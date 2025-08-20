/मीरा-भाईंदर ते वसई-विरारला जोडणारा 17,725 कोटींचा मेट्रो प्रकल्प; पश्चिम रेल्वेच्या गर्दीतून लाखो प्रवाशांची सुटका!

मेट्रो 13 : पश्चिम रेल्वेच्या गर्दीतून प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांची गर्दीतून सुटका होणार आहे. MMR भागातील आणखी एका मेट्रो प्रकल्पला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. 17,725 कोटींच्या मेट्रो-13 ला मंत्रिमंडळ उपसमितीची मंजुरी मिळाली आहे.
25.03 किमी लांबीचा संपूर्ण ग्रीनफिल्ड प्रकल्प आहे. या मार्गावर 16 स्थानक असमार आहेत. त्यापैकी 3 भूमिगत आणि 13 उन्नत असणार आहेत.
ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या मेट्रो 13 - मीरा भाईंदर ते वसई-विरार मार्गाची अंमलबजावणी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा एकूण खर्च ₹17,724.99 कोटी अपेक्षित आहे. या मार्गाची एकूण लांबी 25.03 किलोमीटर असून, त्यापैकी 21.78 किलोमीटर मार्ग उन्नत, तर 3.25 किलोमीटर मार्ग भूमिगत असेल. या मार्गावर एकूण 16 स्थानके प्रस्तावित आहेत. त्यामध्ये 13 उन्नत आणि 3 भूमिगत स्थानकांचा समावेश आहे.
या प्रकल्पात मेट्रो मार्गासह 4.92 किलोमीटर लांबीच्या वसई खाडीवरील पांजू बेटाला जोडणाऱ्या सहा पदरी (3+3) रस्ता आणि मेट्रोच्या एकत्रित पुलाचे नियोजन करण्यात आले आहे. चिखल डोंगरी येथे मेट्रो डेपो प्रस्तावित आहे. हा मार्ग मीरा रोड, वसई, नालासोपारा, नायगाव आणि विरार परिसरांना जोडणार आहे.
मीरा भाईंदर ते वसई-विरार मेट्रो 13 मार्ग नायगाव, नालासोपारा आणि विरार उपनगरी रेल्वे स्थानकांशी जोडला जाणार असून, मेट्रो मार्ग क्रमांक 9 शी नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम येथे जोडणी प्रस्तावित आहे. सर्व स्थानकांवर बस सेवा उपलब्ध करून देण्याचेही नियोजन आहे. प्रकल्पासाठी एकूण 24.84 हेक्टर भूसंपादन अपेक्षित आहे. मान्यतेनंतर 5 वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मीरा भाईंदर ते वसई-विरार या मेट्रो मार्ग क्रमांक 13 या मार्गासाठी येत्या 6 महिन्यांत भूसंपादन व पोहोच मार्ग तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत.
2031 मध्ये या मार्गावर दररोज सुमारे 4.49 लाख प्रवासी प्रवास करतील, असा अंदाज आहे. या प्रकल्पामुळे रस्त्याच्या प्रवासाच्या तुलनेत प्रवासाचा वेळ 50% कमी होईल, खासगी वाहनांचा वापर व मुख्य राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहनांची घनता कमी होईल आणि कार्बन उत्सर्जनातही घट होईल. औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक केंद्रांसह वसई-विरार, मीरा-भाईंदर आणि मुंबई उपनगरांची जोडणीही या मार्गामुळे अधिक सक्षम होणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.