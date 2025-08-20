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मीरा-भाईंदर ते वसई-विरारला जोडणारा 17,725 कोटींचा मेट्रो प्रकल्प; पश्चिम रेल्वेच्या गर्दीतून लाखो प्रवाशांची सुटका!

पश्चिम रेल्वेला मेट्रोचा पर्याय मिळणार आहे. मीरा-भाईंदर ते वसई-विरारला जोडणारा 17,725 कोटींचा मेट्रो प्रकल्प मंजूर झाला आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 19, 2026, 12:02 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 12:02 AM IST
मीरा-भाईंदर ते वसई-विरारला जोडणारा 17,725 कोटींचा मेट्रो प्रकल्प; पश्चिम रेल्वेच्या गर्दीतून लाखो प्रवाशांची सुटका!

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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