मॉरिशसमध्ये उभारणार महाराष्ट्र भवन, भूमिपूजन सोहळा संपन्न, मराठी संस्कृतीचा जागतिक विस्तार

मॉरिशसमध्ये महाराष्ट्र भवन उभारले जात आहे. या इमारतीतील सभागृहाला स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे नाव दिले जाणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 24, 2026, 11:52 PM IST
Mauritius Maharashtra Bhavan Inauguration : मराठी संस्कृतीचा जागतिक विस्तार होणार आहे.  मॉरिशसमधील मोका येथे 'महाराष्ट्र भवन' उभारण्यात येणार आहे. विस्तारित इमारतीचा भूमिपूजन सोहळा पार पडला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने हा विस्तार प्रकल्प सुरू करण्यात आला असून, त्यासाठी सुमारे 8 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्र आणि मॉरिशस यांच्यातील ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध अधिक दृढ करण्याचा संदेश देत, स्थानिक मराठी समाजाच्या मोठ्या संख्येने सदस्यांनी या कार्यक्रमात सहभाग घेतला. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत पार पडला. महाराष्ट्र आणि मॉरिशस यांच्यातील संबंध केवळ राजनैतिक नसून भावनिक आणि सांस्कृतिकही आहेत. सात समुद्रांपलीकडे राहत असूनही, येथील मराठी समाज अभिमानाने आपल्या परंपरा, भाषा आणि संस्कृती जपतो, ही बाब अत्यंत प्रेरणादायी आहे असे रवींद्र चव्हाण म्हणाले. 

मॉरिशसच्या दोन दिवसीय दौऱ्यादरम्यान रवींद्र चव्हाण यांनी अनेक वरिष्ठ नेत्यांची भेट घेतली. त्यांनी मॉरिशसचे राष्ट्रपती धरमबीर गोखुल यांची सदिच्छा भेट घेतली, जिथे भारत-मॉरिशस संबंध, नील अर्थव्यवस्था, पर्यटन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि सायबर सुरक्षा यांसारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर सविस्तर चर्चा झाली. राष्ट्रपती धरमबीर गोखुल यांनी भारताला "मॉरिशसचा मोठा भाऊ" असे संबोधून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाची प्रशंसा केली.

याव्यतिरिक्त, परराष्ट्र मंत्री धनंजय रामफुल, माहिती तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेष मंत्री डॉ. अविनाश रामतुहूल आणि कला व संस्कृती मंत्री महेंद्र गोंदिया यांच्यासोबत महत्त्वाच्या बैठका झाल्या. डॉ. रामतुहूल यांनी महाराष्ट्राच्या जीपीएस-आधारित शिधावाटप प्रणालीची प्रशंसा केली आणि मॉरिशसला आफ्रिकेतील एआयसाठी 'गेटवे' बनवण्यासाठी भारताचा पाठिंबा महत्त्वपूर्ण ठरेल, असे सांगितले. मॉरिशसमध्ये उभारण्यात येणारा महाराष्ट्र भवन जागतिक स्तरावर मराठी अस्मिता अधिक दृढ करेल.  देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ८ कोटी रुपये खर्च करून बांधलेली ही इमारत जागतिक स्तरावर मराठी अस्मिता अधिक दृढ करेल. या इमारतीतील सभागृहाला स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे नाव देण्याच्या प्रस्तावाला स्थानिक समाजाने उत्साहाने पाठिंबा दिला.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

