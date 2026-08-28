/नवरा तुरुंगात असताना तिनं बॉयफ्रेंड पटवला अन् ताम्हिणी घाटात त्यानं कारमध्येच तिच्यासोबत…

पुणे-माणगाव मार्गावरील ताम्हिणी घाटात विवाहित महिलेची हत्या झाल्यामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरलं होतं. कोंडेथर गावाच्या हद्दीत मंगळवारी दुपारच्या वेळी 30 वर्षीय विवाहित महिलेची हत्या करण्यात आली. सुरूवातीला प्रथमदर्शनी पोलिसांना हा अपघाती मृत्यू वाटला होता. पण वैद्यकीय तपासात महिलेचा गळा आवळून हत्या केल्याचे समोर आलं. पोलिसांनी या प्रकरणात 24 तासात उलगडा लावला आहे. पोलिसांनी पिंपरी चिंचवड शहरातून दोन आरोपींना बेड्या ठोकल्या आहेत. धक्कादायक म्हणजे विवाहित महिलेची हत्या तिच्या प्रियकराने त्याच्या चुलत भावाने केल्याचे उघड झालं आहे.
सुमन गोपाळ यादव असं महिलेचे नाव असून ती मूळची उत्तर प्रदेशातील होती. पण ती सध्या पुण्यातील चिखली इथे राहत होती. तर या प्रकरणी पोलिसांनी 24 वर्षीय दुर्गाप्रसाद प्रजापती आणि त्याचा 27 वर्षांचा चुलत भाऊ दिनेशकुमार प्रजापती यांना अटक केली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार सुमन आणि दुर्गाप्रसाद यांच्यात गेल्या काही महिन्यांपासून विवाहबाह्य संबंध होते. सुमन या महिलेचा पती उत्तर प्रदेशातील एका गुन्ह्यात तुरुंगात होता. पती तुरुंगात असताना सुमन आणि दुर्गाप्रसाद दोघांमधील जवळीक वाढली. पण दोन महिन्यांपूर्वी पती तुरुंगातून बाहेर आल्यानंतर सुमन दुर्गाप्रसादसोबत चिखली राहण्यासाठी आली होती. तिला दोन मुलंही होती. तिने दुर्गाप्रसादला या दोन मुलांचीही जबाबदारी घेण्यासाठी आग्रह केला. दुर्गाप्रसादला मात्र तिच्या दोन मुलांचा सांभाळ करायचा नव्हता. यावरून दोघांमध्ये वाद सतत वाद होत होते.
अखेर दुर्गाप्रसादने सुमनचा काटा काढण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यातून त्याने हा गुन्हा केला आहे. या गुन्हामध्ये त्याने आपल्या चुलत भावाची मदत घेतली. ताम्हिणी घाटात दोघांनी फिरायला जाण्याच्या बहाण्याने सुमनला कारमध्ये ट्रीपसाठी घेऊन गेले. त्यानंतर कारमध्येच सुमनच्याच ओढणीने तिचा गळा आवळून हत्या करण्यात आली. हत्या केल्यानंतर मृतदेह ताम्हिणी घाटातील झुडपांमध्ये टाकून हे दोघे तिथून फरार झालेत.