/मॅट्रिमोनी साईटवर ओळख, प्रेम अन् मग लग्नाचं आश्वासन..., इंजिनिअर तरूणाचे 1.11 कोटी घेऊन तरूणी...पुण्यातील धक्कादायक घटना

पुण्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका उच्चशिक्षित इंजिनिअरची मॅट्रिमोनी साईटवर ओळख झालेल्या तरुणीने कोटींची फसवणूक केली आहे. या प्रकरणाची कोंढवा पोलिसांकडून सखोल तपास करण्यात येत असून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी तरुणाने सांगितलं की, 2021 मध्ये एका प्रसिद्ध विवाहविषयक वेबसाईटवर पुण्यातील तरुणाची कर्नाटकातील महिलेशी ओळख झाली. या ओळखीनंतर सोशल मिडिया किंवा चॅटवर नियमित बोलण सुरु झालं. या बोलण्यातून पुढे त्यांच्यामध्ये प्रेम झालं. या महिलेने त्या तरुणाला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढलं होतं. आता तिने त्याला आपण लवकरच लग्न करु असं आश्वासन देऊन त्याला फसवलं. पण हा तरुण त्या महिलेच्या प्रेमात अडकला होता. तिच्या प्रत्येक बोलण्यावर विश्वास ठेवला.
तो आपल्या प्रेमात वेडा झाला आणि तो आपल्या प्रत्येक गोष्टीवर विश्वास ठेवतोय हे हेरून महिलेने आपला डाव खेळला. आपल्याला एक नवीन पेट्रोल पंपं सुरू करायच आहे आणि त्याकरिता भल्यामोठ्या रक्कमेची गरज असल्याचे तिने सांगितलं. आपल्या भविष्यातील जोडीदाराला मदत करावी आणि तिच्या व्यवसायात हातभार लावावा म्हणून काही शंकाकुशंका न येऊ देतात त्याने तिला वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये 1 कोटी 11 लाख महिलेच्या बँकेत जमा केले.
एवढी मोठी रक्कम हातात आल्यानंतर तिने पेट्रोल पंप सुरू करत असल्याची कोणतीच हालचाल दिसली नाही. तरुणाने याबद्दल विचारलं तेव्हा ती महिला काम उडवाउडवीची आणि थातुरमातुर उत्तरं देत होती. शेवटी तिचं सतत हे असं बोलणं आणि टाळाटाळ करण्यामुळे तरुणाला संशय आला. मग त्याने आपली रक्कम मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
तरुण सतत त्या महिलेच्या मागे लागला तेव्हा जाऊन तिने 13 लाख 18 हजार परत केले. पण उरलेली रक्कम 97.82 लाख देण्यास तिने स्पष्ट नकार दिला. आता तरुणाच्या लक्षात आलं आपली फसवणूक झाली आहे. यानंतर तरुणाने पुण्यातील कोंढवा पोलीस स्टेशनला धाव घेतली आणि त्या महिलेविरोधात तक्रार दाखल केली.