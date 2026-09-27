/बदलापूर–कर्जत, कल्याण–कसारा 3 री व 4 थी रेल्वे लाईन, दिवा–वसई–पनवेल थेट कनेक्टिव्हिटी; ठाणे-मुंबई परिसरातील 48 प्रवासी संघटनांची मोठी मागणी

रेल्वे प्रवासी संघटन : ठाणे-मुंबई परिसरातील रेल्वे प्रवासी संघटनांच्या 48 संघटनांच्या प्रतिनिधींची भाजपचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांची डोंबिवली जिमखाना येथे सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी मुंबई उपनगरीय रेल्वेची क्षमता, सुरक्षितता आणि थेट कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यासह प्रवाशांच्या विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
प्रवासी संघटनांनी यावेळी कळवा–ऐरोली रेल्वे लिंक तातडीने पूर्ण करणे, बदलापूर–कर्जत तसेच कल्याण–कसारा मार्गावरील 3 री व 4 थी रेल्वे लाईन प्रकल्पांना गती देणे, ठाणे–कर्जत/कसारा शटल सेवा सुरू करणे, आधुनिक सिग्नलिंग प्रणालीद्वारे लोकलमधील हेडवे कमी करणे, दिवा–वसई–पनवेल थेट कनेक्टिव्हिटी वाढवणे आणि कल्याण जंक्शनसह सीएसएमटीपर्यंतच्या रेल्वे पायाभूत सुविधांची क्षमता वाढवणे आदी मागण्या मांडल्या.
या मागण्यांसंदर्भातील सविस्तर निवेदन स्वीकारत रविंद्र चव्हाण यांनी चर्चेस सकारात्मक प्रतिसाद दर्शवला . प्रवाशांच्या प्रश्नांबाबत शासनस्तरावर आवश्यक तो पाठपुरावा करून हे प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले. तसेच रेल्वेची क्षमता वाढवणे, प्रवाशांना अधिक सुरक्षित व थेट प्रवासाची सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि प्रलंबित प्रकल्पांना गती देणे यासाठी संबंधित स्तरावर पाठपुरावा करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.
यावेळी कल्याण-डोंबिवलीचे उपमहापौर राहुल दामले, भालचंद्र लोहकरे, नवरे काका, मधुताई कोटियन, लताताई आरगडे, नंदकुमार देशमुख, अनिताताई, वंदनाताई सोनवणे, सिद्धेश देसाई, अनिकेत घमंडी यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
डोंबिवली आणि कल्याण दरम्यान कचो, रे परिसरात धावत्या लोकलमध्ये पडून एक महिला जखमी झाल्याची घटना 24 सप्टेंबर रोजी घडली. या महिलेला उपचारासाठी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे सीएसटी अंबरनाथ लोकल मधून ही महिला पडल्याची प्राथमिक माहिती आहे . गावदेवी मंदिर परिसरात भाविक गणेश विसर्जन साठी रेल्वे ट्रॅक ओलांडून जातात त्यामुळे या ठिकाणी पोलीस बंदोबस्त असतात. पोलीस असल्याने महिला लोकल मधून पडली आहे पोलिसांनी हे बघितलं तिला उपचारासाठी पुढे हॉस्पिटल मध्ये पाठवण्यात आले आहेत महिला ट्रेन मधून महिला कशी पडली आहे याचा तपास आता पोलिसांनी सुरू केला.
दिवाळी आणि छठ उत्सवासाठी विशेष रेल्वेगाड्या सोडण्यात येणार आहे.. 418 विशेष ट्रेन चालवण्याची मध्य रेल्वेने घोषणा केलीयं... सीएसएमटी, हडपसरवरुन गोरखपूरसाठी विशेष रेल्वे सोडणारेय.. यासाठी आरक्षण सुरु झाले आहे.