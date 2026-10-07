/बापरे... मध्य रेल्वेवर एवढा मोठा मेगाब्लॉक की अतिरिक्त ST बस सोडणार! नेमका कुठून कुठे आणि किती दिवस असणार हा ब्लॉक जाणून घ्या

आजपासून मध्य रेल्वे 12 दिवसांचा मेगाब्लॉक आयोजित करणार आहे. 7 ते 18 ऑक्टोबर दरम्यान मेगाब्लॉक असणार आहे. या मेगाब्लॉकदरम्यान आसनगाव ते कसारा लोकल बंद राहणार आहेत. तिसऱ्या मार्गिकेच्या कामामुळे हा मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. सीएसएमटी वरून फक्त आसनगाव पर्यंतच ट्रेन धावणार आहेत. त्यामुळं कसारा येथील प्रवाशांचे हाल होणार आहे. इतकंच नव्हे तर ब्लॉकदरम्यान शहापूर आगारातून जादा एसटी बसेस सोडणार.
मध्य रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. आसनगाव ते कसारा दरम्यान तिसऱ्या मार्गिकेचे काम सुरू असल्याने आजपासून म्हणजेच 7 ऑक्टोबर ते 18 ऑक्टोबर या 12 दिवसांसाठी मोठा मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे.
या मेगाब्लॉकमुळे आसनगाव ते कसारा दरम्यान धावणाऱ्या सर्व लोकल आणि काही एक्सप्रेस गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. सीएसएमटीवरून सुटणाऱ्या गाड्या आता फक्त आसनगावपर्यंतच धावणार आहेत. त्यामुळे दररोज कसारा, इगतपुरीकडे जाणाऱ्या आणि तिथून मुंबईकडे येणाऱ्या हजारो प्रवाशांचे मोठे हाल होणार आहेत. ऑफिस, कॉलेज आणि नोकरदार प्रवाशांना याचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे.
दरम्यान, प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी शहापूर एसटी आगारातून कसारा ते इगतपुरी आणि कसारा ते आसनगाव दरम्यान जादा बसेस सोडण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे. प्रवाशांनी 12 दिवसांसाठी पर्यायी मार्गाचा वापर करावा, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
मेगाब्लॉकचा थेट फटका नाशिककर आणि उत्तर महाराष्ट्रातील प्रवाशांना बसणार असून 6 महत्त्वाच्या गाड्या पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्या आहेत. रद्द झालेल्या गाड्यांमध्ये मुंबई-शिर्डी वंदे भारत, मनमाड-मुंबई एक्स्प्रेस, आणि मुंबई-धुळे एक्स्प्रेस यांसारख्या प्रमुख गाड्यांचा समावेश आहे. ब्लॉकच्या काळात नांदेड-मुंबई वंदे भारत गाडी मुंबईला न जाता नाशिकरोड स्थानकावरच थांबविण्यात (शॉर्ट टर्मिनेट) येईल, तसेच अनेक लांब पल्ल्याच्या गाड्यांचे मार्ग वळवण्यात आले आहेत.
कल्याण ते कसारा तिसऱ्या मार्गिकेच्या कामासाठी मध्य रेल्वेने 7 ते 18 ऑक्टोबर दरम्यान कसारा ते आसनगाव रेल्वे स्थानकांच्या दरम्यान विशेष मेगा ब्लॉक जाहीर केला आहे. या मेगाब्लॉकच्या कालावधीत कसारा, नाशिकडे जाणाऱ्या प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये म्हणून महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने शहापूर, कल्याण, इगतपुरी एसटी आगारातून विशेष बस सोडण्याचे नियोजन केले आहे. कसारा ते आसनगाव रेल्वे स्थानक, आसनगाव ते नाशिक अशा या बस प्रवासी गर्दीप्रमाणे धावणार आहेत.