/20 KM पर्यंतच्या रांगा, 2 हजार वाहनं अडकली, महाराष्ट्रातील लोकप्रिय पर्यटनस्थळाकडे जाणाऱ्या महामार्गावर भीषण वाहतूक कोंडी

कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावरील माळशेज घाटातील खिरेश्वर येथे भीषण वाहतूक कोंडी झाली आहे. स्ता खचल्यामुळे वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविण्यात आली असून एकेरी रस्त्यामुळे दोन हजारांहून अधिक वाहने तासन्तास अडकून पडली आहेत.
कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावरील माळशेज घाटातील करंजाळे परिसरात रस्ता खचल्याने पर्यायी मार्गाने वळवलेल्या खिरेश्वर बनकरफाटा परिसरात कोंडीची भीषण समस्या निर्माण झाली आहे. प्रशासनाने वाहतूक पिंपळगाव जोगा धरणाच्या मागील बाजूच्या पर्यायी मार्गाने वळवली मात्र हा रस्ता एकेरी असल्याने आणि वीकेंडमुळे पर्यटकांची तुफान गर्दी झाल्याने तब्बल 20 किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत.
सुमारे दोन हजारांहून अधिक वाहने तासन्तास अडकून पडली असून, लहान मुले, महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना संपूर्ण रात्र वाहनांमध्येच ताटकळत राहावे लागले. आपत्कालीन मदतीसाठी पर्यटकांनी 112 क्रमांकावर संपर्क साधला, तरीही प्रशासनाकडून कोणतीही तातडीची मदत अथवा वाहतूक नियोजन मिळाले नसल्याने पर्यटकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. घाटात अडकलेल्या प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी तातडीने प्रभावी उपाययोजना करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
दरम्यान, कल्याण नगर महामार्गावर काही दिवसांपूर्वी मोरोशी नाका येथेही मोठ्याप्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली होती. महामार्गावर जुन्नर तालुक्यातील करंजाळे येथे रस्ता खचल्याने कल्याण नगर महामार्गावरील वाहतुक सोमवार सायंकाळपासून पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून वाहतूक पुर्णपणे बंद करण्याचे आदेश दिले होते.
माळशेजघाट बंद असल्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक आता आळेफाटा - नारायणगाव - खेड - चाकण - तळेगाव (MIDC) - लोणावळा - खोपोली - मुंबई अशा पर्यायी मार्गाने वळवण्यात आली आहे.
सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या माळशेज घाटात सध्या मुसळधार पावसाने जोर धरला असून निसर्गसौंदर्य पूर्णपणे बहरले आहे. दाट धुक्याची चादर आणि धबधब्यांचा मनमोहक नजराणा पाहण्यासाठी घाटात पर्यटकांनी मोठी गर्दी केली आहे. या पावसाळी पर्यटनामुळे स्थानिक आदिवासी शेतकरी आणि टपरीधारकांना मोठा रोजगार मिळाला असून त्यांच्या व्यवसायाला चांगलाच जोम आला आहे.
मात्र, पर्यटकांच्या बेशिस्त वाहन पार्किंगमुळे घाटात मोठ्या प्रमाणात ट्रॅफिक जामची समस्या निर्माण होत आहे. प्रशासनाने यावर योग्य पार्किंग व्यवस्था आणि ट्रॅफिक नियंत्रणाची उपाययोजना करावी, अशी मागणी स्थानिक व्यावसायिकांकडून केली जात आहे.