'जैन धर्मीयांच्या पर्यूषण काळात 8 दिवस मांसविक्री बंद ठेवा', भाजप नगरसेवकाची प्रशासनाकडे मागणी; नवा वाद पेटणार?

जैन धर्मीयांच्या पर्युषण पर्वाच्या पार्श्वभूमीवर मीरा-भाईंदर शहरातील मांसविक्रीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. पर्युषण काळात आठ दिवस मांसविक्रीची दुकाने बंद ठेवावीत, अशी मागणी भाजपचे नगरसेवक भरत कोठारी यांनी प्रशासनाकडे केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी महापालिका आयुक्तांकडे पत्र देत निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे. मात्र, सध्या सरकारी आदेशानुसार पर्युषण काळात केवळ दोन दिवस मांसविक्री बंद ठेवण्याची तरतूद असल्याने आठ दिवसांच्या मागणीवर प्रशासन काय निर्णय घेणार, याकडे लक्ष लागले आहे.
जैन समाजासाठी पर्युषण हे महत्त्वाचे धार्मिक पर्व मानले जाते. या काळात अहिंसा, संयम आणि जीवदया यांना विशेष महत्त्व दिले जाते. त्यामुळे या धार्मिक भावनांचा आदर राखण्यासाठी शहरातील मांसविक्री काही काळ बंद ठेवावी, अशी मागणी पुढे आली आहे. भाजप नगरसेवक भरत कोठारी यांनी याच पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडे आठ दिवसांच्या बंदची मागणी केली आहे.
भरत कोठारी यांनी 8 सप्टेंबर ते 16 सप्टेंबर या कालावधीत शहरातील मांसविक्रीची दुकाने बंद ठेवण्याची मागणी केली आहे. पर्युषण पर्वातील संपूर्ण कालावधी लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात यावा, अशी त्यांची भूमिका आहे. यासाठी महापालिका प्रशासनाने आवश्यक आदेश काढावेत, अशी मागणी आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
आठ दिवस मांसविक्री बंद ठेवण्याच्या मागणीमागे धार्मिक भावनांसोबत सामाजिक संदेशाचाही मुद्दा मांडण्यात आला आहे. पर्युषण काळात जैन समाजाकडून जीवदया आणि अहिंसेचे पालन केले जाते. या काळात मांसविक्रीला तात्पुरती बंदी घातल्यास जैन समाजाच्या धार्मिक भावनांचा आदर होईल, असे कोठारी यांचे म्हणणे आहे.
या मागणीतील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सरकारी आदेशानुसार पर्युषण काळात दोन दिवस मांसविक्री बंद ठेवण्याची तरतूद असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे आठ दिवस बंदची मागणी ही सध्याच्या तरतुदीपेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे प्रशासनाला स्थानिक पातळीवर नेमका कोणता निर्णय घेता येतो, याबाबतही उत्सुकता आहे.
नगरसेवक भरत कोठारी यांनी महापालिका आयुक्तांकडे मागणी केली असली तरी अंतिम निर्णय प्रशासनाच्या पातळीवर होणार आहे. मांसविक्री बंदीचा कालावधी वाढवायचा की विद्यमान सरकारी निर्देशांनुसारच कारवाई करायची, याबाबत प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात महापालिका काय आदेश काढते, याकडे शहरातील नागरिकांचे लक्ष आहे.
मांसविक्री बंदीचा कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचा परिणाम मांसविक्री व्यवसाय करणारे दुकानदार, विक्रेते आणि ग्राहकांवर होऊ शकतो. त्यामुळे प्रशासनाला धार्मिक भावनांचा आदर राखतानाच विविध समाजघटकांचे हित, व्यवसायाचे अधिकार आणि लागू असलेले सरकारी नियम यांचाही विचार करावा लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर निर्णय घेताना प्रशासनासमोर संतुलन साधण्याचे आव्हान असेल.
मीरा-भाईंदरमध्ये यापूर्वीही मांसविक्री बंदीच्या कालावधीवरून राजकीय आणि सामाजिक चर्चा झाल्या आहेत. आता पर्युषण पर्वासाठी आठ दिवसांच्या बंदची मागणी पुढे आल्याने हा विषय पुन्हा तापण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाने घेतलेला निर्णय आणि त्यानंतर विविध राजकीय व सामाजिक संघटनांच्या प्रतिक्रिया यामुळे प्रकरणाला पुढील काळात वेगळे वळण मिळू शकते. सध्या मात्र दोन दिवसांची विद्यमान तरतूद आणि आठ दिवसांची नवी मागणी यामधील फरक हा या वादाचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.