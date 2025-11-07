English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुण्याच्या तहसीलदारासह 8 जणांवर गुन्हा दाखल; महाराष्ट्रात आणखी एक मोठा जमीन गैरव्यवहार, पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीशी डायरेक्ट कनेक्शन

पुणे शहरातील आणखी एक मोठा जमीन घोटाळा समोर आला आहे.  राज्याच्या कृषी विभागाच्या जमिनी बाबत अपहार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे.  सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीर ताबा मिळवल्याप्रकरणी तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्यासह शितल तेजवानी, दिग्विजय पाटील यांच्यावर आणखी गुन्हा दाखल झाला आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 7, 2025, 03:00 PM IST
पुण्याच्या तहसीलदारासह 8 जणांवर गुन्हा दाखल; महाराष्ट्रात आणखी एक मोठा जमीन गैरव्यवहार, पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीशी डायरेक्ट कनेक्शन

Pune Koregaon Park Land Deal Parth Pawar: उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे पुत्र पार्थ पवार यांनी आपल्या अमेडिया कंपनीच्या माध्यमातून कोरेगाव पार्क येथे 40 एकर जमिनीचा व्यवहार झाला आहे. 300 कोटींच्या व्यवहारासाठी अवघ्या 500 रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी घेण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यानंतर महाराष्ट्रात आणखी एक मोठा जमीन गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. या गैरव्यवहाराचे पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीशी डायरेक्ट कनेक्शन आहे. पुण्याच्या मुंढवा भागात हा नवा गैरव्यवहार झाला आहे.  पुण्याच्या मुंढवा भागातील वादग्रस्त जमिन खरेदी प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार  यांचे पुत्र पार्थ पवार   याचे मामेभाऊ आणि व्यावसायिक भागीदार दिग्विजय अमरसिंह पाटील यांच्यासह तिघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुणे शहरात आणखी एक मोठा जमीन गैरव्यवहार समोर आला आहे. राज्याच्या कृषी विभागाच्या जमिनीबाबतही अपहार केल्याप्रकरणी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीर ताबा मिळवल्याप्रकरणी दिग्विजय पाटील, शितल तेजवानी तहसीलदार सूर्यकात येवले यांच्यासह 8 जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. अमेडिया कंपनीचाही यात समावेश आहे. याप्रकरणी नायाब तहसीलदार प्रवीणा चव्हाण यांनी तक्रार दाखल केली होती.. बेकायदेशीर आदेश आणि पत्र तयार करुन शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी हा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय..

पुण्याचे निलंबीत तहसीलदार सुर्यकांत येवले यांच्याविरोधात देखील गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संगनमत करुन शासनाचा 5 कोटी 89 लाख 31 हजार आठशे रुपयांचा मुद्रांक शुल्क बुडल्याबद्दल हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्हा दाखल झालेल्या अन्य तिघांमध्ये या जागेची पॉवर ऑफ एटर्नी असलेल्या शीतल तेजवानी (Sheetal Tejawani) आणि रविंद्र तारू यांचा समावेश आहे, मात्र दिग्विजय पाटलांचे व्यवसायिक भागीदार असलेल्या पार्थ पवारांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. जर एका व्यावसायिक भागीदारावर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय तर दुसरा भागिदार असलेल्या पार्थ पवार यांच्यावर गुन्हा का नाही असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. 

काय आहे प्रकरण?

पुणे शहरातील मुंबई कुळ वहिवाट व शेतजमीन अधिनियम 1948 चा महानगरपालिका क्षेत्रात लागू नसतानाही बोपोडी येथील 9 हेक्टर ही जमीन सन 1883 पासून अॅग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खात्याकडे म्हणजेच शासनाच्या ताब्यात आणि वहिवाटीत असतानाही, तसेच सदर जमीनीचे मालक व कब्जेदार सदरी अॅग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यांचे नाव असल्याबाबत वरिष्ठांनी स्पष्ट आदेश पारित केलेले असतांनाही, सदर जमीनीचा अपहार केला.

या जमीनीवर व्हिजन प्रॉपर्टी तर्फे अर्जदार हेमंत गवंडे, राजेंद्र रामचंद्र विध्वंस, रुषीकेश माधव विध्वंस, मंगल माधव विध्वंस, विदयानंद अविनाश पुराणिक, जयश्री संजय एकबोटे, शितल किसनचंद तेजवाणी, दिग्विजय अमरसिंह पाटील संचालक मेसर्स अमेडिया एंटरप्रायझेस् एलएलपीचेशी हातमिळवणी व संगनमत करुन सरकारी मिळकतींवर या लोकांच्या मालकी हक्क दिसून आला. बेकायदेशीर आदेश आणि पत्र तयार करुन अशाप्रकारे शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. 

FAQ

1 पुणे मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरण काय आहे?

पुणे शहरातील मुंढवा भागात राज्याच्या कृषी विभागाच्या जमिनीबाबत अपहार केल्याप्रकरणी एक मोठा गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीर ताबा मिळवल्याप्रकरणी दिग्विजय अमरसिंह पाटील, शीतल तेजवानी, तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्यासह ८ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अमेडिया कंपनीचाही यात समावेश आहे. बेकायदेशीर आदेश आणि पत्र तयार करून शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी हा गुन्हा दाखल झाला आहे. नायाब तहसीलदार प्रवीणा चव्हाण यांनी तक्रार दाखल केली होती.

2  या प्रकरणाची पार्श्वभूमी काय आहे?

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांनी अमेडिया कंपनीच्या माध्यमातून कोरेगाव पार्क येथे ४० एकर जमिनीचा ३०० कोटी रुपयांचा व्यवहार केला असून, त्यासाठी अवघ्या ५०० रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी घेण्यात आल्याचा आरोप आहे. यानंतर महाराष्ट्रात आणखी एक मोठा जमीन गैरव्यवहार उघडकीस आला, ज्याचा पार्थ पवार यांच्या अमेडिया कंपनीशी डायरेक्ट कनेक्शन आहे. हे नवे प्रकरण पुण्याच्या मुंढवा भागातील आहे.

3  या प्रकरणी कोणत्या व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे?

या प्रकरणी दिग्विजय अमरसिंह पाटील (पार्थ पवार यांचे मामेभाऊ आणि व्यावसायिक भागीदार), शीतल तेजवानी (जागेची पॉवर ऑफ एटर्नी असलेली), निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले, रवींद्र तारू यांच्यासह एकूण ८ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. संगनमत करून शासनाचा ५ कोटी ८९ लाख ३१ हजार ८०० रुपयांचा मुद्रांक शुल्क बुडल्याबद्दल हा गुन्हा आहे.

 

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Pune Koregaon Park Land Deal Parth PawarMassive land misappropriation in MaharashtraTehsildar of Puneपुणे जमीन घोटाळापार्थ पवार

इतर बातम्या

मलबार हिल येथील नॅचरवॉकनंतर मुंबईकरांना मिळणार आणखी एक पर्य...

मुंबई बातम्या