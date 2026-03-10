महाराष्ट्रात मेगाभरती, 3 महिन्यात भरणार 5 हजार 412 पदे; मुख्यमंत्री फडणवीसांची मान्यता!

Maharashtra Mega Bharti: महाराष्ट्रात लवकरच मोठ्या प्रमाणात पदभरती होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या पदभरतीला मान्यता दिली आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत ही घोषणा केली. ही पदभरती मुख्यतः विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील रिक्त पदांसाठी आहे. राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांपासून रिक्त असलेली पदे भरण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आलाय. यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारेल आणि विद्यार्थ्यांना चांगले मार्गदर्शन मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.
प्राध्यापक भरतीची प्रक्रिया पारदर्शक आणि जलद गतीने पूर्ण केली जाईल, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले. या घोषणेमुळे शिक्षण क्षेत्रातील बेरोजगारांना मोठा दिलासा मिळालाय. ही पदभरती जून महिन्यापूर्वी पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे, ज्यामुळे नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी नवीन प्राध्यापक नेमले जाणार आहेत.
या मेगापदभरतीत एकूण 5 हजार 412 प्राध्यापकांची नेमणूक केली जाणार आहे. ही पदे सहायक प्राध्यापक, प्राध्यापक आणि इतर पदांसाठी आहेत. राज्यातील विविध विद्यापीठे जसे की मुंबई विद्यापीठ, पुणे विद्यापीठ, नागपूर विद्यापीठ, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ आदींमध्ये ही पदे रिक्त आहेत. एकूण रिक्त पदांची संख्या 93 हजारांपेक्षा जास्त आहे, त्यापैकी 99.92 टक्के पदे सहायक प्राध्यापकांची आहेत. याशिवाय, 4092 पदे प्राध्यापकांची आणि 232 पदे सहयोगी प्राध्यापकांची आहेत. ही पदभरती UGC नियमांनुसार केली जाईल, ज्यात आरक्षण धोरणाचा समावेश आहे. राज्यातील 400 पेक्षा जास्त महाविद्यालयांमध्ये ही प्रक्रिया राबवली जाईल.
विधान परिषदेत अभिजित वंजारी यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर देताना चंद्रकांत पाटील यांनी प्राध्यापक भरतीसंदर्भात उत्तर दिले. वंजारी यांनी राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमधील रिक्त पदांबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. गेल्या काही वर्षांपासून ही पदे रिक्त असल्याने शिक्षणावर परिणाम होतोय. आता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या पदभरतीला तातडीने मान्यता दिलीय, असे चंद्रकांत पाटील म्हणाले. पदभरती प्रक्रिया जूनपूर्वी पूर्ण करण्यासाठी विशेष टीम नेमली जाणार आहे. या चर्चेत इतर सदस्यांनीही शिक्षणातील सुधारणांबाबत मत व्यक्त केले.
पदभरतीची प्रक्रिया UGC आणि राज्य सरकारच्या नियमांनुसार राबवली जाईल. उमेदवारांना NET/SET किंवा PhD सारख्या पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. आरक्षणानुसार SC, ST, OBC आणि EWS वर्गांसाठी पदे राखीव आहेत. एकूण रिक्त पदांपैकी 60-80 टक्के पदे सहायक प्राध्यापकांसाठी आहेत.
ही प्रक्रिया ऑनलाइन अर्ज, लेखी परीक्षा आणि मुलाखतीद्वारे पूर्ण केली जाईल. पाटील यांनी सांगितले की, 9 फेब्रुवारी 2026 पासून ही प्रक्रिया सुरू झाली असून जूनपर्यंत पूर्ण होईल. यामुळे राज्यातील शिक्षण संस्थांना मजबूत मनुष्यबळ मिळेल आणि विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात सुधारणा होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय. या पदभरतीमुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडेल. हजारो बेरोजगार तरुणांना नोकरीची संधी मिळेल. याशिवाय, विद्यापीठांची गुणवत्ता वाढेल आणि संशोधनाला चालना मिळू शकणार आहे.