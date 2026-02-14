English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शिवराज यादव | Updated: Feb 14, 2026, 02:46 PM IST
'मला हे 100 टक्के...', मुलुंडमधील मेट्रो दुर्घटनेवर महापौर रितू तावडेंची पहिली प्रतिक्रिया

Mayor Ritu Tawde on Metro Slab Collapse: मुंबईतील मुलुंड येथे मेट्रोचं काम सुरु असताना स्लॅब कोसळल्याने एकाचा मृत्यू झाला असून, तिघे जखमी झाले आहेत. जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरु असून, या घटनेनंतर प्रशासनावर ताशेरे ओढले जात आहेत. मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली असून, हा खूप मोठा निष्काळजीपणा असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच दोषींवर कारवाई केली जाईल असं आश्वासनही दिलं आहे. 

"100 टक्के निष्काळजीपणा झाला आहे. मी पाहिल्या फोटो आणि व्हिडीओतून हा निष्काळजीपणा दिसत आहे. कालच हा पॅराफिट वॉल बसवला होता असं मला समजलं आहे. कालच बसवल्यानंतर आज पडला असेल तर खूप मोठा निष्काळजीपण आहे. क्य़ुरिंग, बॅरिकेड्स सगळाच निष्काळजपणा दिसत आहे," असं रितू तावडे यांनी सांगितलं आहे.

"मी अधिक माहिती आमदारांकडून घेते आणि कळवते. 100 टक्के कारवाईची मागणी करणार. मी गाडीत असताना प्रशासनाकडून माहिती घेत होते. क्युरिंग करत होते का? इंजिनिअर्सनी लक्ष ठेवलं होतं का? एसओपीचं पालन केलं जात होतं की नाही? हे का झाल? याची कारणं शोधावी लागतील. बॅरिकेड्स का लावण्यात आले नव्हते? खालून जाणाऱ्या गाड्यांना थांबवण्याची गरज होती," असंही त्यांनी म्हटलं आहे. 

उपासना रुग्णालयात जखमींना दाखल करण्यात आलं आहे. इतर तिघे जखमी असून, त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत अशी माहिती त्यांनी दिली. मुंबईच्या सुरक्षेचा प्रश्न मोठा आहे. पायाभूत सुविधा चांगल्या करताना, सुखसुविधा देताना एसओपी फॉलो करण्याची गरज आहे. आम्ही संवेदनशील असून सर्वजण उपस्थित आहोत असं त्या म्हणाल्या आहेत. 

नेमकी घटना काय?

मुंबईतील मुलुंड परिसरात सुरू असलेल्या मेट्रो प्रकल्पाच्या कामादरम्यान शनिवारी दुपारी गंभीर अपघात घडला. एलबीएस मार्गावरील उभारणीच्या कामात असलेला काँक्रीट स्लॅब अचानक कोसळल्याने काही नागरिक ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.  जॉन्सन अँड जॉन्सन कंपनीजवळ उभारण्यात येत असलेल्या मेट्रो पिलरचा  होता. हा काँक्रीटचा तुकडा थेट रस्त्यावरून जात असलेल्या गाड्यांवर कोसळला. 

मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, दुपारी सुमारे 12.30 वाजण्याच्या सुमारास हा घटना घडली. जॉन्सन गार्डनजवळील बसथांब्याजवळ हा अपघात झाला. स्लॅब कोसळताना खाली उभ्या असलेल्या दोन ते चार वाहनांना मोठा फटका बसल्याची माहिती आणि व्हिडीओ समोर येत आहे.

अपघातानंतर तात्काळ मुंबई अग्निशमन दल, पोलीस, मेट्रो प्रशासनाचे कर्मचारी, स्थानिक वॉर्ड कर्मचारी तसेच १०८ रुग्णवाहिका सेवा घटनास्थळी दाखल झाली. जखमींना बाहेर काढून उपचारासाठी रुग्णालयात हलवण्याचे काम तातडीने सुरू करण्यात आले. 

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

