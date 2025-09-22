मेहबूब शेख यांचा गोपीचंद पडळकरंना इशारा,'हॉटेल सोनीमधील डेटा....'

भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यावर चहुबाजुंनी टिका होत आहे. सोमवारी सांगलीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी जितेंद्र आव्हाडांप्रमाणेच युवा नेते मेहबूब शेख यांनी गोपीचंद पडखळकरांवर सडकून टीका केली आहे. 'हॉटेलचा डेटा काढायला लावू नका...' असं म्हणत मेहबूब शेख यांची पडखळकरांवर गंभीर आरोप केले आहेत.
जयंत पाटील यांच्या कुटुंबाबाबत वापरलेल्या अपशब्दांच्या निषेधार्थ हा मोर्चा काढण्यात आला होती. मेहबूब शेख यांनी पडळकरांची तुलना कुत्र्यासोबत केली आहे. शेख म्हणतात की, बीडमध्ये कुत्र्याचे तीन प्रकार आहेत. साधा कुत्रा, पिसाळलेला कुत्रा आणि खर्जुला कुत्रा. तसा हा खर्जुला कुत्रा आहे", अशी टीका मेहबूब शेख यांनी केली.
जयंत पाटला तुझ्या सारखा भिकारी अवलाद गोपीचंद पडळकरची नाही. माझ्यात कार्यक्रम करायची ती धमक आहे. तुझ्यासारखी ती अवलाद नाही. जयंत पाटील हा बिनडोक माणूस असून त्याला काही अक्कल नाही. जयंत पाटील हे स्वर्गीय राजारामबापू पाटील यांची औलाद आहेत, असे वाटत नाही अशा खालच्या पातळीवर जाऊन टीका केली होती.
"हा जयंत पाटील यांच्या आईबद्दल बोलतो. पण जयंत पाटील यांना शिवीगाळ देणं हा केवळ एक बहाणा आहे, असं म्हणत मेहबूब शेख यांनी आरोप केले आहेत. खरंतर अवधूत वडारच्या आत्महत्येच्या घटनेला लपवायचं आहे. अवधूत वडारची आत्महत्या का झाली? गोपीचंद पडळकर यांच्या पीएने अवधूत वडारला मारहाण केली. बोगस बिलं लिहायला लावली. एका जिल्हा परिषद सदस्याने दमदाटी केली. त्यामुळे अवधूत वडारने आत्महत्या केली", असा आरोप मेहबूब शेख यांनी केला.
भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या विरोधात आज सांगलीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चावेळी पक्षाचे युवा नेते मेहबूब शेख यांनी गोपीचंद पडळकर यांच्यावर सडकून टीका केली. विशेष म्हणजे यावेळी मेहबूब शेख यांनी गोपीचंद पडळकर यांना मोठा इशारा दिला. सांगली, कोल्हापूर आणि कराडमधील हॉटेलचा डेटा आपल्याला काढायला लाऊ नको, असा मोठा इशारा मेहबूब शेख यांनी गोपीचंद पडळकर यांना दिला. यावेळी मेहबूब शेख यांनी गोपीचंद पडळकर यांच्यावर अतिशय गंभीर आरोपदेखील केले.
