English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

पुणे पोलिसांची मोठी कारवाई! पुण्यातील टिपू पठाण टोळीवर मकोकाची कारवाई, 25 गंभीर गुन्हे दाखल

पुण्यात गुन्हेगारांच्या अनेक टोळ्या सक्रिय आहेत. वाढती गुन्हेगारी रोखण्यासाठी पुणे पोलिसांनी टिपू पठाण टोळीवर मकोकाची कारवाई केली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 22, 2025, 06:32 PM IST
पुणे पोलिसांची मोठी कारवाई! पुण्यातील टिपू पठाण टोळीवर मकोकाची कारवाई, 25 गंभीर गुन्हे दाखल

Pune Crime News : पुणे शहरात मागील काही दिवसांपासून गुन्हेगारी वाढत आहेत. पुण्यात गुन्हेगारांच्या अनेक टोळ्या सक्रिय आहेत. संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी पुणे पोलिसांची मोठी कारवाई केली आहे. पुण्यातील टिपू पठाण टोळीवर मकोकाची कारवाई केली जाणार आहे. या टोळीवर 25 गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुण्यातील टिपू पठाण टोळीवर पोलिसांनी मकोका अंतर्गत कारवाई केली आहे. हडपसरमधील सय्यदनगर, काळेपडळ भागात या टोळीची दहशत आहे. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी या टोळीवर मकोकाची कारवाई करण्याचे आदेश दिलेत. या टोळीचा प्रमुख टिपू पठाणवर खून, खुनाचा प्रयत्न, दहशत माजविणे, खंडणी अशा स्वरूपाचे 25 गंभीर गुन्हे दाखल आहेत.

हडपसरमधील सय्यदनगर, काळेपडळ भागात दहशत माजविणारा कुख्यात गुंड रिझवान ऊर्फ टिपू पठाणसह त्याच्या टोळीवर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) कारवाई करण्यात आली.  याबाबतचा आदेश पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिला आहे या टोळीने सय्यदनगरमधील एका जागेवर बेकायदा ताबा घेऊन पत्र्याचे शेड उभारले होते.  तक्रारदार महिलेने ताबा सोडण्यास सांगताच पठाणने 25 लाखांची खंडणी मागितली.खंडणी न दिल्यास जीवे मारण्याची धमकी दिली.या प्रकरणी काळेपडळ पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक मानसिंग पाटील यांनी पोलिस उपायुक्त डॉ. राजकुमार शिंदे यांच्याकडे ‘मकोका’ प्रस्ताव पाठविला.  अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील यांनी प्रस्तावाची पडताळणी केल्यानंतर पोलिस आयुक्तांनी त्याला मंजुरी दिली.

कुख्यात गुंड निलेश घायवळ आणि त्याच्या टोळीवर  मकोका अंतर्गत कारवाई 

पुण्यातील कोथरूड परिसरात झालेल्या मारहाणीच्या प्रकरणात कुख्यात गुंड निलेश घायवळ आणि त्याच्या टोळीवर ही मोठी कारवाई पोलिसांनी केली आहे. गुन्ह्यातील गंभीर स्वरूप लक्षात घेऊन मकोका अंतर्गत कारवाई करण्यात आलीय. या प्रकरणात सुरुवातीला 4 आरोपींना अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू होता. दरम्यान, तपासाच्या धागेदोऱ्यांवरून मुख्य सूत्रधार निलेश घायवळ याचा सहभाग स्पष्ट झाला. त्यामुळे पोलिसांनी त्याच्यावरही गुन्हा दाखल करत टोळीतील एकूण 10 जणांना आरोपी केले आहे. पोलिस आयुक्तांकडून करण्यात आलेल्या या कारवाईमुळे घायवळ टोळीला मोठा झटका बसला आहे.

पुणे पोलिसांचा आंदेकर टोळीला मोठा दणका 

पुण्यातील आयुष कोमकर हत्याप्रकरणी पुणे पोलिसांनी आंदेकर टोळीला मोठा दणका दिला आहे. कौटुंबिक वादातून नातवाचा खून घडवून आणणा-या कुख्यात बंडू आंदेकर याच्यासह 13 जणांच्या टोळीविरूद्ध मकोकानुसार कारवाई करण्यात आली आहे. त्यासोबतच आंदेकरच्या अनधिकृत बांधकामांवरही कारवाई करण्यासाठी पोलिसांनी महापालिकेसोबत पत्रव्यवहार केला आहे. टोळीचा आर्थिंक कणा मोडण्यासाठी पोलिसांनी हालचाली सुरू केल्या आहेत. तर गुन्ह्यात मदत करणा-या प्रत्येकाविरूद्ध कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचंही पोलिसांनी सांगितलं आहे. या हत्येतील एकंदर 13 पैकी 5 आरोपी फरार आहेत. या कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यावर सहजासहजी जामीन मिळत नाही. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
MCOCA action against Tipu Pathan gangPune Policepune crime newsपुणे पोलिसटिपू पठाण टोळी

इतर बातम्या

फक्त 2 तासांच्या रिहर्सलनंतर केलेला रिंकूचा डान्स विडिओ चर्...

मनोरंजन