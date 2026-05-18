देशाला हादरवणाऱ्या NEET पेपरफुटीचा मास्टरमाईंड, कशी होती शुभमची मोडस ऑपरेंडी?

NEET Paper leaked: 10 वी आणि 12वीत कमी गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना गाठून शुभम त्यांना पेपर देण्याचे आमिष दाखवायचा.
NEET Paper leaked: नीट परीक्षा पेपरफुटीच्या प्रकरणाने संपूर्ण देश हादरलेला असतानाच आता याचे धागेदोरे उत्तर महाराष्ट्रात पोहोचले आहेत. नाशिकचा शुभम खैरनार हा श्रीमंतांच्या मुलांना डॉक्टर बनवण्यासाठी मदत करायचा, या श्रीमंत विद्यार्थ्यांच्या बापाकडून शुभम खैरनार कोट्यवधी रूपये घेत असल्याचं समोर आलं आहे. पाहुयात नेमकं प्रकरण काय आहे.
नीट पेपरफुटी प्रकरणात पहिला आरोपी शुभम खैरनारच्या रडारवर श्रीमंत पालक असल्याची माहिती समोर आलीय, पैशांच्या जोरावर अभ्यासात कच्च्या मुलांना डॉक्टर बनवू पाहणाऱ्या बड्या धेंडांना गाठून कोट्यवधी रुपयांची डील केल्याची धक्कादायक माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. शुभम खैरनारचा डोळा अशा विद्यार्थ्यांवर आणि पालकांवर होता, जे आर्थिकदृष्ट्या प्रचंड श्रीमंत आहेत; मात्र त्यांचे पाल्य अभ्यासात अत्यंत सुमार आहेत. त्यामुळे श्रीमंत पालकांना गाठून, त्यांच्याकडून कोट्यवधी रूपये घेऊन शुभम त्यांना पेपर पुरवत असल्याचीही माहिती मिळाली आहे.
शुभमची मोडस ऑपरेंडी सूत्रांच्या माहितीनुसार 10 वी आणि 12वीत कमी गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांना गाठून पेपर देण्याचे आमिष दाखवायचा. नाशिकमधील काही मोठ्या कोचिंग क्लासेसचे संचालक पालकांना शुभमचा संदर्भ देत असल्याची माहिती आहे. यासाठी क्लास संचालकांना मोठं कमिशन मिळत असल्याची देखील चर्चा आहे. या व्यवहारांसाठी विविध बँक खात्यांमधून कोट्यवधी रूपयांचा व्यवहार झाल्याची माहिती आहे.
अशा प्रकारे पैसे घेऊन ज्यांच्याकडे पात्रताही नाही असे लोक डॉक्टर बनतील. त्यामुळे या प्रकरणानंतर तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येतोय, गुणवत्तेच्या जोरावर डॉक्टर होऊ पाहणाऱ्या लाखो प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासोबत
हा खेळ सुरू असल्याची भावना पालकांमध्ये आहे.
सध्या पोलीस या प्रकरणातील बँक खात्यांची आणि संशयित क्लासेस संचालकांची कसून चौकशी करत आहेत. शुभम खैरनारच्या अटकेनंतर या रॅकेटमधील आणखी किती मोठे मासे गळाला लागणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं आहे. मात्र सध्या गरज आहे ही संपूर्ण वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शक करण्याची जेणेकरून प्रामाणिक विद्यार्थ्यांसोबत कोणताही घात होणार नाही.
नवीन वेळापत्रकानुसार नीटची परीक्षा 21 जून 2026 रोजी होणार आहे. या पेपरफुटी प्रकरणाचे कनेक्शन महाराष्ट्राशी जोडलं गेलं. लातूरमधील प्रसिद्ध शिक्षक शिवराज मोटेगावकर यांना अटक करण्यात आली. नीट पेपर फुटीची तपास सीबीआयकडून करण्यात येत आहे. लातूरमधील मोटेगावकरच्या क्लासेसबाहेर बंदोबस्त वाढवण्यात आला आहे. अटकेत असलेले शिवराज मोटेगावकर महाराष्ट्राच्या कोचिंग विश्वात एम सर म्हणून ओळख निर्माण केली आहे. मोटेगावकर हे लातूरचे असून रसायनशास्त्राचे शिक्षक आहे. ते एका शेतकरी कुटुंबातील आहेत. त्यांची लातूरमधील आरसीसी क्लासेस म्हणजे रेणुकाई केमस्ट्री क्लासेसला महाराष्ट्रात नावारूपाला आणले. महाराष्ट्रात नीट-जेईई कोचिंग ब्रँडपैकी एक नावाजलेली संस्था आहे. त्यांनी सुरूवातीला विज्ञान शाखेची खाजगी शिकवणी घेण्यास सुरुवात केली. 1999 मध्ये त्यांनी भाड्याच्या खोलीत कोचिंग क्लासेस घेण्यात सुरु केली. तेव्हा इथे 10 विद्यार्थी यायचे. शेतकरी कुटुंबातील मोटेगावकर अनेक वेळा सायकलवरून प्रवास करायचे. लातूरमधील त्यांच्या माजी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधल्यानंतर त्यांनी सांगितलं की, ते स्वतः सुरुवातीच्या काळात हाताने नोट्स लिहायचे. तेव्हा ते रसायनशास्त्र शिकवायचे. तसंच ते 11 आणि 12 वीच्या परीक्षांची तयारीसाठी विद्यार्थ्यांना शिकवायचे. गेल्या काही काळात महाराष्ट्रात रेणुकाई करिअर सेंटर आणि प्रवेश परीक्षेसाठी जिल्ह्यातील लातूर पॅटर्न शी जोडले जातं. आरसीसीच्या केमिस्ट्रीच्या नोट्स, टेस्ट सिरीज मॉड्यूल्स आणि शिकवण्याची पद्धत संपूर्ण महाराष्ट्रातील नीट, जेईई आणि सीईटीच्या इच्छुकांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे. महाराष्ट्रात त्यांचे लातूरशिवाय पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, सोलापूर आणि कोल्हापूरसह विविध केंद्र आहेत. या सेंटरमध्ये जवळपास 40000 हून अधिक विद्यार्थी प्रवेश घेतात. स्थानिक सूत्रांच्या माहितीनुसार आजच्या घडीला या क्लासेसमधून वार्षिक 100 कोटींपेक्षा जास्त आहे.