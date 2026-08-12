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भारत, पाकिस्तानपासून ते चीनपर्यंत 5,000 km लांब ढगांचा मोठा पट्टा; मान्सूनचा नवा पॅटर्न; सॅटेलाईट फोटो पाहून हवामान तज्ञ शॉक

Maharashtra Weather Tomorrow Udyache Havaman (13 ऑगस्ट 2026 उद्याचे हवामान ): देशात मान्सून अत्यंत सक्रिय आहे. भारत, पाकिस्तानपासून ते चीनपर्यंत 5,000 km लांब ढगांचा मोठा पट्टा दिसून आला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 12, 2026, 09:18 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:29 PM IST
भारत, पाकिस्तानपासून ते चीनपर्यंत 5,000 km लांब ढगांचा मोठा पट्टा; मान्सूनचा नवा पॅटर्न; सॅटेलाईट फोटो पाहून हवामान तज्ञ शॉक

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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भारत, पाकिस्तानपासून ते चीनपर्यंत 5,000 km लांब ढगांचा मोठा पट्टा; मान्सूनचा नवा पॅटर्न; सॅटेलाईट फोटो पाहून हवामान तज्ञ शॉक
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