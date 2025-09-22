मेहबूब शेख यांचा गोपीचंद पडळकरंना इशारा,'हॉटेल सोनीमधील डेटा....'

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
जयंत पाटील यांच्या कुटुंबाबाबत वापरलेल्या अपशब्दांच्या निषेधार्थ हा मोर्चा काढण्यात आला होता. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Sep 22, 2025, 11:10 PM IST
भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्यावर चहुबाजुंनी टिका होत आहे. सोमवारी सांगलीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी जितेंद्र आव्हाडांप्रमाणेच युवा नेते मेहबूब शेख यांनी गोपीचंद पडखळकरांवर सडकून टीका केली आहे. 'हॉटेलचा डेटा काढायला लावू नका...' असं म्हणत मेहबूब शेख यांची पडखळकरांवर गंभीर आरोप केले आहेत. 

जयंत पाटील यांच्या कुटुंबाबाबत वापरलेल्या अपशब्दांच्या निषेधार्थ हा मोर्चा काढण्यात आला होती. मेहबूब शेख यांनी पडळकरांची तुलना कुत्र्यासोबत केली आहे. शेख म्हणतात की, बीडमध्ये कुत्र्याचे तीन प्रकार आहेत. साधा कुत्रा, पिसाळलेला कुत्रा आणि खर्जुला कुत्रा. तसा हा खर्जुला कुत्रा आहे", अशी टीका मेहबूब शेख यांनी केली.

(हे पण वाचा - 'त्यावेळी महाराष्ट्र पेटला होता, तशीच...'; जितेंद्र आव्हाड गोपीचंद पळकरांना थेट सांगलीतून भिडले) 

पडळकरांची जयंत पाटलांवर टीका 

जयंत पाटला तुझ्या सारखा भिकारी अवलाद गोपीचंद पडळकरची नाही. माझ्यात कार्यक्रम करायची ती धमक आहे. तुझ्यासारखी ती अवलाद नाही. जयंत पाटील हा बिनडोक माणूस असून त्याला काही अक्कल नाही. जयंत पाटील हे स्वर्गीय राजारामबापू पाटील यांची औलाद आहेत, असे वाटत नाही अशा खालच्या पातळीवर जाऊन टीका केली होती. 

आरोप करुन आरोप झाकण्याचा प्रयत्न 

"हा जयंत पाटील यांच्या आईबद्दल बोलतो. पण जयंत पाटील यांना शिवीगाळ देणं हा केवळ एक बहाणा आहे, असं म्हणत मेहबूब शेख यांनी आरोप केले आहेत. खरंतर अवधूत वडारच्या आत्महत्येच्या घटनेला लपवायचं आहे. अवधूत वडारची आत्महत्या का झाली? गोपीचंद पडळकर यांच्या पीएने अवधूत वडारला मारहाण केली. बोगस बिलं लिहायला लावली. एका जिल्हा परिषद सदस्याने दमदाटी केली. त्यामुळे अवधूत वडारने आत्महत्या केली", असा आरोप मेहबूब शेख यांनी केला.

भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या विरोधात आज सांगलीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चावेळी पक्षाचे युवा नेते मेहबूब शेख यांनी गोपीचंद पडळकर यांच्यावर सडकून टीका केली. विशेष म्हणजे यावेळी मेहबूब शेख यांनी गोपीचंद पडळकर यांना मोठा इशारा दिला. सांगली, कोल्हापूर आणि कराडमधील हॉटेलचा डेटा आपल्याला काढायला लाऊ नको, असा मोठा इशारा मेहबूब शेख यांनी गोपीचंद पडळकर यांना दिला. यावेळी मेहबूब शेख यांनी गोपीचंद पडळकर यांच्यावर अतिशय गंभीर आरोपदेखील केले.

"लोकनेते राजाराम बापू पाटील आणि जयंत पाटील यांच्याबद्दल अपशब्द वापरल्याच्या निषेधार्थ हा मोर्चा आहे. आमच्या मराठवाड्यात कुत्र्यांमध्ये तीन प्रकार आहेत. भाजपवाले म्हणतात गावाकडची भाषा आहे. खेड्यातले आहेत. आम्ही त्यापेक्षा जास्त खेड्यातले आहेत. आमच्या बीडमध्ये कुत्र्याचे तीन प्रकार आहेत. साधा कुत्रा, पिसाळलेला कुत्रा आणि खर्जुला कुत्रा. तसा हा खर्जुला कुत्रा आहे", अशी टीका मेहबूब शेख यांनी केली.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

