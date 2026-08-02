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20 KM पर्यंतच्या रांगा, 2 हजार वाहनं अडकली, महाराष्ट्रातील लोकप्रिय पर्यटनस्थळाकडे जाणाऱ्या महामार्गावर भीषण वाहतूक कोंडी

कल्याण अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण वाहतूक कोंडी 2000 वाहने अडकली तब्बल वीस किलोमीटर पर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांग

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 02, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 09:06 AM IST
20 KM पर्यंतच्या रांगा, 2 हजार वाहनं अडकली, महाराष्ट्रातील लोकप्रिय पर्यटनस्थळाकडे जाणाऱ्या महामार्गावर भीषण वाहतूक कोंडी
Image Credit: massive traffic jam at a popular tourist destination in Maharashtra Landslide Causing

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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