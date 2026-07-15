आता कल्याण-भिवंडीपर्यंत धावणार मेट्रो, तब्बल 15 स्थानके, वाचा संपूर्ण यादी

मुंबई महानगरात मोठ्या प्रमाणात मेट्रोचे जाळे उभारण्यात येत आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (एमएमआरडीए) मुंबई मेट्रो मार्ग 5 साठी प्रमुख परिचालन, देखभाल आणि गाड्यांच्या स्थिरीकरणाची सुविधा असलेल्या कशेळी मेट्रो डेपोच्या बांधकामाला गती देण्यात येत आहे. कशेळी टोल नाक्याजवळ 27 हेक्टर क्षेत्रात डेपो विकसित केला जात असून जून 2026 पर्यंत 23% काम पूर्ण झाले आहे. या प्रकल्पाला ऑगस्ट 2025 मध्ये वैधानिक पर्यावरणीय मंजुरी प्राप्त झाली होती.
हा डेपो ३२ किमी लांबीच्या ठाणे-भिवंडी-कल्याण-उल्हासनगर मेट्रो मार्गावरील सर्व ट्रेनच्या परिचालन व देखभालीचा मुख्य केंद्र असेल. मेट्रो सेवा लवकर सुरू करण्यासाठी एमएमआरडीएने टप्प्याटप्प्याने बांधकामाची रणनीती स्वीकारण्यात आली आहे. पूर्ण डेपो तयार होण्यापूर्वीच ट्रेन चाचणी, तपासणी, देखभाल आणि कमिशनिंगची कामे सुरू करता येणार आहेत. ठाणे-भिवंडी-कल्याण-उल्हासनगर मेट्रो मार्गावरील संपूर्ण रोलिंग स्टॉक फ्लीट आणि दीर्घकालीन परिचालनाला सहाय्य करण्यासाठी हा डेपो विकसित करण्यात येत आहे.
प्रकल्पाच्या जागेवर मूळ जमिनीच्या पातळीखाली सुमारे सहा ते नऊ मीटर खोलीपर्यंत मऊ सागरी चिकणमातीचे थर आहेत. जमिनीची भारवहन क्षमता वाढवण्यासाठी आणि दीर्घकालीन स्थिरता सुनिश्चित करण्यासाठी एमएमआरडीएने आयआयटी मुंबईतील तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने प्रगत भू-सुधारणा कार्यक्रम स्वीकारला आहे. या पद्धतीमध्ये जमिनीचे एकत्रीकरण वेगाने होण्यासाठी प्रीफॅब्रिकेटेड व्हर्टिकल ड्रेन्स (PVDs) आणि टप्प्याटप्प्याने अतिरिक्त भार देण्याच्या पद्धतीचा वापर करण्यात येत आहे. सुरुवातीला सुमारे 10 हेक्टर क्षेत्र भू-सुधारणेसाठी घेण्यात आले असून, सुमारे 6.2 मीटर उंचीचा अतिरिक्त भराव टप्प्याटप्प्याने टाकण्यात आला आहे.
- सुमारे ३० ट्रेनसेट उभे करण्याची क्षमता.
- ५ निरीक्षण लाईन्स आणि ४ कार्यशाळा लाईन्स.
- स्वतंत्र टेस्ट ट्रॅक व शंटिंग सुविधा.
- ट्रेनच्या प्रतिबंधात्मक, दुरुस्ती आणि मोठ्या देखभालीची व्यवस्था.
- डेपो कंट्रोल सेंटर व प्रशासकीय इमारत.
- केंद्रीय व विशेष साठवण सुविधा.
- कर्मचाऱ्यांसाठी निवास व्यवस्था.
-रिसिव्हिंग सबस्टेशन व विद्युत प्रणाली.
- ट्रेन धुलाई, स्वच्छता व उपयुक्त सेवा.
-सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, पावसाचे पाणी साठवण व भूमिगत जलनिस्सारण व्यवस्था.
-अग्निशमन व अग्निसूचना प्रणाली.
1. बाळकुम नाका, 2. कशेली, 3. काल्हेर, 4. पूर्णा, 5.अंजुरफाटा, 6. धामणकर नाका, 7. भिवंडी, 8. गोपाळ नगर, 9. टेमघर, 10. रजनोली, 11. गोव गाव, 12 कोन गाव, 13. लाल चौकी, 14. कल्याण स्टेशन, 15. कल्याण एपीएमसी.