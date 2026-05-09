/महाराष्ट्रात ड्रग्जचा मोठा साठा सापडला; 12 लाख 65 हजारांचं MD जप्त; पोलिस निरीक्षक सुट्टीवर असतानाही धडक कारवाई

स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने तब्बल 12 लाख 65 हजार रुपयांची एमडी ड्रग्ज तसंच रोख रक्कम असा एकूण 13 लाख 47 हजारांचा मुद्देमाल जप्त करत मोठी कारवाई केली आहे.
भंडारा शहरात पुन्हा एकदा अमली पदार्थांचा मोठा साठा पोलिसांच्या हाती लागला आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने तब्बल 12 लाख 65 हजार रुपयांची एमडी ड्रग्ज तसंच रोख रक्कम असा एकूण 13 लाख 47 हजारांचा मुद्देमाल जप्त करत मोठी कारवाई केली आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक शिरीष भालेराव यांना मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. पोलिस निरीक्षक सुट्टीवर असताना प्रभारी अधिकाऱ्यांनी पहिल्याच कारवाईत मोठा मुद्देमाल जप्त केल्याने जिल्ह्यात विविध चर्चांना उधाण आले आहे. दरम्यान, भंडारा जिल्ह्यात एमडी ड्रग्जची विक्री मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याचा मुद्दा काही दिवसांपूर्वी खासदारांनी उपस्थित केला होता. आता झालेल्या या कारवाईमुळे त्या आरोपांवर शिक्कामोर्तब होत असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे.
भंडारा स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाला गुप्त माहिती मिळाली होती की, भंडारा शहरात एक इसम एमडी ड्रग्ज विक्री करत आहे. त्यानंतर पोलिसांनी सापळा रचत संशयित इसमाची तपासणी केली. यावेळी आरोपी कपिल खोब्रागडे याच्याकडून तब्बल 12 लाख 65 हजार रुपयांचं एमडी ड्रग्ज जप्त करण्यात आलं. तसंच रोख रक्कम देखील जप्त केली आहे. पोलिसांनी आरोपीला तात्काळ ताब्यात घेत पुढील कारवाई सुरू केली आहे.
भंडारा जिल्ह्यात मागील काही दिवसांपासून अमली पदार्थांच्या वाढत्या जाळ्याबाबत अनेकदा प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. मात्र, स्थानिक गुन्हे शाखेकडून गेल्या दोन वर्षांत मोठी कारवाई झाली नसल्याची चर्चा होती. अशातच पोलीस निरीक्षक सुट्टीवर जाताच प्रभारी अधिकाऱ्यांनी पहिल्याच धाडीत मोठी कारवाई केल्याने आता पोलिस विभागातही या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. ह्या आरोपी वर नागपूर येथे देखील गुन्हे दाखल असून यात आणखी आरोपी वाढण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तविली आहे.
ब्रेन स्टीम्युलेट आणि फोकस वाढत असल्याच्या चुकीच्या धारणेतून तरुणाई टिकलीएवढ्या एलएसडी ड्रग्सकडे वळताना दिसत आहे. नागपूर पोलिसांनी या धोकादायक ड्रग्स पासून तरुणाईला रोखण्यासाठी शाळा महाविद्यालयांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे आणि महत्त्वाच्या सूचनाही दिल्या आहेत.
नागपूर शहर पोलिसांनी गेल्याच महिन्यात दोन महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना एलएसडी ड्रग्जसह अटक केली होती. स्टिकर फॉरमॅट असलेल हे ड्रग्स बाळगणाऱ्यावर शहरात झालेली प्रथम कारवाई होती.. याप्रकरणी सखोल पोलिसांनी सुरु केल्यानंतर धक्कादायक माहिती पुढे येत आहे एलएसडीमधील घातक नशा मेंदूवर थेट परिणाम करतो . आकाराने अतिशय छोटा असल्याने एलएसडी ड्रग्ज सहज लपवता येते.
काही मुलांना असं वाटतं आहे की हे ड्रग्स सेवन केल्यानंतर काही तासांसाठी अभ्यास करताना कॉन्सन्ट्रेशन वाढते. काही तास अजिबात झोप येत नाही,केलेला अभ्यास लक्षात राहतो अश्या प्रकारची खोटी माहिती विद्यार्थ्यांमध्ये पसरवली जातं आहे. यासंदर्भात पोलिसांनी मानसोपचार तज्ञांची मते जाणून घेतली त्यावेळी त्यांनी सुद्धा हे अत्यंत चुकीचं असल्याचं मत नोंदवलले आहे या उलट एलएसडी ड्रग्सचा उपयोग शरीरासाठी हानिकारक ठरू शकतो,