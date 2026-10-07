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बापरे... मध्य रेल्वेवर एवढा मोठा मेगाब्लॉक की अतिरिक्त ST बस सोडणार! नेमका कुठून कुठे आणि किती दिवस असणार हा ब्लॉक जाणून घ्या

मध्य रेल्वेच्या आसनगाव-कसारा तिसऱ्या रेल्वे लाईन प्रकल्प आणि यार्ड विस्तारीकरणाच्या कामामुळे 12 दिवसांचा मेगाब्लॉक आयोजित करण्यात आला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 07, 2026, 10:35 AM IST|Updated: Oct 07, 2026, 10:37 AM IST
बापरे... मध्य रेल्वेवर एवढा मोठा मेगाब्लॉक की अतिरिक्त ST बस सोडणार! नेमका कुठून कुठे आणि किती दिवस असणार हा ब्लॉक जाणून घ्या
Image Credit: Megablock update 12 day mega block on the Kasara railway line from October 7 to 18

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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