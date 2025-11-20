English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मोठा निर्णय! 'या' सदनिकाधारकांचा मेट्रो आणि एलबीटी कर माफ; फक्त 100 रुपयांत होणार मुद्रांक शुल्क करारनामा

ठाणे महापालिका क्षेत्रातील बीएसयुपी सदनिकाधारकांचा मेट्रो आणि एलबीटी कर माफ करण्यात आला आहे. अवघ्या 100 रुपयांत मुद्रांक शुल्क करारनामा होणार आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Nov 20, 2025, 04:32 PM IST
ठाणे महापालिका हद्दीतील बीएसयुपी सदनिकाधारकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मेट्रो सेस आणि एलबीटी सेस माफी व मुद्रांक शुल्क करारनामा अधिभारात सवलत देण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे मागील अनेक काळापासून त्रस्त असलेल्या रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे. खासदार नरेश म्हस्के यांनी यासाठी पाठपुरावा केला होता. त्यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे जाहीर आभार मानले आहेत. 

ठाणे महापालिका हद्दीतील सिध्दार्थनगर (कोपरी), खारटन रोड, धर्मवीर नगर (तुळशीधाम), ब्रह्माण (कोलशेत), कासारवडवली, टेकडी बंगला, महात्मा फुले नगर(कळवा), कौसा, पडले व सागर्ली या ठिकाणचा विकास केंद्र आणि राज्य शासन व ठाणे महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने जे.एन.एन.यु.आर.एम.च्या  बी.एस.यू.पी. योजने अंतर्गत झाला आहे. झोपडपट्टीमुक्त शहर आणि झोपडीधारकाला स्वतःचे हक्काचे इमारतीमधील घर मिळणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. 

ठाणे महापालिकेमार्फत या योजनेतंर्गत विकसित करण्यात आलेले काही भूखंड सध्याच्या झोपडपट्ट्यांच्या जागी असून तेथील नागरिकांचे पुर्नवसन बी.एस.यु.पी. सदनिकांमध्ये केले आहे. या झोपड्यांमध्ये राहणारे नागरिक हे मोलमजुरी करणारे, श्रमिक वर्गातील आहेत. त्यामुळे सदनिका करारनामा करण्यासाठी 1 टक्का मेट्रो कर (सेस) व 1 टक्का स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी ) आणि नोंदणी मुद्रांक शुल्काचा अधिभार न परवडणारा असल्याने खासदार नरेश म्हस्के यांनी यामध्ये माफी व सवलत देण्याची आग्रही मागणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती. तसेच सातत्याने खासदार नरेश म्हस्के यांचा पाठपुरावा सुरु होता. 

1 टक्का मेट्रो कर (सेस) याआधीच माफ करण्यात आला आहे. तर आता 18 नोव्हेंबर 2025 रोजी एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशाने स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी ) माफ करण्यात आला आहे. त्यासोबतच या आदेशानुसार 30 हजार रुपये नोंदणी फी मध्ये सवलत देत तो 100 रुपयापर्यंत आकारण्यात येऊन करारनामे करण्यात येणार आहेत

या निर्णयाचा लाभ ठाणे महापालिका हद्दीतील 6090 कुटूंबांना होणार आहे. या निर्णयामुळे 60 हजारांपासून ते सव्वा लाखांपर्यंत प्रति सदनिकाधारकाला या करांमध्ये सवलत मिळणार आहे. 

