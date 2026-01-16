English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  ठाकरेंची सत्ता गेली तरी मुंबईत शिवसेनेचाच महापौर होणार? 5 नावं महापौर पदासाठी चर्चेत, भाजपच्या एका खेळीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा खळबळ

ठाकरेंची सत्ता गेली तरी मुंबईत शिवसेनेचाच महापौर होणार? 5 नावं महापौर पदासाठी चर्चेत, भाजपच्या एका खेळीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा खळबळ

मागील 25 वर्षांपासून मुंबईत शिवसेनाचा महापौर आहे. मुंबई महापालिकेवर ठाकरेंची सत्ता आहे. ठाकरेंची सत्ता गेली तरी मुंबईत शिवसेनेचाच महापौर होणार असल्याची चर्चा रंगली आहे.  5 नावं चर्चेत आहेत. 

वनिता कांबळे | Updated: Jan 16, 2026, 11:53 PM IST
ठाकरेंची सत्ता गेली तरी मुंबईत शिवसेनेचाच महापौर होणार? 5 नावं महापौर पदासाठी चर्चेत, भाजपच्या एका खेळीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा खळबळ

Mumbai new BMC Mayor 2026 : मागील 25 वर्षांपासून मुंबईत शिवसेनेचा महापौर आहे.  मुंबईत ठाकरेंना परभवाचा धक्का बसला आहे. 25 वर्षांची सत्ता ठाकरेंच्या हातातून गेली. मुंबईत भाजप महायुतीने सर्वाधिक जागा जिंकल्या आहेत. ठाकरेंची सत्ता गेली तरी मुंबईत शिवसेनेचाच महापौर होणार आहे. भाजपच्या एका खेळीमुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा खळबळ माजली आहे. 5 जणांची नावे मुंबईत महापौर पदासाठी चर्चेत आली आहेत. 

मुंबई महापालिकेत महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळाले आहे.  मुंबईत 227 पैकी 222 जागांवरचे निकाल जाहीर झाले आहेत.  मुंबईत महायुतीला ठाकरे बंधूंची कडवी झुंज ठाकरेंच्या शिवसेनेचा 64जागांवर विजय मिळवला. मनसे 6, काँग्रेस 24, एनसीपीला 3 जागा मुंबईत MIM 9, समाजवादी पार्टीला 2 जागा मिळाल्या आहेत. यामुळे मुंबईत महायुतीचा महापौर होणार हे निश्चित झाले आहे. 

मुंबईचा महापौर शिवसेनेचा आणि मराठीच असणार का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. अशातच भाजप महापौरपदाची माळ शिवसेनेच्या गळ्यात टाकणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. यामुळे मुंबईचा महापौर हा शिवसेनेचाच असं नरेटीव्ह सेट करण्याची भाजपची खेळी आहे.  मुंबई पालिकेवर महायुतीचा मराठी महापौर बसणार अशी चर्चा रंगली आहे.  शिंदेंच्या शिवसेनेने मुंबईत 28 जागांवर विजय मिळवला आहे.  मुंबईत भाजप मोठा पक्ष ठरला आहे. भाजपने 88 जागांवर विजय मिळवला आहे. यामुळे भाजप महापौरपद शिंदेंच्या शिवसेनेला देणार का याची उत्सुकता आता लागली आहे.  मुंबईत महापौर मराठी आणि हिंदूच असेल असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.  महाराष्ट्रात ‘ब्रँड’ म्हणून जर कोणी असेल तर तो एकच आहे - हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे. इतर कोणीही स्वतःला ब्रँड समजणे अयोग्य आहे. कोणीही स्वतःला ब्रँड समजू नये, असे मी ठामपणे सांगतो. आमच्या विकासाच्या अजेंडाला मताधिक्य मिळाले  असून मुंबईकरांनी आम्हाला साथ दिली त्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो असेही फडणवीस म्हणाले.

मुंबईत महापौर पदासाठी चर्चेत असलेली 5 नावं

1 तेजस्वी घोसाळकर

दहिसर (प्रभाग क्रमांक २) मधून 10,000 पेक्षा जास्त मतांनी विजयी झालेल्या तेजस्वी सध्या भाजपच्या सर्वात मोठ्या "पोस्टर गर्ल" आहेत. निवडणूका जाहीर झाल्यावर तेजस्वी घोसाळकर यांनी ठाकरेंची साथ सोडत भाजपमध्ये प्रवेश केला .

2. प्रकाश दरेकर

विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांचे भाऊ प्रकाश दरेकर यांनी प्रभाग क्रमांक ३ मधून प्रचंड विजय मिळवला. दरेकर कुटुंबाचा मुंबईतील, विशेषतः वायव्य मुंबईत मराठी मतपेढीवर मोठा प्रभाव आहे. त्यांच्याकडे प्रशासकीय अनुभव देखील आहे, ज्यामुळे ते महापौरपदासाठी एक मजबूत दावेदार म्हणून चर्चेत आहेत.

3. प्रभाकर शिंदे

बीएमसीमध्ये भाजप गटाचे माजी नेते प्रभाकर शिंदे हे पक्षाच्या सर्वात अनुभवी नगरसेवकांपैकी एक आहेत. त्यांना महापालिकेच्या कामकाजाची आणि नियमांची सखोल समज आहे. "मराठी चेहरा" आणि अनुभव असल्याने त्यांना महापौरपदासाठी सुरक्षित पर्याय मानले जाते.

4. मकरंद नार्वेकर

विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचे बंधू मकरंद नार्वेकर हे दक्षिण मुंबईतील एक प्रमुख नाव आहे. ते सातत्याने जिंकत आहेत आणि कुलाबा परिसरात त्यांची मजबूत पकड आहे. ते "मराठी" समुदायातून आले असले तरी त्यांची प्रतिमा आधुनिक आणि पुरोगामी नेत्याची आहे, ज्याचा फायदा भाजप घेऊ इच्छिते.

5 राजश्री शिरवाडकर

प्रभाग क्रमांक १७२ मधून विजयी झालेल्या राजश्री शिरवाडकर या भाजपच्या एक निष्ठावंत आणि आक्रमक मराठी महिला चेहरा आहेत. जर पक्षाने महिला महापौर (आरक्षणाच्या आधारे) करण्याचा निर्णय घेतला तर राजश्रीचे नाव आघाडीवर असेल. स्थानिक मुद्द्यांवर त्या खूप सक्रिय आहेत.

