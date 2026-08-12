/विवाहितेचं धाकट्या दिरासोबत प्रेमसंबंध, तिच्याच बहिणीसोबत लग्न जमलं अन्...भयंकर कृत्यानं कोल्हापूर हादरलं

कोल्हापुरातून एका अनैतिक संबंधातून दिराने वहिनीच्या डोक्यात हातोडा मारून हत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. सरनोबतवाडी परिसरातील या घटनेमुळे कोल्हापुरात खळबळ माजली आहे. सोमवारी संध्याकाळी ही भयानक घटना घजली आहे. रुक्मिणी धर्मेंद्र साहनी असं या महिलेचे नाव आहे. ही महिला उत्तरप्रदेशातील संत कबीरनगरमधील मूळची होती. या प्रकरणात पोलिसांनी दीर श्रीमंधर बसंत साहनीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.
रुक्मिणीचा नवरा धर्मेंद्रकुमार हा फरशी फिटिंगचे काम करतो. रुक्मिणी आणि धर्मेंद्र उचगाव परिसरात राहत होते. तर धर्मेंद्रचा लहान भाऊ श्रीमंधर हा सरनोबतवाडी इथे अमर महिपती माने यांच्या घरात भाडेकरू म्हणून राहायचा. सोमवारी संध्याकाळी नवरा कामावर गेल्यावर रुक्मिणी श्रीमंधरच्या घरी गेली.
रुक्मिणी आणि श्रीमंधर या दोघांमध्ये अनैतिक संबंध होते. पण जेव्हा श्रीमंधरचं लग्न रुक्मिणीच्याच लहान बहिणीशी ठरलं, तेव्हापासून या दोघांमध्ये वाद सुरु झाले. सोमवारी 3 ऑगस्टला रुक्मिणी श्रीमंधरच्या घरी गेली होती. या दोघांमध्ये पुन्हा एकदा लग्नावरून वाद झाला. तेव्हा रागाच्या भरात श्रीमंधरने रुक्मिणीच्या डोक्यात हातोड्याने वार केला. ज्यात रुक्मिणीचा मृत्यू झाला. त्यानंतर घाबरलेला श्रीमंधर घटनास्थळावरून फरार झाला आहे. पण पोलिसांना श्रीमंधरला शोधण्यात यश आलं असून त्याच्यावर कडक कारवाई करण्यात येत आहे.