English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • महाराष्ट्र बातम्या
  • उष्ट्या आणि शिळया अन्नापासून बायोगॅसची निर्मिती, LPG शिवाय दररोज सुमारे 50 हून अधिक जणांचा स्वयंपाक

उष्ट्या आणि शिळया अन्नापासून बायोगॅसची निर्मिती, LPG शिवाय दररोज सुमारे 50 हून अधिक जणांचा स्वयंपाक

देशभरातील हॉटेल्स एलपीजीच्या तुटवड्यामुळे बंद झाले असताना, जळगावात एक मेस चालक बायोगॅसचा वापर करून दररोज 50हून अधिक जणांचा स्वयंपाक करतात. तसेच जेवणाचे दरही वाढवले नाही.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 26, 2026, 07:31 PM IST
उष्ट्या आणि शिळया अन्नापासून बायोगॅसची निर्मिती, LPG शिवाय दररोज सुमारे 50 हून अधिक जणांचा स्वयंपाक

वाल्मिक जोशी, झी मीडिया, जळगाव: आखातातलं युद्ध पेटलं मात्र राज्यात अनेकांना जेवण मिळनासं झालं. गॅस सिलिंडर,  प्रामुख्यानं व्यावसायिक गॅस सिलिंडर मिळत नसल्यानं अनेक हॉटेल्स बंद आहेत.  खानावळी बंद पडल्या आहेत. परिणामी त्यावर अवलंबून असणाऱ्या प्रत्येकाला आता करायचं काय? असा प्रश्न भेडसावतोय. राज्यातल्या अनेक भागात गॅस सिलिंडरसाठी गर्दी झालीय. मात्र जळगावात अनिल भोळेंनी बायोगॅस प्रकल्प साकारलाय. 2006 ला त्यांनी हा प्रकल्प सुरू केला. त्यामुळे लागणाऱ्या गॅस सिलिंडर्सच्या संख्येत घट झाली. आता या गॅसटंचाईच्या संकटातही त्यांना निर्धास्तपणे 50 हून अधिक जणांचा स्वयंपाक बनवता येतोय. उष्टं आणि शिळ्या अन्नाचा वापर करून ते बायोगॅस निर्मिती करतात.

Add Zee News as a Preferred Source

 

जळगावात भोळेंचा बायोगॅसचा यशस्वी प्रकल्प

गेल्या अनेक वर्षांपासून ते स्वत:चं बायोगॅसची निर्मिती करत आहेत, असं त्यांच्या नातेवाईकांनी सांगितलं. गॅसटंचाईच्या अनेक खानावळी बंद झाल्या. काही काळ्या बाजारातून चढ्या दरानं गॅस सिलिंडर घेत असल्यानं त्यांनी आपल्या जेवणाचे, खाद्यपदार्थांचे दरही वाढवलेत. खानावळीवर अवलंबून असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही अधिक पैसे मोजावे लागत आहेत. मात्र भोळेंच्या खानावळीत विद्यार्थ्यांना पहिल्याच दरात जेवण मिळत असल्यानं ते समाधानी आहेत. महिनाभर त्यांना 80 मुलांचे जेवण बनविण्यासाठी 6 सहा सिलेंडर लागायचे मात्र आता हा बायोगॅस प्रकल्प तयार केल्यापासून सिलेंडरची कमी आवश्यकता भासते. 

 

बायोगॅस प्रकल्प साकारण्यासाठी उभारण्यासाठी लागला कमी खर्च

सयंत्र तयार करण्यासाठी दोन हजार लीटरची एक व दुसरी पंधरा हजार लीटर क्षमतेची पाण्याची टाकी, तसेच पाईप व अन्य साहित्य वापरलेले आहे. गॅसचे प्रेशर मिळावे म्हणून ठेवलेल्या टाकीवर जुने टायर ठेवले आहे. या साहित्यासाठी 2006 मध्ये 25 हजार रुपये खर्च लागला होता. या संयत्रात दररोज पातळ केलेले उष्टे व शिळे अन्न टाकून त्यात दहा ते पंधरा लिटर पाणी ओतावे लागते. दिवसाला दररोज 750 ग्राम मिथेन गॅस मिळतो या गॅस पासून दुर्गंधी पसरत नाही व कुठलाही ज्वलनशील गॅस नाही आहे अशा भावना खानावळ चालक अनिल भोळे यांनी व्यक्त केल्या असून हा प्रकल्प तयार करून ते स्वावलंबी झाले आहेत.

 

बायोगॅसचा वापर सुरू केल्यास दुसऱ्या देशावरील अवलंबित्व कमी होईल

गॅस टंचाई निर्माण झाल्याने अनेकांचे उद्योग व्यवसाय संकटात सापडले अनेकांना काळ्या बाजारात गॅस सिलिंडर घेण्याची वेळ आली. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढल्याने उत्पादनाचे दरही वाढवण्यात आले तसेच अनेक मेस चालकांनी दर वाढवल्याने विद्यार्थ्यांनाही आर्थिक भूदंड सहन करावा लागत आहे. मात्र ओजस कॉर्नर या मेस च्या संचालकांनी बायोगॅस मुळे कुठलेही दर न वाढवता विद्यार्थ्यांना अविरत सेवा ही पुरवली आहे.

राज्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून ग्रामीण भागात बायोगॅस निर्मिती केली जातेय. त्यासाठी सरकार प्रोत्साहनही देत आहे. त्यामुळे जर सर्वांनीच अशाप्रकारे बायोगॅसचा वापर सुरू केला तर दुसऱ्या देशावरचं भारताचं अवलंबित्व कमी होईल.

About the Author

Manali Sagvekar

Manali Sagvekar

...Read More

Tags:
Maharashtra NewsjalgaonBiogas ProjectLPG Crisis

