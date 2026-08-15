/Explainer : गणपतीचा महिना सप्टेंबरमध्ये कसा असेल पाऊस? हवामान विभागाचा पुढील 4 आठवड्यांचा अंदाज जाहीर

महाराष्ट्रात यंदा पावसाने उशिरा आगमन केलं तरी त्यानंतर अनेक जिल्ह्यात त्याने धुमाकूळ घातला. पावसाने सर्वसामान्यांना वेठीस धरलं. अगदी नाशिकमध्ये तर ढग फुटीचा इशारा देण्यात आला होता. पण वाऱ्याने आपली दिशा बदली आणि नंतर पाऊस गायबच झाला. श्रावण महिन्यासोबत पावसाचे पुन्हा दमदार आगमन झालाय. श्रावण महिना म्हणजे सणाची रेलचेल सुरु होते. अशातच पुढील चार आठवडे पावसाचा अंदाज कसा असेल याबद्दल हवामान विभागाने अंदाज जाहीर केला आहे.
ज्येष्ठ हवामान शास्त्रज्ञ कृष्णानंद होसाळीकर सांगितलं की, 13 ऑगस्ट ते १० सप्टेंबर या पुढील चार आठवड्यांसाठी पावसाचा अंदाज कसा आहे याबद्दल भारतीय हवामान खात्याने सांगितलं आहे. या काळात देशाच्या काही भागांत मुसळधार तर काही भागांत नेहमीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याचे संकेत आहेत. तर ऑगस्टच्या उर्वरित दिवसांत म्हणजे पहिल्या दोन आठवड्यांत राज्यात कोकण आणि मध्य भारतात जोरदार पाऊस होणार आहे. शिवाय गणपतीच्या आगमन असणाऱ्या सप्टेंबरच्या सुरुवातीला जोर कमी होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती ज्येष्ठ हवामान शास्त्रज्ञ कृष्णानंद होसाळीकर यांनी दिली.
१४ ते २० ऑगस्ट या कालावधीत सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मध्य भारत, ओडिशा, पूर्व उत्तर प्रदेश आणि कोकण-गोवा या भागांत पावसाचे प्रमाण अधिक राहू शकते. याउलट दक्षिण भारत, ईशान्य भारतातील बहुतांश भाग आणि पूर्व राजस्थानात सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज आहे.
२० ते २७ ऑगस्ट या काळातही सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. मध्य भारताच्या बहुतांश भागासह पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कोकण-गोवा, किनारपट्टी कर्नाटक आणि गुजरातच्या काही भागांत दमदार पाऊस होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या भागातील शेतकऱ्यांनी पावसाचा अंदाज लक्षात घेऊन शेतीतील कामांचे नियोजन करणे गरजेचे आहे.
२७ ऑगस्ट ते ३ सप्टेंबर या कालावधीत पावसाचा कल काही भागांत बदलण्याची शक्यता आहे. केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा या दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये पाऊस सरासरीपेक्षा कमी राहण्याचा अंदाज आहे.
३ ते १० सप्टेंबर या कालावधीत केरळ, कर्नाटक, कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेशचा बहुतांश भाग आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात नेहमीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात महाराष्ट्रातील काही भागांत पावसाचा जोर कमी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
पश्चिम घाट आणि कोकण भागातील हवामानाचा अधिक अचूक अंदाज मिळण्यासाठी महाबळेश्वर येथील एक्स-बँड डॉप्लर वेदर रडार महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.या रडारची माहिती आणि थेट अपडेट्स आता भारतीय हवामान विभागाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे पश्चिम घाट आणि कोकणातील पावसाच्या हालचालींवर अधिक बारकाईने लक्ष ठेवता येणार आहे. हवामान अभ्यासक अथ्रेय शेट्टी यांनी काही महिन्यांपूर्वी ही रडार यंत्रणा जनतेसाठी खुली करण्याची मागणी हवामान विभागाकडे केली होती.