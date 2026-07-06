मोकाट श्वानांनी घेतला नाशिककराचा बळी; पालिकेचा 20 कोटींचा खर्च पाण्यात?

नाशिकच्या सिडको भागातील पांडव नगरीत मोकाट श्वानांच्या हल्ल्यात 53 वर्षीय राजकुमार कनोजिया या नागरिकाचा दुर्दैवी मृत्यू झालाय.या घटनेमुळे नाशिक महानगरपालिकेच्या श्वान निर्बीजीकरण मोहिमेवर आणि त्यावर झालेल्या 20 कोटींच्या खर्चावर आता गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जातोय.
नाशिकच्या खुटवड नगर परिसरात गेल्या 25 वर्षांपासून लॉन्ड्री चालवणारे राजकुमार कनोजिया, 25 जूनला पहाटे साडेपाच वाजता दुकान उघडत असताना ६ ते ७ मोकाट श्वानांनी त्यांच्यावर हल्ला चढवलाय.या श्वानांनी कनोजिया यांच्या शरीरावर तब्बल 47 ते 48 वेळा चावा घेतला.सुमारे ३५ मिनिटे हा थरार सुरू होता. गंभीर जखमी कनोजिया यांचा नऊ दिवसांच्या उपचारांनंतर जिल्हा रुग्णालयात मृत्यू झाला.घरातील कर्ता पुरुष गेल्याने कनोजिया कुटुंबासमोर आता उदरनिर्वाहाचा मोठा प्रश्न निर्माण झालाय.
आयटीआय सिग्नल ते कामटवाडे परिसरात रस्त्यांवर उघड्यावर होणाऱ्या मांस विक्रीमुळे या भागातील श्वान आक्रमक झाले असून त्यांची संख्या कमालीची वाढली आहे.विशेष म्हणजे, श्वानांच्या निर्बीजीकरणावर महापालिकेने तब्बल २० कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला आहे. मात्र, तरीही श्वानांचा सुळसुळाट कायम असल्याने या निधीच्या विनि-योगावर आणि मनपाच्या कुचकामी पथकावर नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केलायय.
दरम्यान, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत नाशिकच्या महापौर हिमगौरी अडके यांनी दोषी कंत्राटदारांवर कडक कारवाई करण्याचे आदेश दिलेत.तर येत्या महासभेत हा प्रश्न मांडून पीडित कुटुंबाला आर्थिक मदत देण्याचे आश्वासन त्यांनी दिलेय.निर्बीजीकरणावर २० कोटी खर्च होऊनही जर नागरिकांचा जीव जात असेल, तर या गंभीर हलगर्जीपणाला जबाबदार कोण? महापौर आता दोषींवर काय कारवाई करतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेय.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील प्रमुख जिल्हाधिकारी आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी संवाद साधून राज्यातील पावसाचा आढावा घेतला. या आपत्कालीन बैठकीनंतर मुख्यमंत्री म्हणाले की, पुढील काही तास राज्यासाठी अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचे आहेत. नाशिकमध्ये मंगळवारी (७ जुलै) ढगफुटी होण्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. त्र्यंबकेश्वर परिसरावर निसर्गाचे रौद्ररुप दिसण्याची शक्यता आहे. या इशारानंतर नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर अलर्ट मोडवर आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, त्या प्रकारचे निर्देश आपल्याला प्राप्त झालेले आहेत. ही मोठी ढगफुटी असू शकते, जवळपास 300 मिमी पाऊस ढगफुटीमुळे या भागात होऊ शकते, असा अंदाज आहे. नाशिकच्या बऱ्याच मोठ्या भागात ढगफुटी होऊ शकते, त्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासनाने तयारी केलीय. नाशिक शहर किंवा नाशिक जिल्हा या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारे ढगफुटीमुळे जी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, त्याची पडताळणी करून बऱ्याचशा उपायोजना करण्यात आल्या आहेत. यावर आपल्याला अतिशय करडी नजर ठेवावी लागणार आहे, असंही ते यावेळी म्हणालेत.