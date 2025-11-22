पुणे पोलिसांची मोठी कारवाई! पुण्यातील टिपू पठाण टोळीवर मकोकाची कारवाई, 25 गंभीर गुन्हे दाखल

Pune Crime News : पुणे शहरात मागील काही दिवसांपासून गुन्हेगारी वाढत आहेत. पुण्यात गुन्हेगारांच्या अनेक टोळ्या सक्रिय आहेत. संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पुणे पोलिसांची मोठी कारवाई केली आहे. पुण्यातील टिपू पठाण टोळीवर मकोकाची कारवाई केली जाणार आहे. या टोळीवर 25 गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.
पुण्यातील टिपू पठाण टोळीवर पोलिसांनी मकोका अंतर्गत कारवाई केली आहे. हडपसरमधील सय्यदनगर, काळेपडळ भागात या टोळीची दहशत आहे. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी या टोळीवर मकोकाची कारवाई करण्याचे आदेश दिलेत. या टोळीचा प्रमुख टिपू पठाणवर खून, खुनाचा प्रयत्न, दहशत माजविणे, खंडणी अशा स्वरूपाचे 25 गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.
हडपसरमधील सय्यदनगर, काळेपडळ भागात दहशत माजविणारा कुख्यात गुंड रिझवान ऊर्फ टिपू पठाणसह त्याच्या टोळीवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) कारवाई करण्यात आली. याबाबतचा आदेश पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिला आहे या टोळीने सय्यदनगरमधील एका जागेवर बेकायदा ताबा घेऊन पत्र्याचे शेड उभारले होते. तक्रारदार महिलेने ताबा सोडण्यास सांगताच पठाणने 25 लाखांची खंडणी मागितली.खंडणी न दिल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिली.या प्रकरणी काळेपडळ पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मानसिंग पाटील यांनी पोलिस उपायुक्त डॉ. राजकुमार शिंदे यांच्याकडे ‘मकोका’ प्रस्ताव पाठविला. अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील यांनी प्रस्तावाची पडताळणी केल्यानंतर पोलिस आयुक्तांनी त्याला मंजुरी दिली.
पुण्यातील कोथरूड परिसरात झालेल्या मारहाणीच्या प्रकरणात कुख्यात गुंड निलेश घायवळ आणि त्याच्या टोळीवर ही मोठी कारवाई पोलिसांनी केली आहे. गुन्ह्यातील गंभीर स्वरूप लक्षात घेऊन मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात आलीय. या प्रकरणात सुरुवातीला 4 आरोपींना अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू होता. दरम्यान, तपासाच्या धागेदोऱ्यांवरून मुख्य सूत्रधार निलेश घायवळ याचा सहभाग स्पष्ट झाला. त्यामुळे पोलिसांनी त्याच्यावरही गुन्हा दाखल करत टोळीतील एकूण 10 जणांना आरोपी केले आहे. पोलिस आयुक्तांकडून करण्यात आलेल्या या कारवाईमुळे घायवळ टोळीला मोठा झटका बसला आहे.
पुण्यातील आयुष कोमकर हत्याप्रकरणी पुणे पोलिसांनी आंदेकर टोळीला मोठा दणका दिला आहे. कौटुंबिक वादातून नातवाचा खून घडवून आणणा-या कुख्यात बंडू आंदेकर याच्यासह 13 जणांच्या टोळीविरूद्ध मकोकानुसार कारवाई करण्यात आली आहे. त्यासोबतच आंदेकरच्या अनधिकृत बांधकामांवरही कारवाई करण्यासाठी पोलिसांनी महापालिकेसोबत पत्रव्यवहार केला आहे. टोळीचा आर्थिंक कणा मोडण्यासाठी पोलिसांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत. तर गुन्ह्यात मदत करणा-या प्रत्येकाविरूद्ध कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचंही पोलिसांनी सांगितलं आहे. या हत्येतील एकंदर 13 पैकी 5 आरोपी फरार आहेत. या कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यावर सहजासहजी जामीन मिळत नाही.