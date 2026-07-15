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आता कल्याण-भिवंडीपर्यंत धावणार मेट्रो, तब्बल 15 स्थानके, वाचा संपूर्ण यादी

27 हेक्टर क्षेत्रातील सुविधेचे 23 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. टप्प्याटप्प्याने होणाऱ्या अंमलबजावणीमुळे ठाणे-भिवंडी-कल्याण-उल्हासनगर मार्गिका लवकर कार्यान्वित करण्यास मदत

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 15, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:28 PM IST
आता कल्याण-भिवंडीपर्यंत धावणार मेट्रो, तब्बल 15 स्थानके, वाचा संपूर्ण यादी
Image Credit: Metro 5 update 34 km elevated corridor connecting Thane Bhiwandi Kalyan and Ulhasnagar

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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आता कल्याण-भिवंडीपर्यंत धावणार मेट्रो, तब्बल 15 स्थानके, वाचा संपूर्ण यादी
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