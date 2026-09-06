/पुण्यातील जगप्रसिद्ध हिंजवडी IT पार्क मध्ये 1,000 IT इंजिनीयर रस्त्यावर उतरले; MIDC नंतर, IT हब...

हिंजवडी IT पार्क : पुण्याच्या चाकण MIDC मधील 20 कंपन्यांनी स्थलांतराचा निर्णय जाहीर केला आहे, यांनतर आता पुण्याच्या IT पार्कमधील कर्मचारी देखील आक्रमक झाले आहेत. हिंजवडी मधील रस्ते आणि इतर नागरी समस्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी हिंजवडी मध्ये मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. हिंजवडी आय टी पार्क मधील हजारो कर्मचाऱ्यांसह ग्रामस्थ सहभागी झाले होते.
हिंजवडी मधील रस्ते आणि इतर नागरी समस्या कडे लक्ष वेधण्यासाठी हिंजवडी मध्ये मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. हजारो IT कर्मचारी रस्त्यावर उतरले. इफोसिस सर्कल ते हिंजवडी मधल्या छत्रपती शिवाजी चौका पर्यंत हा हा मोर्चा काढण्यात आला होता. आमदार आदित्य ठाकरे देखील या आंदोनात सहभागी झाले होते.
हिंजवडीत पायाभूत सुविधांसाठी IT कर्मचाऱ्यांसह स्थानिकांनी काढलेल्या मोर्चाला हिंजवडी गावच्या ग्रामस्थांनी पाठिंबा दिला. पुणे आणि परिसरातील MIDC भाग असो किंवा IT Park, या सर्वच ठिकाणी पायाभूत सुविधा पूर्णपणे कोलमडल्या आहेत. सरकार त्याबाबत काहीही उपाययोजना न करता शांतपणे बसलंय. सरकारने तातडीने उपाययोजना केल्या नाहीत, तर आज नागरिकांच्या दिसत असलेल्या संतापाचं रूपांतर भविष्यात आणखी उग्र होईल आणि याची संपूर्ण जबाबदारी ही सरकारची असेल असा इशारा आंदोलकांनी दिला.
मूलभूत सुविधांसाठी मोर्चा काढावा लागत असेल तर काय समजायचं. 20 उद्योगपती आणि 20 उद्योजक जात होते, तिथं त्यांना कचऱ्याची आणि रस्त्याची समस्या आहे. आता हीच समस्या हिंजवडीत आहे. आयटी सेक्टर जात असतील तर, पुन्हा नोकऱ्यांचं काय? असा सवाल अदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केला.
हिंजवडी मेट्रोचे 2025 ला उद्घाटन होणार होत, आता उदघाटन करण्यासाठी वेळ मिळत नसल्याने रखडल आहे. मुख्यमंत्री पुण्यात आले, पण इथं येऊन आयटी अभियंत्यांना0 भेटले नाहीत. रस्त्यावर खड्डे सगळीकडे अशीच परिस्थिती आहे. मुख्यमंत्र्यानी ठरवलं तर, सर्व मुद्दे एका दिवशी मार्गी लागतील. आधी मेट्रो सुरू करा अशी मागणी आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी केली.
हिंजवडी आयटी पार्क परिसरातील अंतर्गत रस्त्यांच्या विकासासाठी 426 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने याबाबत तातडीने कार्यवाही सुरू करावी. ज्या ठिकाणी वाहतूक कोंडीची समस्या अधिक आहे, तेथे आवश्यक कामे प्राधान्याने सुरू करावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले. हिंजवडी समस्या सोडविण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीच्या पहिल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार शंकर मांडेकर, बाबाजी काळे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सतीश राऊत, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम, पिंपरी-चिंचवड पालिका वाहतूक विभागाचे उपायुक्त विक्रांत देशमुख, नागरिक उपस्थित होते.
हिंजवडी परिसरातील मेट्रो स्थानकांशी जोडणीसाठी सुमारे १९.१ किलोमीटर लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटी रस्त्यांचा विकास प्रस्तावित आहे. अहवाल पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी मुळशी धरणातील पाणी उपलब्ध करून देण्याबाबत टाटा कंपनी सोबत चर्चा सुरू आहे. वाढती वीज मागणी लक्षात घेता महावितरणच्या नवीन उपकेंद्रासाठी आवश्यक जागेबाबत अहवाल करावा, असे निर्देश देण्यात आले.