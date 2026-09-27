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बदलापूर–कर्जत, कल्याण–कसारा 3 री व 4 थी रेल्वे लाईन, दिवा–वसई–पनवेल थेट कनेक्टिव्हिटी; ठाणे-मुंबई परिसरातील 48 प्रवासी संघटनांची मोठी मागणी

 ठाणे-मुंबई परिसरातील 48 प्रवासी संघटनांच्या प्रतिनिधींची रविंद्र चव्हाण यांच्यासोबत बैठक झाली. या बैठकीत लोकल रेल्वे प्रवाशांच्या विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 27, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Sep 27, 2026, 04:35 PM IST
बदलापूर–कर्जत, कल्याण–कसारा 3 री व 4 थी रेल्वे लाईन, दिवा–वसई–पनवेल थेट कनेक्टिव्हिटी; ठाणे-मुंबई परिसरातील 48 प्रवासी संघटनांची मोठी मागणी

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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