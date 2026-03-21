Mega Block : प्लॅटफॉर्म विस्तारासाठी मध्यरेल्वेवर 10 तासांचा ब्लॉक; रविवारी प्रवाशांचा होणार खोळंबा

Mega Block : ठाणे आणि डोंबिवली स्थानकांवरील प्लॅटफॉर्मच्या विस्ताराचे काम हाती घेण्यात आले आहे. यासाठी मध्यरेल्वेवर 10 तासांचा ब्लॉक घेण्यात येणार असून शनिवारी रात्री 12 वाजल्यापासून रविवारी सकाळी 10 वाजेपर्यंत विशेष ब्लॉक असणार आहे. तर रविवारी ट्रान्स हार्बर मार्गावर सुद्धा चार तासांचा मेगा ब्लॉक घेण्यात येईल. 

पूजा पवार | Updated: Mar 21, 2026, 06:58 AM IST
Mega Block News : मध्य रेल्वेच्या उपनगरीय स्थानकांवर 15 डब्यांच्या लोकल थांबणे सोयीचे व्हावे या दृष्टीने ठाणे आणि डोंबिवली स्थानकांवरील प्लॅटफॉर्मच्या विस्ताराचे काम हाती घेण्यात आले आहे. यासाठी शनिवारी रात्री 12 वाजल्यापासून रविवारी सकाळी 10 वाजेपर्यंत विशेष ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यावेळी अनेक लोकल गाड्या रद्द असणार असून तर काही लोकल धीम्या मार्गाऐवजी जलद मार्गावर वळवण्यात येणार आहेत.

रेल्वे वाहतुकीत कसे होणार बदल : 

ब्लॉक कालावधीत कल्याणवरून सुटणाऱ्या धीम्या लोकल जलद मार्गावर वळवण्यात येतील. त्यामुळे ठाकुर्ली आणि कोपर येथे थांबा नसणार आहे. पुढे दिवा-ठाणे दरम्यान पुन्हा धीम्या मार्गावर लोकल आणल्या जातील. ठाणे मुलुंडदरम्यानही काही गाड्या जलद मार्गावर वळवण्यात येणार आहेत.

डोंबिवली गाड्या रद्द : 

मेगा ब्लॉक कालावधीत डोंबिवली येथे सुरू/समाप्त होणाऱ्या सर्व गाड्या रद्द, ब्लॉक कालावधीत मुलुंड-ठाणे आणि दिवा-कल्याण दरम्यान अप/डाउन सर्व उपनगरीय सेवा रद्द असणार आहेत.  शनिवारी रात्री उशिरा सुरू होणाऱ्या गाड्यांपासून ते रविवारी सकाळी ९ वाजेपर्यंतच्या काही सेवांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. या कालावधीत कल्याणहून सुटणाऱ्या अप धीम्या गाड्यांना अप जलद मार्गावर वळवण्यात येणार असून, त्या पुढे ठाणे-मुलुंडदरम्यान पुन्हा धीम्या मार्गावर आणल्या जातील, अशी माहिती देण्यात आली.

ट्रान्स हार्बर मार्गावर उद्या मेगा ब्लॉक : 

मध्य रेल्वेच्या ठाणे आणि वाशी/नेरुळ स्थानकांदरम्यान 'ट्रान्स हार्बर मार्गावर रविवारी मेगा ब्लॉक असणार आहे. हा मेगा ब्लॉक अप आणि डाऊन मार्गावर सकाळी 11: 10 ते दुपारी 4: 10 वाजेपर्यंत असेल. या कालावधीत वाशी/नेरुळ आणि ठाणे स्थानकांदरम्यान 'अप' आणि 'डाऊन' ट्रान्स-हार्बर मार्गावरील सेवा रद्द राहतील. तर दुपारी 4: 10 नंतर सेवा सुरळीत सुरू राहणार आहे, असे रेल्वे प्रशासनाने कळविले आहे.

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

