याची घटना समोर आली आहे. हिंगोलीचे चंद्रशेखर कांबळे आणि तेजल खंदारे यांच्यासाठी लग्नाचा दिवस खास होता, महिन्याभरापासून जोरदार लग्नाची तयारी सुरु होती. महिन्याभरापूर्वी रीतसर अर्ज करून त्यांना आजची लग्नाची तारीख मिळाली होती. लग्नगाठ बांधून हे दोघं नवं जीवन सुरु करणार होते. त्यासाठी दोघं मोठ्या उत्साहात निबंधक कार्यालयात देखील पोहोचले होते पण लग्नात संपाचं विघ्न आलं.
हेही वाचा - पाणसुरुंगांनी अडवली तेलाच्या जहाजांची वाट, 6 महिने तेलपुरवठा ठप्प होण्याची भीती
संप सुरु असल्यामुळे या दोघांच्या आनंदावर विरजण पडलं ते सरकारी कर्मचा-यांच्या बेमुदत संपामुळे असा प्रकार घडला आहे. ज्या कार्यालयाने या दोघांना लग्नाची तारीख दिली, त्याच कार्यालयाला आज संपाच्या नावाखाली कुलूप लावण्यात आले होते. गेल्या तीन दिवसांपासून राज्यातील सरकारी कर्मचारी बेमुदत संपावर आहेत. हिंगोलीचं निबंधक कार्यालयातील कर्मचारीही या संपात सहभागी झालेत. त्यामुळे इथं आलेल्या नववधू-वरांचे लग्न सोहळे रखडले आहेत.
हेही वाचा - अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पीक विम्याचा 10 रुपये परतावा
ज्या हातांनी आज सुखी संसाराची नोंदणी व्हायला हवी होती, तेच हात आज बंद दरावाजासमोर हतबल होऊन एकमेकांना धीर देत आहेत. केवळ हिंगोलीतच नाही तर अकोल्यातही अनेक लग्नाळूंची लग्न कर्मचारी संपामुळे रखडली आहेत. राज्य सरकारने हा संप बेकायदेशीर ठरवला आहे, त्यासाठी काम नाही, वेतन नाही हे धोरण लागू करण्यात आले आहे. अत्यावश्यक सेवांमध्ये 'मेस्मा' लागू करण्याचा इशारा देखील देण्यात आला आहे. मात्र तरिही कर्मचारी संपावर ठाम आहेत आणि त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसत आहे.